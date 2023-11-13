Свитки алхимиков, кодекс ацтеков и другие древние книги, которые названы самыми странными в истории

На протяжении всей истории человечества, начиная с появления первых иероглифов и букв, и заканчивая современными философскими трактатами, люди использовали письменность для выражения мыслей о жизни, о себе, об окружающем мире и о своих верованиях. Но некоторые книги - это большие, сложные трактаты, которые не поддаются расшифровке и сегодня. У одних полностью непонятное происхождение, у других — содержание. С момента зарождения литературы человечество накопило много таких произведений, которые до сих пор не перестают удивлять ученых.
1. Кодекс Мендоса
Кодекс Мендоса - иллюстрированный кодекс ацтеков.
Кодекс Мендоса - это иллюстрированный кодекс ацтеков, который был написан примерно в 1541 году. Он содержит чрезвычайно подробную историю ацтеков, их правителей, образа жизни, подробности их культуры и многое другое. Кодекс был написан для короля Испании недавно покоренным ацтекским народом, поэтому в книге есть надписи с испанскими переводами, а также пояснения-ремарки, чтобы труд был понятен в Испании. Комментарии к нему писал испанский священник, который свободно говорил на ацтекском языке науатль, хотя сам кодекс был написан исключительно представителями коренных народов.
Хотя данный труд необычен уже хотя бы из-за времени создания, описания далёкой культуры и исторического значения, его история также является странной. Кодекс был написан для императора Карла V и его отправили в Испанию на судне, рукопись так и не добралась по назначению. Корабль в море перехватили и разграбили французские пираты, и книга оказалась во Франции. Там она была приобретена космографом французского короля Генриха II по имени Андре Теве, который вписал свое имя в произведение в общей сложности пять раз и. Две из этих надписей содержат дату 1553 год.
Позже англичанин по имени Ричард Хаклайт купил Кодекс Мендоса и увез его в Англию, хотя из-за очевидных языковых трудностей никто не знал, о чем в нем идет речь. Несколько раз он передавался из рук в руки в Англии, а затем был передан в Бодлианскую библиотеку при Оксфордском университете в 1659 году, через пять лет после смерти последнего известного владельца кодекса, человека по имени Джон Сэлден. Там он оставался в течение 172 лет, собирая пыль на полках, пока не был обнаружен, доведен до сведения ученых и признан законным документом в 1831 году.
2. Принцип Люцифера
Хотя «Принцип Люцифера» - не совсем историческая работа, о которой неизвестно ничего, о ней нельзя не упомянуть из-за общественного резонанса, который она вызвала. Некоторые даже предполагают, что авторы книги пытаются использовать науку для пропаганды зла и даже откровенного фашизма.
«Принцип Люцифера»: Что есть зло?
В этой работе утверждается, что зло, по принципам Ницше, не просто плохая и нежелательная часть человеческого существования, которую люди надеются когда-нибудь искоренить из общества, а на самом деле это творческая сила, заложенная в саму структуру нашего существования. Прочитав некоторые постулаты в книге, удивляешься, почему «Принцип Люцифера» не был полностью запрещен: «Ты не злой, потому что ты несовершенен; ты злой, потому что все структуры жизни по своей сути частично злые.... и биология говорит нам, что так оно и есть. Зло в твоей ДНК. Смирись с этим...».
3. Свиток Рипли
«Свиток Рипли» - это английский алхимический текст, чрезвычайно оккультистский и мракобесный, скрытый по смыслу и пронизанный загадками. Работу приписывают англичанину по имени Джордж Рипли, который жил примерно с 1415 по 1490 год. Содержание свитка практически невозможно понять, а его возраст и неясность только еще более усложняют понимание. Большинство средневековых произведений читаются как сказки из другого мира, и эта алхимическая оккультистская работа еще более «далека от мира сего», чем обычные труды тех дней.
«Свиток Рипли»: алхимикам посвящается.
В книге часто упоминается оккультистская символика в выражении кратких, но не поддающихся расшифровке утверждений, таких как: «Вы должны сделать Воду Земли, и Землю Воздуха, и Воздух Огня, и Огонь Земли. Черное море. Черная Луна. Черный Сол. А также на земле есть холм. Также змея в колодце. Ее хвост длинный с широко раскрытыми крыльями. Все готовы бежать со всех сторон. Почините колодец быстро, Чтобы змей твой не вышел, Ибо, если он выйдет, Ты утратишь добродетель. Камня...». На первый взгляд, цель, по-видимому, состоит в том, чтобы объяснить внутреннюю работу алхимии, стремление превратить основные металлы в золото, как думало большинство непрофессионалов. Но об алхимии сегодня в значительной степени почти ничего не известно.
