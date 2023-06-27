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15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

«Чем бы дитя ни тешилось…» — говорится в известной пословице. Однако бывают случаи, когда «дитя» уже явно заигралось!

В подборке NaVoTe.ru полтора десятка человек, которые добровольно превратились в живых кукол. И для многих из них пути назад уже нет.

Сара Бердж


55-летняя британка Сара Бердж, которую также называют «бионической женщиной», за 20 лет перенесла сотни пластических операций и потратила на них более 3 миллионов долларов. А всё ради того, чтобы выглядеть как кукла Барби, которая ей всегда нравилась.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол


Фотографии: Fishki.net

Родриго Алвес


Бразилец Родриго Алвес всегда считал внешность куклы Кена идеальной и очень хотел сам выглядеть так же. Современная пластическая хирургия предоставила ему такую возможность. Понадобилось «всего-то» около 15 операций и десяток косметических процедур общей стоимостью более 100 тысяч фунтов стерлингов.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Лолита Ричи


16-летняя девочка-кукла из России, глядя на фотографии которой с трудом веришь, что она живая. Сама девушка утверждает, что не сделала ни одной пластической операции в жизни, а всё в её внешности и теле натуральное.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Келсо Сантибаньес


Этот бразильский парень прославился тем, что потратил около 45 тысяч долларов, чтобы стать похожим на Кена. Он попал на телевидение в 16 лет и за каждое своё появление на публике получал по 15 тысяч долларов. К сожалению, в возрасте 20 лет Келсо умер от пневмонии.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Алина Ковалевская


А вот эта украинская девушка, похоже, действительно обошлась без пластических операций. Свой образ «человеческой куклы» она создаёт исключительно за счёт макияжа.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Джастин Джедлика


Ещё один «живой Кен», который потратил десятки тысяч долларов на почти сотню косметических процедур и операций, чтобы выглядеть как пластиковая кукла.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Валерия Лукьянова


Одна из самых знаменитых девушек-Барби и одна из самых спорных. Эта украинская модель заявляет, что перенесла только одну пластическую операцию: увеличила грудь на два размера. Однако специалисты утверждают, что внешность девушки претерпела множество изменений, как то: ринопластика, удаление пар ребер, коррекция формы ушей, увеличение груди и даже наращивание зубов. Кроме того, существуют данные, подтверждающие факт использования графических редакторов для обработки фото девушки.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Маурисио Гальди


Очередной поклонник Кена, объявившийся в Бразилии буквально через несколько дней после кончины Келсо Сантибаньеса. Маурисио 27 лет, и по его собственным заявлениям, чтобы добиться внешности кукольного Кена, ему понадобилось восемь пластических операций.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Дакота Роуз


В сети она больше известна под псевдонимом Kotakoti. У девушки свой блог в Youtube, в котором она даёт уроки красоты и стиля. Казалось бы, кого и чему может научить эта маленькая девочка, которой от силы лет 15? Однако, внешность обманчива, а с таким количеством косметики и подавно — Дакоте уже 25 лет, она родилась в 1990 году.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Винус Палермо


Популярность пришла к Винус в 2010 году, когда она начала записывать видео, в которых танцевала под японскую поп-музыку, переодевалась в героев комиксов и рассказывала о современной японской культуре и моде. Её видео очень быстро стали популярными, а сама она собрала более миллиона подписчиков. Для создания кукольного образа Винус использует косметику.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Ванилла Шамю


Из вполне себе обычной, среднестатистической японки эта девушка превратилась в «ожившую куклу Барби». Помогли ей в этом несколько талантливых хирургов, тридцать пластических операций и 130 тысяч долларов.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Лаураи Ли


Для того, чтобы выглядеть, как её любимая кукла Барби, эта 24-летняя девушка из Англии ежедневно тратит около 4 часов на макияж.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Анастасия Шпагина


Знаменитая «девушка-аниме» из Украины. Настя работает парикмахером-стилистом и около полутора часов в день тратит на создание своего образа.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Анжелика Кенова


Модель из Москвы в одном из интервью рассказала, что не выбирала для себя образ кукольной героини, за неё это сделали родители. «Когда мне исполнилось шесть лет, мама начала покупать мне коллекционные Барби и с энтузиазмом одевала меня, как одну из них», — говорит Анжелика. Интересно, что родители практически полностью контролируют жизнь девочки, не разрешая ей ни с кем встречаться без их ведома. У Анжелики даже никогда не было бойфренда. Однако, родители совсем не против модельного бизнеса и весьма откровенных фотосессий.

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

Блонди Беннет


Блонди уже много лет постоянно живёт в образе куклы Барби. Она перенесла множество пластических операций, в одежде предпочитает розово-конфетный стиль, носит длинные белые волосы, но самое интересное, она открыто заявляет: «Я хочу быть безмозглой!»

15 ЛЮДЕЙ, которые превратили себя в кукол

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