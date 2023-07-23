Наедине с природой: минималистский особняк с бассейном-линзой

Observatory House - дом, вдохновленный знаменитой индийской обсерваторией.
В небольшом мексиканском поселении Рока Бланка на берегу Тихого океана находится необычный жилой дом, издалека напоминающий плоскую поверхность с огромнейшей линзой, в которой отражается бесконечная небесная синева. На создание подобных очертаний автора вдохновила знаменитая индийская обсерватория с простыми, и, в то же время, гениальными формами.
Проект творческого тандема Gabriel Orozco и Tatiana Bilbao.
Творческий тандем мексиканского художника Габриэля Ороско (Gabriel Orozco) и архитектора Татьяны Бильбао (Tatiana Bilbao) прекрасно воплотился в возведении дома на берегу Тихого океана под названием Observatory House. На создание таких форм жилища художника вдохновила обсерватория 18 века Джантар Тантар, построенная в индийском городе Джайпур. После того, как Габриэль ее увидел, он захотел иметь у себя нечто подобное, и для этой цели пригласил Татьяну Бильбао.
Конечно же, дом не стал буквальной интерпретацией индийской обсерватории, но архитектору удалось «уловить» основную идею, повторить некий «генетический» код.
Observatory House. Простые очертания дома.
Для строительства дома были использованы местные материалы – бетонные блоки, штукатурка, натуральная древесина. Говорят даже, что они доставлялись при помощи осла Панчито, которому вместо воды давали пиво для придания сил.
Observatory House. Минималистский интерьер.
Интерьер выполнен в очень сдержанных тонах, которые компенсируются живописной окружающей природой. Простые формы, отсутствие четкой стилистики здания позволяют ему гармонично вписываться в ландшафт. «Изюминкой» Observatory House стал круглый бассейн, построенный на крыше здания.
Observatory House. Бассейн, напоминающий линзу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии