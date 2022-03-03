6 причудливых поездов, которые когда-либо курсировали по железным дорогам

Действительно странные железнодорожные машины.
В свое время железная дорога совершила настоящий переворот в транспортном деле. Подобных переворотов за историю было несколько, однако именно железнодорожный транспорт можно включить в тройку абсолютных лидеров по числу принесенных перемен в жизнь человечества. А ведь ещё на заре становления этого вида транспорта люди создавали весьма смелые образцы тягачей и вагонов.
1. Бронепоезда
Чего только не делали для войны.
Первые бронепоезда появились еще во время Гражданской войны в США в 1861-1865 годах. Создан первый такой был по инициативе генерала Джозефа Хукера. Он хотел транспортировать на таких составах солдат. Состав был обшит броней для защиты пассажиров от огня. Тогда же на поезда попытались ставить орудия.
Бронепоезда пользовались невероятной популярностью и в Первую мировую войну. Они были практически не уязвимы для танков, не говоря уже о пехоте и кавалерии. Однако, такие поезда оказались беззащитны перед авиацией. А бурное развитие последней в годы Второй мировой войны и вовсе поставило крест на идее бронепоезда, хотя отдельные модели использовались странами вплоть до 60-х годов XX века.
2. Schienenzeppelin
Нет, летать он не умел.
В еще догитлеровской Германии, в период с 1929 по 1931 год, группа немецких инженеров пыталась создать самый быстрый поезд на земле. Результатом их творческих «поисков» и стал невероятный состав «Шиненцеппелин». В 1931 году на испытаниях невероятно легкий поезд, который весил всего 20 тонн, смог установить рекорд скорости на железнодорожных путях в 225 км\ч. Это достижение Schienenzeppelin удерживал целых 23 года! Проект был исключительно экспериментальным и построен такой состав был в единственном экземпляре.
3. Составы с лошадьми
Пошла, Плотва.
А вы знали, что рельсы (как и железная дорога в принципе) существовали задолго до появления первых паровозов? Более того, на момент создания паровоза в 1804 году в мире уже было достаточно большое количество, пусть и не очень протяженных, железных дорог. Вот только поставить на них паровоз было нельзя, так как первые паровозы были очень тяжелы и чугунные рельсы их просто не выдерживали. В те интересные времена куда большей популярностью пользовались составы на лошадиной тяге. Такие дороги были, как правило, односторонними, а скорость движения по ним составляла примерно 10 км\ч.
4. Аэропоезд General Motors
Смелая идея.
Невероятный поезд был сконструирован инженерами компании General Motors в середине прошлого века. Данная модель создавалась в попытке дать рынку принципиально новый, невероятно быстрый состав, который помог бы потеснить имеющихся на рынке конкурентов. Более того, GM задумывали аэропоезд, как бюджетную альтернативу бурно развивающейся в те годы пассажирской авиации. Созданная модель оказалась в два раза легче любого из тогдашних составов! Однако, проект завершился неудачей. Тесты показали, что творение General Motors имеет слишком слабый двигатель.
5. Реактивный поезд «Black Beetle»
Ездил очень быстро.
Экспериментальный поезд под названием М-497 или просто «Черный жук» имел не дизельный и не электрический силовой агрегат, а реактивный двигатель, совсем как у самолета. Сконструирован поезд был в 1966 году в США. Это была смелая попытка сделать составы еще быстрее. В движение поезд приводился двумя турбинами от бомбардировщика B-36. Установленный тогда рекорд скорости для поездов в 295 км\ч остался никем не оспоренным еще в течении 40 лет. К сожалению для создателей их детище оказалось слишком дорогим для массового использования железной дорогой.
6. ЭР22-67
Советская попытка.
В Советском союзе также пытались создать свой собственный реактивный поезд. Один такой собрали на Калининском вагоностроительном заводе в 1970 году. Создавался поезд на базе состава ЭР22 и получил, как и американский собрат, две реактивные турбины. Конструировали состав буквально всем Союзом.
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