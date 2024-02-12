Комнатные растения, которые лучше любого увлажнителя и очистителя воздуха

Стоит ли говорить о том, что комнатные растения это не только эстетика и удовольствие от царящей вокруг атмосферы, а и уникальная возможность подзарядится энергией, а также испытать на себе их полезные свойства, такие как очищение и увлажнение воздуха.
Поэтому, если вы хотите поддерживать в квартире правильный микроклимат, возьмите на заметку перечень растений, которые справятся с поставленной задачей гораздо лучше любого современного гаджета, да ещё и без вреда для здоровья.
1. Спатифиллум
Спатифиллум — отличное решение для тех, кто хочет расслабиться после долго трудового дня.
Спатифиллум представляет собой разновидность многолетних тропических растений, которые вырастают из луковицы и дают зелёные листья и крупные белые цветы. Они произрастают в тропических и субтропических регионах, таких как Восточная Азия, Индия и Южная Америка, но в настоящее время широко культивируются в других частях мира из-за их декоративной красоты. Чтобы придать помещению эстетический вид, поставьте горшок на приставной столик или консоль в прихожей. Также можно разместить вазон рядом с окном на подоконнике или другим источником естественного света. Что же касается полезных свойств, то это растение славится как очиститель и увлажнитель воздуха в помещении.
Спатифиллум также отлично снимает стресс и улучшает самочувствие, поскольку было доказано, что он уменьшает беспокойство и усиливает чувство счастья и умиротворения. Кроме того, растение славится тем, что уменьшает количество аллергенов в домашних условиях, а это в свою очередь помогает облегчить чихание, кашель и другие проблемы с носом или дыхательными путями.
2. Аглаонема
Аглаонема — не только красивое домашнее растение, а и полезное.
Аглаонема — род тропических растений, произрастающих в Азии, включая Китай, Индонезию, Филиппины и Вьетнам. Их можно узнать по ярким пёстрым листьям и белым цветкам. Растение славится не только своей декоративной красотой, а и как очиститель воздуха в помещениях. Аглаонема особенно полезна для улучшения качества воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя в воздух больше кислорода. Растение также способно уменьшить количество аллергенов в доме. Ко всему прочему, благодаря его свойствам, оно помогает бороться с астмой, пыльцой, пылевыми клещами и перхотью домашних животных.
3. Гибискус
Гибискус также станет не только прекрасным украшением квартиры, а и идеальным очистителем воздуха.
Гибискус — это род цветковых растений, произрастающих в тропических регионах, включая Мексику, Индию и Африку. Они характеризуются своими яркими и красочными цветами, которые имеют продолжительное время цветения. Их выращивают в садах и в горшках, и они представлены в широком ассортименте сортов, включая одно-, двух- и трехлепестковые соцветия, а также разнообразные цвета от белого до тёмно-красного, оранжевого и жёлтого. Именно поэтому эти цветы частенько можно встретить в интерьере кафе, домов и других помещений. Гибискус также полезен своим положительным воздействием на качество воздуха, поскольку он поглощает токсины и выделяет больше кислорода. Ко всему прочему растение отлично увлажняет воздух и поглощает неприятные запахи, источая тончайший аромат, что немаловажно для тех, кто держит животных в доме.
4. Каучуконосный фикус
Каучуконосный фикус — ещё одна отличная находка для квартиры.
Фикус каучуконосный, или Ficus elastica — вид фигового дерева, произрастающий в Индии и Юго-Восточной Азии, но при этом он используется в качестве декоративного растения по всему миру. Он известен своими крупными овальными листьями и способностью вырабатывать латекс, который представляет собой липкое белое вещество, собираемое в виде сока. Ещё одним преимуществом каучуконосного фокуса является тот факт, что его листья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, что делает его отличным растением для улучшения качества воздуха в комнате или доме.
5. Папоротник домашний
Домашний папоротник также отлично справляется с очисткой и увлажнением воздуха.
Домашний папоротник, также известный как бостонский, является разновидностью папоротника, произрастающего в тропических регионах Северной Америки. Это популярное комнатное растение, которое служит элементом декора из-за своих красивых, элегантных листьев и способности очищать воздух в помещении. За растением очень легко ухаживать, поскольку оно не требует особого внимания, кроме достаточного количества солнечного света и регулярного полива. Папоротник легко переносит низкий уровень влажности и хорошо растёт как в светлых, так и в плохо освещённых помещениях.
6. Арека пальма
Арека пальма — не только красивое, а и полезное растение.
Арека, также известная как бетелевая пальма, является разновидностью пальмы, произрастающей в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте. Её обычно выращивают во многих местах по всему миру из-за её плодов и древесины. Плоды напоминают гроздья и содержат небольшие семена, известные как орех бетель. Орехи бетеля часто жуют и смешивают с различными ингредиентами, включая лайм и табак, для придания стимулирующего эффекта. Помимо всего этого, пальмы улучшают качество воздуха в помещениях, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, что делает их отличным растением для внутренних помещений. Ко всему прочему, комнатная пальма способна выделять довольно-таки большое количество влаги (до двух литров в день), поэтому запросто может стать отличной альтернативой увлажнителю воздуха. Растение неприхотливо, единственный момент – качественный полив.
7. Бегония
Хотите избавиться от загрязняющих веществ в воздухе? Тогда заведите бегонию.
Бегония — цветущее растение семейства бегониевых, произрастающее в тропических регионах Юго-Восточной Азии и бассейне реки Конго. Растение обладает красочными уникальными листьями, соцветиями и стеблями, поэтому пользуется огромной популярностью в качестве элемента декора благодаря своим ярким, насыщенным цветам и разнообразию доступных видов и гибридов. Оно также используется для получения натуральных красных пигментов и в качестве пищевых красителей. Растение также благотворно влияет на качество воздуха, так как поглощает загрязняющие вещества из и выделяет кислород. Также из бегонии можно сделать естественный увлажнитель. Всё что вам понадобится, так это хороший полив.
8. Сансевиерия
Сансевиерия станет прекрасным увлажнителем и отличным декором.
Сансевиерия, также известная как змеиное растение или тёщин язык, представляет собой род суккулентных растений, произрастающих в Африке и тропических регионах Азии. Они являются популярными комнатными растениями благодаря своим уникальным прямостоящим стеблям и листьям, а также способности процветать при слабом освещении и небольшом количестве воды. Сансевиерия отлично улучшает качество воздуха, поскольку поглощает углекислый газ и выделяет кислород, поэтому она считается идеальным растением для внутреннего пространства. Стоит также отметить тот факт, что растение неприхотливо в уходе и если увлажнять почву по мере её высыхания, то сансевиерия станет прекрасным увлажнителем.
9. Хлорофитум
Хлорофитум также станет полезным украшением вашей квартиры.
Хлорофитум, также известный как паукообразное растение, из семейства спаржевых. Оно произрастает в тропических регионах и включает в себя большое разнообразие видов и разновидностей. Хлорофитумы популярны в качестве комнатных растений благодаря своим уникальным паукообразным листьям и длинному тонкому стеблю. За ними относительно легко ухаживать, и они хорошо растут в большинстве комнатных условий. Хлорофитум также очень эффективен в улучшении качества воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, поэтому их часто ставят в прихожие, спальни и детские комнаты.
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