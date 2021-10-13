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Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани

Остатки ненужной ткани часто выбрасываются, а ведь из них можно было бы пошить чудесную женственную вещицу на осень! Тем более, что это так красиво и просто. 

Основная ткань — драп, подкладка может быть выполнена из любой другой ткани, но лёгкой и тонкой. Изделие состоит из 3 частей: круг, бортик и планка.

Основной замер — обхват головы (размер). Схема представлена на фото ниже для 57 размера.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани
Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Выкроить детали, сшить бортики по бокам, примерить.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Пришить круг, разгладить швы.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Выкроить плану из плотной ткани. Можно взять тот же драп или трикотаж, например. Отмерить планку по обхвату головы.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Свернуть вдвое и пристрочить к основному изделию.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Наконец, сшить подкладку и пристрочить её к основному изделию. Вывернуть через отверстие.

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани


Невероятно нежный, женственный и тёплый берет на осень будет незаменим в гардеробе каждой дамы!

Тёплая вещица на осень, сшитая из остатков красивой ткани

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