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Правильная подготовка почвы для огурцов

Хотите получить шикарный урожай огурчиков? Тогда перед посадкой в грунт позаботьтесь о подготовке питательной лунки! Она будет кормить огурец весь сезон, обеспечивая его необходимыми элементами для роста и плодоношения.
Вся подкормка полностью натуральная, ведь огурцы больше всего любят именно органику!


Подготовка почвы



Огурцы не любят слишком кислую, тяжёлую почву, а потому об этом нужно заранее позаботиться. Определить Ph почвы с помощью лакмусовых бумажек и, при необходимости, раскислить золой. Также ещё с осени желательно перекопать грядки с внесением ботвы + высеять сидераты, которые впоследствии срезать и укрыть голую землю мульчей. Эти мероприятия помогут сделать почву более воздушной, подходящей кислотности!


Питательные лунки



Выкопайте лунку под огурчики. Добавьте лопатку куриного перегноя (помёта) — это полностью органическое удобрение, которое очень любит лиана огурца!



Следом отправьте 1 ст. л. мела (порошок). Это кальций + защита молодого огурца от болезнетворных микробов!



Наконец, финальный компонент лунки — Гуми Оми, копеечное органо-минеральное удобрение (на основе куриного помёта). Его также понадобится 1 ст. л.



Перекопайте добавленные удобрения с землёй, затем немного присыпьте чистым грунтом (чтобы не обжечь молодые корешки). Разведите фитоспорин по инструкции строго в тёплой воде, пролейте лунку. Он защитит молодое растение от гнили, чёрной ножки, ложной мучнистой росы.

Внимание!
Не поливайте молодую рассаду холодной водой! Она может остановиться в росте.



Высадите рассаду огурца. Прикопайте землёй, снова пролейте водой с фитоспорином. Сверху присыпьте сухим грунтом.



На этом посадочные мероприятия окончены! Огурец без стресса пересажен в грядку, где будет получать пролонгированное органическое питание до конца сезона и радовать вас прекрасным урожаем!
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Огурцыподкормка

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