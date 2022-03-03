6 причудливых поездов, которые когда-либо курсировали по железным дорогам

Действительно странные железнодорожные машины.

1. Бронепоезда

Чего только не делали для войны.

2. Schienenzeppelin

Нет, летать он не умел.

3. Составы с лошадьми

Пошла, Плотва.

4. Аэропоезд General Motors

Смелая идея.

5. Реактивный поезд «Black Beetle»

Ездил очень быстро.

6. ЭР22-67

Советская попытка.