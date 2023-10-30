10 домашних питомцев, которые сделали своих хозяев настоящими богачами

Вряд ли, заводя домашнего питомца, люди воспринимают животное, как источник пополнения семейного бюджета. Однако сегодня известно немало историй о том, как очаровательные кошки или собаки становятся настоящими звёздами в интернете, принося своим хозяевам весьма неплохой доход. Они становятся лицами брендов, участвуют в фотосессиях, снимаются в кино, а рекламные посты на их страницах в социальных сетях стоят иногда очень дорого.
Стильный модник Боди
Стильный модник Боди. / Фото: www.fq.co.nz
Когда Дэвид Фун и его подруга Ена Ким впервые опубликовали фотографию своей собаки в стильной мужской одежде, они рассчитывали лишь на создание хорошего настроения. Неожиданно фотография стала очень популярной, а владельцы Боди, собаки породы сиба-ину, решили продолжить размещать фотографии своего любимца.
В результате Боди стал звездой интернета, а ещё он теперь настоявшая модель. Боди демонстрирует дизайнерскую одежду, ежемесячно принося своим хозяевам доход не менее 15 тысяч долларов.
Сердитая кошка по имени Соус Тардар
Сердитая кошка по имени Соус Тардар. / Фото: www.memepedia.ru
Хозяйка кошечки Табита Бунденсен после того, как Соус Тардар стала звездой интернета, вынуждена была оставить свою работу официантки. Теперь она всецело занята жизнью Grumpy Cat, именно под этим именем кошка известна в сети.
На страницы Grumpy Cat в соцсетях подписаны миллионы людей, а сама кошка, которая больше всего на свете любит обниматься и ластиться, даже снялась в фильме «Худшее Рождество Сердитой кошки». У неё есть свой собственный бренд кофе. По самым скромным подсчётам, Соус Тардар уже пополнила кошелёк своей хозяйки более, чем на 100 миллионов долларов.
Благотворитель Мэнни
Благотворитель Мэнни. / Фото: www.pinimg.com
Этому французскому бульдогу даже ничего не нужно делать. Мэнни удивительно обаятелен и фотогеничен, а его фотографии, размещаемые хозяевами в Instagram, мгновенно набирают тысячи лайков. Мэнни с удовольствием позирует фотографам, а потому его стали задействовать в рекламе одежды и разных сувениров. Мэнни приносит хозяевам очень неплохой доход, однако все, что они получают с Instagram, отдают на благотворительность.
Любитель коробок Мару
Мару - повелитель коробок. / Фото: www.columbian.com
Мару проживает вместе со своей хозяйкой в Японии и прославился благодаря любви ко всякого рода коробочкам. У него есть собственный видеоканал, и Мару является обладателем специальной награды YouTube. Короля коробок знают во всём мире, а вот его хозяйка предпочитает оставаться в тени своего звёздного питомца. Известен лишь её ник - mugumogu. Ролики с Мару собирают сотни миллионов просмотров, обеспечивая коту и его хозяйке безбедную жизнь.
Обаятельный шпиц Джифф
Рекордсмен Джифф. / Фото: www.7ly.ru
Померанский шпиц похож на милую мягкую игрушку, но при этом обладает массой талантов. Он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самая быстрая собака, передвигающаяся на двух лапах. Его популярность трудно переоценить: знаменитости приглашают обаятельного Джиффа сниматься в своих клипах, он рекламирует одежду, участвует в различных шоу и появляется в фильмах. А ещё он умеет заворачиваться в одеяло и даже может проехаться на скейтборде. Реклама от Джиффа в Instagram стоит больше 17 тысяч долларов.
Удивительная Лил Баб
Потрясающая Лил Баб. / Фото: www.china.cn
Ген карликовости сделал внешность этой чудной кошки совершенно уникальной. У неё короткие лапки, удивлённое выражение мордочки и розовый язычок, который не может спрятаться в пасти из-за неправильного прикуса и отсутствия зубов.
Потрясающая Лил Баб. / Фото: www.technocrazed.com
Однако Лил Баб настолько очаровательна, что была признана одной из самых популярных кошек в мире. У её странички в Facebook больше двух миллионов подписчиков, она снимается в кино и сделала своего хозяина Майка Бридавски не только известным, но и богатым. Кошка участвует в компаниях по пристройству бездомных животных, а сувенирная продукция с изображением Лил Баб продается в больших количествах.
Лицо авиакомпании шпиц Бу
Шпиц Бу. / Фото: www.pinimg.com
С момента появления странички шпица Бу в Facebook в 2009 году, малыш неизменно набирал популярность. Virgin America сделала его своим лицом, а в продаже появились книги, автором которых значился Бу. Очаровательный Бу был настоящим народным любимцем, а его годовой доход составлял миллион долларов. В январе 2019 года хозяйка Бу сообщила о том, что малыша не стало.
Двуликая Венера
Двуликая Венера. / Фото: www.sollys.ru
Мордочка этой кошки разделена окрасом на две части. Одна из них рыжая, вторая – чёрная. При этом на рыжей части глаз голубой, а на чёрной – зелёный. Кажется, что внешность Венеры исправили с помощью графического редактора, однако на самом деле она обрела свой удивительный окрас из-за гетерохромии, генетического отклонения. Венера является обладателем собственной странички в Instagram, а стоимость рекламы от имени кошки исчисляется тысячами долларов.
Танцующий Пудси
Танцующий Пудси. / Фото: www.pmo.ee
Талантливый Пудси вместе со своей хозяйкой Эшли Батлер стали победителями шоу Britain’s Got Talent. После исполнения в 2012 году невероятной танцевальной композиции они стали обладателями главного приза, сумма которого превышала полтора миллиона долларов. Производители корма для животных тут же заключили с хозяйкой талантливой собаки рекламные контракты. К сожалению, через пять лет после победы в конкурсе Пудси умер.
Обладатель собственного сайта кот Монти
Кот Монти. / Фото: www.funnyrepost.com
Неизвестно, как могла сложиться судьба кота, у которого отсутствовала носовая перегородка из-за хромосомной аномалии, если бы однажды Майкл Бьорн и Микала Клейн не забрали его из приюта. Хозяева буквально влюбились в его особенную мордочку и решили стать его семьёй.
Кот Монти. / Фото: www.twimg.com
Из Бандита кот был переименован в Монти. А обследование показало, что у животного синдром Дауна и ещё множество других проблем со здоровьем. Это не стало препятствием для любящих хозяев. Вскоре у кота появились не только свои странички в социальных сетях, но и собственный сайт, где можно приобрести сувениры с его изображением. А в декабре 2018 года у Монти появилась подружка Молли с очень похожей внешностью.
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