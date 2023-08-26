Старинный «дедовский» утеплитель, который даст фору любому современному

Сегодня на рынке существует огромное количество самых разнообразных материалов-утеплителей для частного дома и хозяйственных построек. Керамзит, пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол, минеральные маты, лен и, конечно же, эковата. Каждый из этих материалов имеет сильные и слабые стороны. Мы все привыкли считать, что современные методы и материалы всегда лучше чего-то из прошлого. По большей части это действительно так, однако бывают и исключения.
Утеплители есть разные. |Фото: pokayadoma.ru.
Пожалуй, одним из наиболее распространенные материалов для утепления частного дома в средней полосе была и остается эковата. Материал этот достаточно качественный и в то же время вполне доступный. Однако, уже после первой зимы хозяев может ждать неприятный «сюрприз». Чаще всего проседание современных утеплителей происходит из-за грызунов, которые организуют в легко разрушаемой синтетике жилище на время холодов. В дальнейшем просевший утеплитель станет причиной заметного похолодания внутри помещения. Казалось бы, можно смириться с несколькими градусами. Однако, падение температуры в частном доме чревато еще и увеличением расходов за счет сжигания большего объема топлива ради поддержания нужно температуры.
Опилки и глина - лучшие друзья. |Фото: tverdotop-kotel.ru.
Иногда бывает полезно «вернуться к корням». Особенно, когда речь заходит о частном доме за городом. Мудрость предков в данной ситуации как никогда уместна, тем более, че деды точно не были дураками. На самом деле любой современный утеплитель – это жалкое подобие того, что делали наши предки: песок, опилки и глина – вот главные союзники дачникам в борьбе за тепло. В старину крышу дома чаще всего утепляли комбинированным способом, сочетая несколько материалов таким образом, чтобы получился этакий «слоеный пирог». Толщина старинных утеплителей – до 30 см (не меньше 20 см).
Глина - отличный материал. |Фото: stroy-tusa.ru.
Чаще всего сначала укладывается слой глины или глины, перемешанной с соломой. Поверх глины делается еще несколько чередующихся слоев из песка/земли и соломы. Для пущей надежности сделать нужно хотя бы два слоя. Еще одним проверенным годами материалом остаются старые-добрые опилки. Их использовать можно даже без глины. Все что нужно сделать – выдержать равномерный слой в 25-30 см. Важное достоинство опилок – дешевизна. Площадь до 100 кв.м можно втроем застелить опилками за 4-6 часов работы.
Еще один вариант - опилки. ¦Фото: fasadin.ru.
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