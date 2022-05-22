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10 невероятных космических технологий, которые могут стать реальностью уже в недалёком будущем


Самые невероятные космические технологии.

Самые невероятные космические технологии.

Люди всегда связывали с космосом самые невероятные открытия и захватывающие приключения. И можно сказать, что нынешнему поколению повезло – в настоящее время идёт активнейшее развитие космических технологий. Даже сегодня некоторые космические концепты кажутся совершенно невероятными, но это совсем не значит, что они не станут реальностью уже в ближайшие годы.

1. Ровер ATHLETE от NASA


Лунный ровер.

Лунный ровер.

 

Ровер или планетоход ATHLETE (All-Terrain Hex-Limbed Extraterrestrial Explorer), который разрабатывает NASA, выглядит как необычный механизированный паук. А предназначен этот паук для колонизации Луны. Для передвижения по неровному лунном грунту у ровера предусмотрены шесть независимо двигающихся конечностей, а для движения по гладкой поверхности предусмотрены выдвигающиеся колеса на каждой из конечностей. ATHLETE также оснащен всеми необходимыми инструментами, причем его ловкие конечности могут оперировать с ковшами, сверлами и захватами. Высота ровера - 4 метра, а нести он может 400 килограммов полезной нагрузки (и это при земной силе тяжести).

2. Автостопом на комете


Автостопом на комете.

Автостопом на комете.

 

В NASA недавно был выделен грант на разработку проекта Comet Hitchhiker, который подразумевает в буквальном смысл загарпунивание комет.
Космический корабль с помощью специальных гарпунов на тросах будет по ходу своей траектории полета "привязываться" к кометам и астероидам и использовать их кинетическую энергию для разгона.

3. Солнечный зонд


Как и на Земле, на Солнце есть ветры и штормы. Но, в то время как земной ветер может просто растрепать прическу, солнечный ветер способен в мгновение ока сжечь что угодно. Хотя это энергетическое явление остается загадкой, солнечный зонд NASA должен ответить на многие вопросы в 2018 году, приблизившись к Солнцу ближе, чем любой предыдущий корабль.

Роботизированный зонд пройдет в 8,5 солнечных радиусах (5,8 млн км) от поверхности Солнца. Чтобы защититься от разрушительной радиоактивной энергии и температуры в 1400 градусов по Цельсию, солнечный зонд будет "одет" в специальные 12-сантиметровые тепловые экраны из вспененного углеродно-композитного материала. Но NASA не может отправить зонд непосредственно к Солнцу. Чтобы добраться до светила и лечь на запланированную орбиту, зонду придется совершить 7 витков вокруг Венеры. Это займет почти семь лет.

4. Марсианский аванпост


Перспективы полетов на Марс и Европу как никогда более реальны. NASA заявляет, что если не случится какой-то глобальной катастрофы, то человек ступит на марсианскую поверхность в течение ближайших двух десятилетий. Космическое агентство уже разработало проект будущего аванпоста на Красной планете. Его строительство планируется начать в 2030-х годах.

Радиус будущей колонии составит приблизительно 100 километров, на которой будут расположены жилые модули, научные здания, парк для марсоходов, а также горно-шахтное оборудование для первых четырех колонистов. Энергия будет обеспечена благодаря множеству маленьких ядерных реакторов и солнечных панелей (которые, впрочем, будут бесполезны во время марсианских песчаных бурь). Большинство, если не все необходимые ингредиенты для строительства легко доступны для добычи прямо на Марсе.

5. Магнитный космический поезд Startram


Система запуска спутников Startram.

Система запуска спутников Startram.

 

Предлагаемая система запуска Startram сможет отправлять на орбиту порядка 300 000 тонн полезной нагрузки по цене в $ 40 за килограмм. Это на 99 процентов дешевле, по сравнению с текущей стоимостью в $ 11 000 за килограмм. Для достижения подобного, Startram не понадобятся ни ракеты, ни ракетное топливо, ни ионные накопители. Вместо этого, планируется использовать электромагнитное отталкивание.