Помимо попыток сделать философский камень, превратить свинец в золото и сделать «эликсир жизни», более глубокое значение алхимии заключалось в поиске вещества, способное очистить душу алхимика. Вот почему «Свиток Рипли» и многие другие алхимические произведения являются настолько мрачными, почти сюрреалистическими литературными произведениями с намерениями, скрытыми в метафорах, абстракции, поэзии и символизме. Эта работа - восхитительная средневековая тайна.
4. «Сатанинские писания»
Хотя «Сатанинские писания», написанные первосвященником Церкви Сатаны Питером Гилмором, вовсе не покрыты вековой тайной и не имеют запутанного смысла, они представляют собой сборник эссе, идей и социальных комментариев, которые в значительной степени были основаны на трудах Антона ЛаВея, официального основателя церкви Сатаны.
«Сатанинские писания» - азбука для поклонников учения антихриста.
В книге Гилмор обсуждает такие темы, как то, как сатанисты должны вступать в брак, а также высказывает свое мнение об однополых браках и о том, что он считает устаревшими семейными структурами. Гилмор сравнивает людей с черными дырами - некоторые затягивают других в свою сферу влияния, сами по себе «сильные» и движутся по индивидуалистическому пути, в то время как другие паразитируют по своей природе и «прикрепляются к своим хозяевам».
5. Кодекс Рохонци
Кодекс Рохонци не могут расшифровать вот уже 180 лет. С тех пор как эта рукопись была преподнесена в дар Венгерской академии наук в XIX веке, она изучалась учеными и лингвистами, и тем не менее, ни одно из ее слов не было расшифровано. Более того, не было установлено связи ни с одним известным языком. Это не древняя работа какой-то культуры, о которой известно, что она существовала и была затеряна во времени. Это произведение написано с намерением скрыть от всех его смысл, и сегодня даже самые гениальные умы не могут понять, о чем в нем идет речь.
Кодекс Рохонци: А что имели в виду?
История этого прекрасно иллюстрированного произведения также неизвестна. Предполагается, что впервые оно появилось «на людях» в 1743 году в библиотеке Рохонци в Венгрии. Хотя произведение определенно не написано на венгерском или его производном, считается, что в какой-то момент это был молитвенник, принадлежащий венгру. В 1838 году венгерский князь Густав Баттьяни, живущий в Англии, пожертвовал всю свою библиотеку Венгерской академии наук. Именно тогда начались попытки перевести Кодекс Рохонци на современный язык, и все они потерпели неудачу. Это действительно одно из самых загадочных произведений литературы в мире, и, хотя некоторые думают, что кодекс является мистификацией, многие считают его подлинным.
6. «Хроники предзнаменований и пророчеств»
Эта работа также известна под своим англоязычным названием «Хроники предзнаменований и пророчеств», и она была написана человеком по имени Конрад Ликостен в 1557 году. В ней содержится обширная и подробная коллекция всех монстров, таинственных, оккультных верований и даже наблюдений кометы Галлея, чудовищных зверей и многого другого, начиная от Адама и Евы, древней Греции и далее до средневековья.
Энциклопедия человеческих верований.
Это выглядит как альманах совершенно странных человеческих верований от древней истории до 1557 года, и он содержит множество мрачных, фаталистических пророчеств, которые как по написанию, так и по содержанию очень напоминают пророчества современного (на ту эпоху) автора Нострадамуса. В «Хрониках» также описаны морские монстры, стихийные бедствия и даже то, что некоторые считают НЛО (какой-то неизвестный космический объект, который, вероятно, был кометой и был замечен в Аравии в 1479 году). Это огромная энциклопедия, написанная в том же стиле, что и Книга Откровения.
7. Кодекс Серафини
Многие читатели на протяжении веков, от зарождения письменной литературы до наших дней, пытались сделать свои труды неясными и необычными по разным причинам. Даже в более современные времена писатели используют различные тактики, такие как специальная терминология, абстракция и даже то, что кажется почти совершенно другим языком, чтобы донести свою точку зрения. Иногда читателю нужно избавиться от своих предубеждений, чтобы увидеть мир, будто впервые, с другой точки зрения.
«Кодексом Серафини» - современная книга со средневековыми иллюстрациями.
