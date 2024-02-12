Комнатные растения, которые лучше любого увлажнителя и очистителя воздуха

Стоит ли говорить о том, что комнатные растения это не только эстетика и удовольствие от царящей вокруг атмосферы, а и уникальная возможность подзарядится энергией, а также испытать на себе их полезные свойства, такие как очищение и увлажнение воздуха.







Поэтому, если вы хотите поддерживать в квартире правильный микроклимат, возьмите на заметку перечень растений, которые справятся с поставленной задачей гораздо лучше любого современного гаджета, да ещё и без вреда для здоровья.



1. Спатифиллум

2. Аглаонема

3. Гибискус

4. Каучуконосный фикус

5. Папоротник домашний

6. Арека пальма

7. Бегония

8. Сансевиерия

9. Хлорофитум

Спатифиллум — отличное решение для тех, кто хочет расслабиться после долго трудового дня.Спатифиллум представляет собой разновидность многолетних тропических растений, которые вырастают из луковицы и дают зелёные листья и крупные белые цветы. Они произрастают в тропических и субтропических регионах, таких как Восточная Азия, Индия и Южная Америка, но в настоящее время широко культивируются в других частях мира из-за их декоративной красоты. Чтобы придать помещению эстетический вид, поставьте горшок на приставной столик или консоль в прихожей. Также можно разместить вазон рядом с окном на подоконнике или другим источником естественного света. Что же касается полезных свойств, то это растение славится как очиститель и увлажнитель воздуха в помещении.Спатифиллум также отлично снимает стресс и улучшает самочувствие, поскольку было доказано, что он уменьшает беспокойство и усиливает чувство счастья и умиротворения. Кроме того, растение славится тем, что уменьшает количество аллергенов в домашних условиях, а это в свою очередь помогает облегчить чихание, кашель и другие проблемы с носом или дыхательными путями.Аглаонема — не только красивое домашнее растение, а и полезное.Аглаонема — род тропических растений, произрастающих в Азии, включая Китай, Индонезию, Филиппины и Вьетнам. Их можно узнать по ярким пёстрым листьям и белым цветкам. Растение славится не только своей декоративной красотой, а и как очиститель воздуха в помещениях. Аглаонема особенно полезна для улучшения качества воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя в воздух больше кислорода. Растение также способно уменьшить количество аллергенов в доме. Ко всему прочему, благодаря его свойствам, оно помогает бороться с астмой, пыльцой, пылевыми клещами и перхотью домашних животных.Гибискус также станет не только прекрасным украшением квартиры, а и идеальным очистителем воздуха.Гибискус — это род цветковых растений, произрастающих в тропических регионах, включая Мексику, Индию и Африку. Они характеризуются своими яркими и красочными цветами, которые имеют продолжительное время цветения. Их выращивают в садах и в горшках, и они представлены в широком ассортименте сортов, включая одно-, двух- и трехлепестковые соцветия, а также разнообразные цвета от белого до тёмно-красного, оранжевого и жёлтого. Именно поэтому эти цветы частенько можно встретить в интерьере кафе, домов и других помещений. Гибискус также полезен своим положительным воздействием на качество воздуха, поскольку он поглощает токсины и выделяет больше кислорода. Ко всему прочему растение отлично увлажняет воздух и поглощает неприятные запахи, источая тончайший аромат, что немаловажно для тех, кто держит животных в доме.Каучуконосный фикус — ещё одна отличная находка для квартиры.Фикус каучуконосный, или Ficus elastica — вид фигового дерева, произрастающий в Индии и Юго-Восточной Азии, но при этом он используется в качестве декоративного растения по всему миру. Он известен своими крупными овальными листьями и способностью вырабатывать латекс, который представляет собой липкое белое вещество, собираемое в виде сока. Ещё одним преимуществом каучуконосного фокуса является тот факт, что его листья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, что делает его отличным растением для улучшения качества воздуха в комнате или доме.Домашний папоротник также отлично справляется с очисткой и увлажнением воздуха.Домашний папоротник, также известный как бостонский, является разновидностью папоротника, произрастающего в тропических регионах Северной Америки. Это популярное комнатное растение, которое служит элементом декора из-за своих красивых, элегантных листьев и способности очищать воздух в помещении. За растением очень легко ухаживать, поскольку оно не требует особого внимания, кроме достаточного количества солнечного света и регулярного полива. Папоротник легко переносит низкий уровень влажности и хорошо растёт как в светлых, так и в плохо освещённых помещениях.Арека пальма — не только красивое, а и полезное растение.Арека, также известная как бетелевая пальма, является разновидностью пальмы, произрастающей в Юго-Восточной Азии и на Индийском субконтиненте. Её обычно выращивают во многих местах по всему миру из-за её плодов и древесины. Плоды напоминают гроздья и содержат небольшие семена, известные как орех бетель. Орехи бетеля часто жуют и смешивают с различными ингредиентами, включая лайм и табак, для придания стимулирующего эффекта. Помимо всего этого, пальмы улучшают качество воздуха в помещениях, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, что делает их отличным растением для внутренних помещений. Ко всему прочему, комнатная пальма способна выделять довольно-таки большое количество влаги (до двух литров в день), поэтому запросто может стать отличной альтернативой увлажнителю воздуха. Растение неприхотливо, единственный момент – качественный полив.Хотите избавиться от загрязняющих веществ в воздухе? Тогда заведите бегонию.Бегония — цветущее растение семейства бегониевых, произрастающее в тропических регионах Юго-Восточной Азии и бассейне реки Конго. Растение обладает красочными уникальными листьями, соцветиями и стеблями, поэтому пользуется огромной популярностью в качестве элемента декора благодаря своим ярким, насыщенным цветам и разнообразию доступных видов и гибридов. Оно также используется для получения натуральных красных пигментов и в качестве пищевых красителей. Растение также благотворно влияет на качество воздуха, так как поглощает загрязняющие вещества из и выделяет кислород. Также из бегонии можно сделать естественный увлажнитель. Всё что вам понадобится, так это хороший полив.Сансевиерия станет прекрасным увлажнителем и отличным декором.Сансевиерия, также известная как змеиное растение или тёщин язык, представляет собой род суккулентных растений, произрастающих в Африке и тропических регионах Азии. Они являются популярными комнатными растениями благодаря своим уникальным прямостоящим стеблям и листьям, а также способности процветать при слабом освещении и небольшом количестве воды. Сансевиерия отлично улучшает качество воздуха, поскольку поглощает углекислый газ и выделяет кислород, поэтому она считается идеальным растением для внутреннего пространства. Стоит также отметить тот факт, что растение неприхотливо в уходе и если увлажнять почву по мере её высыхания, то сансевиерия станет прекрасным увлажнителем.Хлорофитум также станет полезным украшением вашей квартиры.Хлорофитум, также известный как паукообразное растение, из семейства спаржевых. Оно произрастает в тропических регионах и включает в себя большое разнообразие видов и разновидностей. Хлорофитумы популярны в качестве комнатных растений благодаря своим уникальным паукообразным листьям и длинному тонкому стеблю. За ними относительно легко ухаживать, и они хорошо растут в большинстве комнатных условий. Хлорофитум также очень эффективен в улучшении качества воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, поэтому их часто ставят в прихожие, спальни и детские комнаты.