Подобные технологии сейчас можно встретить в поездах на магнитной подушке, которые разгоняются до 600 километров в час. Тем не менее, все современные транспортные средства Maglev (использующие эффект магнитной левитации) ограничены сопротивлением воздуха. В рамках проекта Startram предполагается построить вакуумный тоннель-трубку, подвешенный на тросах на высоте 20 километров. Из такого тоннеля можно было бы в буквальном смысле "выстреливать" на орбиту космические корабли, уже разогнанные до большой скорости. На завершение подобного проекта потребуется около 20 лет работы и $ 60 млрд.

6. 3-D-напечатанные марсианские дома


Чтобы ускорить полет на Марс, NASA организовало конкурс экономически жизнеспособных проектов по созданию 3-D-печатных марсианских жилищ. Главным условием было изготовление строений из местных марсианских материалов. Победителем стал проект Ice House от команд Team Space Exploration Architecture и Clouds Architecture Office. В данном проекте предполагается использование в качестве строительного материала льда, поскольку он является самым дешевым материалом, обеспечивающим необходимый уровень радиационной защиты. Собирать материал для возведения домов должны роботы, которые будут высажены на поверхность Марса на посадочных модулях.

7. Коронограф


Beach Ball - устройство для исследования солнечной короны.

Beach Ball - устройство для исследования солнечной короны.

 

Сейчас изучению солнечной короны (внешний слой солнечной атмосферы из заряженных частиц) ученым мешает само Солнце, поскольку сияние звезды полностью заглушает свечение короны. Возможным решением проблемы может стать черный коронограф Beach Ball размером с теннисный мяч. Он устанавливается в передней части традиционного спектрографа, тем самым "создавая миниатюрное солнечное затмение". Должен создаваться эффект, подобный тому, когда Луна закрывает Солнце, оставляя видимой только корону.

8. HoneyBee Robotics: вперёд к астероидам!


Компания "HoneyBee Robotics" недавно получила финансирование от NASA для разработки двух новых технологий для программы Asteroid Redirect System. Общая цель этой программы — изучение астероидов и предсказание возможных угроз из космоса в будущем. Первая технология является своеобразным "космическим дробовиком", который будет производить залп гранул со взрывчаткой по астероиду. Это позволит откалывать от астероида куски, которые затем собираются с помощью роботизированных манипуляторов, и перенаправляются на орбиту вокруг Луны. Вторая технология - нанобур для сбора образцов породы с астероидов. Он весит менее 1 кг, а по размеру примерно равен смартфону.

9. Генератор солнечной энергии SPS-ALPHA


Генератор солнечной энергии SPS-ALPHA.

Генератор солнечной энергии SPS-ALPHA.

 

SPS-ALPHA - орбитальный генератор солнечной энергии с гальваническим покрытием из десятков тысяч тонких пленочных зеркал. Собираемая энергия солнца преобразуется в микроволновый пучок, который "выстреливается" в сторону приемников на Земле. Кроме мегаватт энергии, передаваемой на Землю, система SPS-ALPHA также открывает новые возможности для исследования космоса - отрасли, которая часто ограничивается наличием дешевых источников энергии. Тем не менее, остается несколько больших проблем в реализации данного проекта. Например, платформа SPS будет гораздо больше, чем Международная космическая станция. Из-за гигантских размеров ее придется строить прямо на орбите.

10. Миссия "Цель - Европа"


"Цель - Европа" — пожалуй, самая сумасшедшая и амбициозная исследовательская миссия, которая когда-либо предлагалась. Ее цель — отправка людей на Европу, один из спутников Юпитера, где они на борту специальной подводной лодки будут искать жизнь в подледном океане Европы. Возникает резонный вопрос: как же вернутся за Землю космонавты. Вот здесь и кроется главный сумасшедший момент миссии, поскольку ответ — никак. По сути они должны сознательно пожертвовать собой ради величайшей научной миссии.

Отдельно нужно рассказать про подводную лодку, которая должна быть оснащена новейшими технологиями: мощным буром, разнонаправленными двигателями, прожекторами, и, возможно, роботизированными манипуляторами. Также субмарина требует необычайно сильной радиационной защиты, поскольку излучение Юпитера даже больше, чем у Солнца.

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10 невероятных космических технологий, которые могут стать реальностью уже в недалёком будущем

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10 невероятных космических технологий, которые могут стать реальностью уже в недалёком будущемПодписаться на мой Instagram
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