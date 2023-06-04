Вьющееся растение с прекрасными цветами, которое должно быть в каждом саду

Дипладения, или мандевилла — великолепное вьющееся растение, которое получило любовь садоводов благодаря красивым цветам, которые в зависимости от вида могут иметь фиолетовый, розовый, белый, желтый и красный окрас.



Мандевилла идеально подходит для выращивания в саду, на террасах и балконах и даже в комнатах. Довольно крупные яркие цветы на фоне яркой листвы прекрасно вписываются в ландшафтный дизайн и дизайн интерьера. Большим преимуществом мандевиллы является быстрый рост и продолжительный период цветения — с последних дней марта до ноября.

Это растение не требует особого ухода, поэтому с его выращиванием справится даже начинающий садовод, который хочет добавить в свой сад яркий акцент в виде красивого вьющегося растения.

































































Читать далее →