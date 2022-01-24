Как избавиться от конденсата на бачке унитаза

Появление влаги на внешней поверхности сливного бачка – довольно частая проблема. Если конденсата немного и вода успевает просохнуть между посещениями туалетной комнаты, с ее решением можно не спешить.

А вот постоянно мокрый бачок и капли, стекающие на пол, должны стать сигналом к активным действиям. Лишняя влага влечет за собой не только визуальный дискомфорт, но и становится причиной появления неприятного запаха, порчи сантехники и напольного покрытия. Решить проблему можно одним из приведенных способов.







Своевременный ремонт сливной системыЧтобы быстро и результативно справиться с проблемой, важно определить причину её появления. Одна из основных – неисправность системы соединительных элементов или поломка впускной арматуры. О необходимости проведения сантехнических работ говорит постоянное, непроизвольное поступление воды в сливной отсек. Температура жидкости внутри бачка не успевает догнать комнатное значение, что приводит к постоянному выпадению конденсата на его поверхности. Чтобы устранить течь, потребуется внимательный анализ всех элементов сливной конструкции:



Впускного клапана;

Поплавка; Уплотнительной прокладки и т.д.



Также важно осмотреть сам бачок на предмет механических повреждений.

Регулировка количества смываемой воды

Подогрев жидкости для слива

Утепление бачка унитаза

Проверка работоспособности вентиляционной системы

Мелкие сколы, трещины, износ соединительной манжеты могут привести не только к появлению влаги на корпусе бака, но и к затоплению всей комнаты.Вода в чаше также не успевает нагреваться при слишком частом пользовании унитазом. Поможет решить проблему – установка кнопки двухступенчатого смыва. Устройство продается в большинстве строительных магазинов, а работы по его установке получится провести без привлечения специалиста.Возможность частичного смыва помогает сохранить часть нагретой до комнатной температуры воды до следующего пользования. Контраст между окружающей средой и жидкостью становится менее ощутимым, что в разы снижает вероятность появления конденсата. Также уменьшить объем смываемой за раз воды можно с помощью регулировки сливного клапана или уменьшения напора воды.Наиболее действенный способ избавиться от капель на бачке унитаза – повышение температуры воды, поступающей в чашу. Можно воспользоваться одним из приведенных способов или применить их в комплексе.Утеплить трубы. Используют базальтовые, стекловолоконные, пенопластовые утеплители или прокладывают греющий кабель.Установить бойлер. Подойдет бюджетный водонагреватель минимального объема.Подключить к сливу трубу горячего водоснабжения. Если позволяет опыт, можно сконструировать распределительную систему, которая позволит смешивать необходимое количество горячей и холодной воды.Минусом последних двух способов станет небольшое повышение платы за электроэнергию или горячее водоснабжение. Для экономии средств подогревом можно пользоваться сезонно, например, только в зимний период.Еще один способ сократить разницу температур между поступающей в чашу водой и фаянсом комнатной температуры – герметизация и утепление бачка.Перед началом работ перекрывают поступление воды, смывают из бачка оставшуюся жидкость, удаляют арматуру.Просушенную изнутри емкость оклеивают теплоизоляционным материалом. Стыки обрабатывают герметиком.Прорезают отверстия для крепления бачка к полке унитаза и установки арматуры.После полного высыхания клеевого состава все элементы возвращают на исходное место, возобновляют подачу воды.Часто причина появления капель на стенках сантехники вызвана не неисправностями унитаза, а состоянием вентиляционной системы. Ее изношенность, загрязнение или полное отсутствие приводит к повышению влажности воздуха и, как следствие, появлению мокрого налета на керамике, зеркалах, стенах.Регулярно проветривать комнату. Часто достаточно оставить вентиляционную щель между полом и дверью или оборудовать дверное полотно вентиляционной решеткой.Проверять тягу вентиляционных каналов и при е отсутствии прочищать шахту.Установить дополнительное оборудование: вытяжной вентилятор, кондиционер или осушитель воздуха. Большинство приборов можно настроить на автоматический запуск при выключении света в помещении. Это максимально снижает уровень дискомфорта во время пользования санузлом.Если позволяет бюджет, решить проблему лишней влаги в туалетной комнате поможет замена сантехники. Большинство современных унитазов оснащены функцией защиты от конденсата. При их изготовлении в дополнение к керамике используют пластик. Двухслойная система обеспечивает плавный переход между температурой воды и воздуха.