Так обстоит дело с одной из самых странных книг всей истории, «Кодексом Серафини» - работой, созданной итальянским художником, архитектором и мыслителем Луиджи Серафини в конце 1970-х годов (хотя она содержит средневековые образы и сюрреалистические иллюстрации). Работу, опубликованную в 1981 году, никто не может расшифровать, поскольку она написана на кодированном языке, который никто не может понять, а иллюстрации в ней похожи на сюрреалистическое искусство.
8. Кодексы Наг-Хаммади
Кодексы Наг-Хаммади представляют собой обширную коллекцию христианских рукописей, которые хранились в египетской пустыне в течение целых 1600 лет и были обнаружены только в 1945 году. В совокупности они составляют основу христианского гностицизма, который сегодня снова начинают заново «складывать по кусочкам», после забытия в течение более 1600 лет. За это время были предприняты попытки уничтожить ряд повествовательных произведений древнего раннего христианства. Многие работы, о которых мы знаем сегодня, были исключены из Библии по политическим и религиозным причинам, и Кодексы Наг-Хаммади являются их главной опорой.
Кодексы Наг-Хаммади с единственным полным текстом Евангелия от Фомы.
Они содержат единственный полный текст Евангелия от Фомы, одной из самых интересных книг, в основном являющейся собранием предполагаемых высказываний Иисуса. Эта огромная библиотека, предлагающая альтернативные рассказы о жизни Иисуса, состоит из 52 текстов в 13 томах в кожаном переплете. В раннем христианстве было гораздо больше сект и текстов, о которых сегодня ученые даже не подозревают, и эта великая находка пролила много света на верования ранних христиан. Гностический подход позволяет взглянуть на христианство в оккультном свете.
9. Рукопись Войнича
Манускрипт Войнича называют «книгой, которую никто не может прочитать», и по очень веской причине: как и некоторые другие в этом списке, ее абсолютно никто не может прочесть. «Идиоглоссия» - это термин для «частного» языка, предназначенный для расшифровки лишь немногими людьми, и такие языки существуют с древних времен, в оккультной истории, и даже сегодня используются каждый день в современной тюремной системе, где заключенные разговаривают друг с другом на коде, чтобы надзиратели не поняли их. Данная рукопись написана на собственной системе письма, которая совершенно не связана ни с одной из известных сегодня. Считается, что манускрипт Войнича был написан в XV или XVI веках, что делает его еще одним старым произведением со странным и полностью непонятным происхождением. Его автор неизвестен.
Рукопись Войнича - тайна за семья печатями.
Книготорговец по имени Уилфрид Войнич приобрел книгу в 1912 году, отсюда она и получила свое название, но что было с книгой раньше — неизвестно. Рукопись изобилует иллюстрациями, детализирующими множество разных вещей. Некоторые из ее страниц намекают на астрологию, поскольку на них есть символы Зодиака, луны, звезды и другие небесные тела, в то время как другие кажутся пособием по ботанике или химии, третьи же, возможно, связаны с медициной. Изобиловало множество версий о возможном происхождении загадочной книги, но все они с треском провалились. Радиоуглеродный анализ показал, что материал, на котором написан манускрипт, датируется 1400-ми годами, но ученые, криптологи и лингвисты так и не смогли объяснить происхождение и значение книги. Рукопись Войнича — одна из настоящих современных тайн.
10. «Сила есть право»
«Сила есть право» или «Выживание наиболее приспособленных» - это странная работа, написанная под псевдонимом Рагнар Редберд, хотя никто не знает истинного имени ее автора. Основной мыслью этой книги является то, что сильные могут делать все, что хотят, без каких-либо сомнений, даже если то, что они хотят, совершенно несправедливо. Эта странная, причудливая, глубоко неэтичная и тревожная книга была впервые опубликована в 1890 году.
«Сила есть право» - книга, которая запрещена и сегодня.
Неудивительно, что во время викторианской эпохи в Англии, данная работа, которая бросает вызов всем культурным ценностям, была опубликована анонимно, так как автор мог быть заключен в тюрьму или убит просто из-за его работы. «Сила есть право» находится во многих списках запрещенных книг, и хотя книгу можно найти в Интернете, большинство издателей сегодня отказываются печатать данный труд из-за его холодной, безразличной, психопатической природы, которая поддерживает эгоизм, анархию и силу. «Сила есть право» поддерживает идеи полного социального дарвинизма и отвергает любые этические нормы, включая естественные, человеческие и гражданские права или любые права, которые не основаны на силе и могуществе. Согласно книге, сила - единственное, что может установить право в этом мире.
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