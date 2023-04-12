7 «замороженных» сооружений, чей незаконченный вид не помешал им стать достопримечательностями

Любое строительство - это сложный и кропотливый процесс, который требует много сил, времени и денег. И порой так случается, что многообещающее сооружение остается в незавершенном состоянии. Впрочем, некоторым из них это не мешает быть туристической точкой на карте. Вашему вниманию 7 замороженных архитектурных построек, которые, несмотря на незаконченность, сумели стать местной достопримечательностью.
1. Собор Святого Семейства, Барселона
Один из наиболее знаменитых примеров незавершенного строительства. /Фото: miroworld.ru
Это должна была быть поистине монументальная святыня: строительство Римско-католической церкви по проекту архитектора Антонио Гауди была начата в 1882 году. Возведение шло полным ходом, и его не остановила даже смерть знаменитого каталонского зодчего 1926 году. А вот боевым действиям это оказалось под силу: в начале 1930-х годов в Испании стали набирать обороты внутренние конфликты, которые к середине десятилетия переросли в полноценную гражданскую войну.
Строительство было остановлено, а его возобновление стало огромной проблемой, ведь большинство проектной документации архитектора была утрачена. Однако насовсем его не забросили: возведение продолжается и сегодня, с использованием технологии реконструирования и адаптаций планов Гауди под современные возможности строительства. Согласно планам, если финансирование не прекратиться, а темпы работ не сбавят, церковь завершат к 2026 году, а всю декоративную отделку закончат к 2032 году.
2. Сиенский собор, Италия
Строительство, которое было заморожено шестьсот лет назад. /Фото: expertitaly.ru
Итальянский собор Сиены возводился в готическом стиле, как это было распространено в 14 веке. Основная часть работ была окончена в 1348 году. Вот только, как стало известно по сохранившимся документам, существовал еще один проект по этому собору, только на этот раз по расширению комплекса. Воплощать его в жизнь начали в 1339 году.
Однако строительство было остановлено всего через девять лет - тогда над городом нависла эпидемия бубонной чумы. Вот только после того, как болезнь отступила, строительство так и не возобновили. О том, что собор собирались расширить, напоминают только незаконченные наружные стены, а часть отстроенного этажа отвели под музей.
3. Национальный памятник Шотландии, Великобритания
Памятник воинам, незавершенный из-за отсутствия финансирования. /Фото: freepik.com
Этот монумент должен был стать данью памяти шотландцам, погибшим в Наполеоновских войнах начала 19 века. Национальный памятник Шотландии, который расположили на вершине холма Кальтон, что вблизи Эдинбурга, решили построить по аналогии с легендарным Парфеноном. И его уже начали строить, однако в дело вмешалось отсутствие денег: по информации Novate.ru, из необходимых 42 000 фунтов стерлингов к 1822 году нашлось только 24 000 фунтов стерлингов.
Исходя из того объема финансирования, который был в наличии, проект решили сократить и упростить: так, был возведен фундамент, памятник и двенадцать колонн. Строительство данного варианта было завершено в 1826 году, а после доводить его до первоначального вида не стали, и памятник остался в таком половинчатом состоянии.
4. Башня Давида, Венесуэла
Незаконченная башня и местом жительства, и натурой для съемок фильма стать успела. /Фото: pr-flat.ru
Здание под названием Башня Давида разработанный как штаб-квартира группы Confinanzas в Каракасе, столице Венесуэлы. Строительство сооружения по проекту архитектора Энрике Гомеса началось в 1990 году, однако уже через четыре года грянул банковский кризис, а затем скончался главный инвестор Дэвид Бриллембур. От этих потрясений проект оправиться так и не смог.
Сегодня небоскреб высотой в 45 этажей продолжает стоять недостроенным: в нем отсутствуют окна, лифты, балконные перила и большая часть коммуникаций. Однако это не мешает некоторым там жить: в 2007 году здание оказалось занято бедными местными жителями, которые смогли наладить там быт и даже частично провести электроэнергию и водоснабжение. Кроме того, Башня Давида была местом съемок эпизодов сериала Homeland.
5. Skkieletor, Польша
Сегодня многообещающий проект стал местом для размещения рекламы. /Фото: biznes.lovekrakow.pl
Бетонное сооружение высотой под сотню метров, известное как Skkieletor, должно было стать штаб-квартирой региональных ассоциаций инженеров и техников Польши. Возведение началось в 1975 году, однако продлилось всего шесть лет: политическая нестабильность в государстве в начале восьмидесятых и юридические проволочки касаемо статуса земли, на которой стоит небоскреб, сначала приостановили, а затем окончательно заморозили работы. Земля с башней переходила от одного владельца к другому, однако никто из них оканчивать строительство не спешил. В итоге одно из самых высоких зданий в столице Польши Кракове сегодня используется лишь для размещения рекламных баннеров
6. Алаи Минар, Индия
Больше семи веков строительство стоит. /Фото: travel.rambler.ru
Сооружение Алаи Минар начали строить по инициативе Алауддина Халджи из династии Халджи. Оно должно было стать комплексом, построенным на остатках Лал Кот в окрестностях Мехраули. Согласно планам автора, Алаи Минар, построенный рядом с мечетью Кулват Уль-ислам и минаретом Кутб Минар в Дели, должен был быть выше находящегося рядом Кутб Минара вдвое, то есть, более 140 метров.
Однако вышло все не так, как планировалось: после смерти Алауддина в 1316 году строительство на тот момент 24-метрового сооружения прекратилось. Потомки же династии Халджи приняли решение отказаться от продолжения возведения Алаи Минар, и вот уже больше семи столетий оно находится в одном и том же незавершенном состоянии.
7. Гостиница Рюген, Северная Корея
Данных о состоянии стройки в Корее пока нет. /Фото: orangesmile.com
Правительство Северной Кореи, как и в большинстве социалистических государств, тяготело к мегапроектам, дабы показать величие своей экономики и идеологии. Так, еще до распада СССР было принято решение о возведении в Пхеньяне высотного здания - гостиницы Рюген (с кор. Ивовая столица). Однако исторический контекст вмешался в планы северокорейских чиновников.
Развал Советского Союза и фактическое прекращение существования социалистического лагеря стали причиной заморозки строительства сооружения. Ситуация сдвинулась мертвой точки в 2008 году, когда к проекту были привлечены египетские инвесторы: их вливания позволили завершить отделку фасада и установку окон. Открыть гостиницу собирались еще в 2012 году, однако и сегодня она не введена в эксплуатацию, оставаясь самым большим пустующим зданием в мире.
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