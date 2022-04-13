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Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головой


Wa_sauna - плавучая сауна на озере.

Wa_sauna - плавучая сауна на озере.

Существует множество способов, чтобы дать отдых душе и телу. Одни отправляются в баню, другие – на природу, ну а третьи не отказывают себе в удовольствии совместить все сразу. Американские архитекторы представили сауну, которая плавает по водной глади озера.

Архитекторский проект студии GoCstudio.

Архитекторский проект студии GoCstudio.

Архитекторы студии GoCstudio реализовали проект плавучей сауны Wa_sauna, расположенной на озере Lake Union в Сиэтле (США). Wa_sauna приводится в движение электродвигателем. У этой конструкции также имеется якорь, который можно использовать при необходимости зафиксировать сауну на месте.
Плавучая сауна Wa_sauna.

Плавучая сауна Wa_sauna.

 
Wa_sauna. Парилка.

Wa_sauna. Парилка.

Сауна рассчитана максимум на 6 человек. Нужная температура в парилке достигается за счет дровяной печи. Вода для Wa_sauna хранится в специальном резервуаре под парилкой. Сама кабинка расположена на деревянной платформе. Так что при желании можно выйти из парилки и принять солнечные ванны. К тому же, некоторые с удовольствием прыгают в прохладную воду, чтобы затем вернуться в жаркую парилку.
Wa_sauna. Палуба.

Wa_sauna. Палуба.

 

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Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головой

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Плавучая сауна: и спинку попарить, и в озеро с головойПодписаться на мой Instagram
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