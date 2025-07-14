Как замариновать куриный шашлык так, чтобы мясо было сочным, нежным и румяным

Сезон пикников в самом разгаре, да и лето не за горами. Что же, быть овощам на гриле, сэндвичам с разной начинкой и, конечно же, шашлычку под хрустящие листья салата. А чтобы куриное мясо наверняка получилось сочным, ароматным и очень вкусным, ловите подборку одновременно простых и оригинальных маринадов.
1. Лимонно-пряный
Куриный шашлык в лимонно-пряном маринаде. \ Фото: cookingclassy.com.
Самый простой и быстрый способ вкусно замариновать куриное мясо – это сделать лимонный маринад с добавлением пряных трав и специй.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 1 кг;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Лук белый или фиолетовый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Масло оливковое – 2-3 ст.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Орегано сушёный – 1 ст.л;
• Базилик сушёный – 1 ст.л;
• Тимьян сушёный – по вкусу.
Сочный и румяный шашлык. \ Фото: halfbakedharvest.com.
Способ приготовления:
• Мясо нарезать равномерными кусочками средней величины;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Выложить в глубокую ёмкость;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с луком;
• Лимоны вымыть;
• Просушить;
• Аккуратно натереть цедру на мелкой тёрке;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Поперчить и посолить по вкусу;
• Добавить тимьян, орегано и базилик;
• Аккуратно перемешать;
• Получившейся смесью залить куриное филе;
• Перемешать руками;
• Накрыть крышкой;
• Оставить в холодильнике на два-три часа.
2. Медово-соевый маринад
Соевый соус в сочетание с мёдом и лимонным соком даёт приятное послевкусие, делая мясо курицы нежным и мягким, с золотистой корочкой и невероятным ароматом.
Ингредиенты:
• Филе куриное – 1 кг;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Соевый соус – 0,5 стакана;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец чили хлопья – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Мёд – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Оливковое масло – опционально.
Очень вкусный куриный шашлык. \ Фото: img.taste.com.au.
Способ приготовления:
• Мясо нарезать равномерными кусками средней величины;
• Выложить в кастрюлю или любую другую ёмкость;
• Заправить лимонным соком, смешанным с оливковым маслом, мёдом и соевым соусом;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Добавить хлопья перца чили и пропущенный через пресс чеснок;
• Хорошенько перемешать руками;
• Накрыть крышкой;
• Отправить в холодильник на три-четыре часа.
3. Томатно-коричный
Куриный шашлык в томатном маринаде. \ Фото: i.pinimg.com.
Как вам сочетание томата и корицы? Звучит странно и необычно? Но, поверьте, этот маринад стоит того, чтобы его приготовить. Благодаря разнообразным и, казалось бы, не совсем сочетаемым между собой ингредиентам мясо курицы получается потрясающим на вкус, как и лёгкий аромат, пробуждающий аппетит.
Ингредиенты:
• Куриное филе – 1 кг;
• Паста томатная – 1 пакетик;
• Лимон крупный – 1 шт;
• Оливковое масло – опционально;
• Чеснок – 3-4 зубка;
• Перец чили – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Паприка копчёная молотая – по вкусу.
Куриный шашлык в томатно-коричном маринаде. \ Фото: leitesculinaria.com.
Способ приготовления:
• Куриное филе нарезать равномерными кусочками среднего размера;
• Выложить в кастрюлю или любую другую ёмкость;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с лимонным соком, томатной пастой, оливковым маслом, солью, смесью перцев, хлопьями чили, паприкой и корицей;
• Получившейся смесью замариновать мясо;
• Хорошенько перемешать руками;
• Накрыть крышкой;
• Поставить в холодильник на три-четыре часа.
4. Йогуртово-базиликовый
Шашлык в йогуртовом маринаде.\ Фото: flavorthemoments.com.
Чтобы куриное мясо получилось нежным и сочным внутри, но при этом с золотистой корочкой снаружи, замаринуйте его в йогуртово-базиликовом маринаде.
Ингредиенты:
• Куриное филе -1 кг;
• Йогурт без добавок – 1 стакан;
• Базилик зелёный – 1 пучок;
• Базилик красный – 1 пучок;
• Кинза свежая – 1 пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Нежный и румяный куриный шашлык. \ Фото: blogspot.com
Способ приготовление:
• Куриное филе нарезать равномерными кусками средней величины;
• Выложить в миску или кастрюлю;
• Базилик и кинзу вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать жидкости как следует стечь;
• После обобрать листочки;
• Залить йогуртом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Получившимся маринадом залить мясо;
• Перемешать руками;
• Накрыть крышкой;
• Оставить в холодильнике на пять-шесть часов, можно на всю ночь.
5. Медово-горчичный
Шашлык в медово-горчичном маринаде. \ Фото: saltandlavender.com.
Сладко-острое – именно такое послевкусие приобретёт куриное мясо, замаринованное в медово-горчичном маринаде.
Ингредиенты:
• Куриное филе – 1 кг;
• Горчица острая – опционально;
• Мёд – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 1 пучок.
Румяный и ароматный куриный шашлык. \ Фото: twopeasandtheirpod.com.
Способ приготовления:
• Мясо нарезать равномерными небольшими кусками;
• Выложить в миску или кастрюлю;
• Кинзу вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Как следует просушить;
• После произвольно нарезать;
• Смешать с мёдом и горчицей;
• Посолить и поперчить;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Получившейся смесью замариновать мясо;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Поставить в холодильник на три-четыре часа.
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