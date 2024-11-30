Советы, чтобы теплица не сломалась от снега

Зимнее время несёт для дачников ряд определённых испытаний. Даже в тех ситуациях, когда кажется, что это произойти не должно, всё предусмотрено. Однако, зима это то время когда, когда снежный покров падает огромным слоем, один из этих слоёв тает, застывает и превращается в лёд.







И конечно, всё это оказывает значительную нагрузку на любую кровлю.

Накопление снега приводит к разным последствиям, в том числе и поломке крыши теплицы, особенно, если она выполнена не из железа. А следовательно, затратам на восстановление, как заранее это предотвратить и избежать, если кажется, что крыша теплицы не выдержит?Снег нужно убиратьКончено, лучше изначально выбирать для строительства теплицы прочные и долговечные материалы, которые могут выдержать снеговую нагрузку. А если теплица покупная, но она вся должна быть из прочного материала с хорошими опорами и каркасом. Например, они могут быть выполнены из алюминия, а также оцинкованной стали.Также важно то, как спроектирована конструкция теплицы. Если крыша выполнена с правильным уклоном, то это также уменьшит риск обвала. Важно то, чем больше уклон тем активнее снег будет скатываться с него, или не налипать вовсе. Угол лучше всего сделать под наклоном не меньше чем тридцать градусов.Такая конструкция надёжнееНо, ситуации бывают разные, и если хозяева проживают, либо имеют возможность приезжать на дачу зимой, целесообразно будет очищать теплицу от накопившегося снега. Для этого лучше пользоваться более мягкими инструментами, из-за холода любой материал может стать ломким и его важно не повредить. Дожидаться большого количества снега на крыше теплицы не стоит.Для этого вполне подойдёт и простая лопата, если работать ей аккуратно. Однако, то касается поликарбоната, а вот плёнку, если её не снять, она вполне может прорвать насквозь. Что также приведёт к увеличению дополнительных трат. Важно не забывать чистить не только лишь одну крышу, но и боковые стенки самой теплицы. Сбоку снег тоже оказывает давление на конструкцию, и может сломать боковины, а не одну лишь крышу, либо вся теплица покосится.Уборка должна быть аккуратнойПомогут сделать конструкцию более стойкой и дополнительные опоры. Это возможно, если теплица достаточно большая, в таких конструкциях и нагрузка снега выше, лучше распределить нагрузку.Также хорошей дополнительной защитой от снега могут выступать специальные конструкции поверх теплицы. Это могут быть также специальные деревянные подпорки. Такие вещи будут также способствовать равномерному распределению нагрузки по поверхности крыши. Их нужно каждый год устанавливать на зимний период, перед тем как уехать с дачи. Но, делать это лучше заранее, потому что поздней осенью грунт уже становится твердым. Вкопать такую опор у на достаточную для устойчивости глубину может быть проблематично. Также они могут стать необходимыми в условиях зимних перепадов температур. Чем больше таких опор по всей длине конструкции, и чем лучше они зафиксированы в земле, тем меньше вероятность обвалов крыши.С поликарбоната можно убирать снег лопатойВ современном мире уже давно также существуют специальные антиобледенительные средства. Они отлично предотвращают скапливание снега.Теплицу также важно правильно расположить на территории участка. Если она будет находиться под каким-то под укрытием вроде деревьев или больших кустарников, навесов от дома, то на ней также будет скачиваться меньше снега. Но, увы, и летом такая теплица будет хуже выполнять свои функции. Из-за того, что она будет находиться в тени, растения внутри получат меньше солнечного света.Каждую осень важно проверять конструкцию на наличие повреждений и в целом на устойчивость. Все её соединения и крепления должны быть прочными, а если какие-то из них сильно ослаблены, из срочно нужно заменить. Скорее всего они не выдержат большое количество снега.На зиму плёнку снимаютОпытные дачники используют для предотвращения поломок крыши специальные сетки, которые также могут задерживать снег и увеличения нагрузки на каркас теплицы.Все советы помогут облегчить нагрузку на теплицу, если она уже есть, а вот если хозяева только собираются её строить, то можно заранее всё предусмотреть. Форма теплицы очень важна, если есть возможность, лучше соорудить такую конструкцию, снег на которой изначально будет скапливаться равномерно. Тогда она точно сможет выдержать разного рода нагрузки, даже если снежный покров на ней будет обледенелый.Такие конструкции это — арочные, традиционные формы полукругом; каплевидные, их каркасное строение более ложное и стойкое; односкатные, хороший, но не самый надёжный выбор, относительно двух других. Но, всё равно лучше двускатных или вообще теплиц с плоской крышей.Каплевидная теплицаКогда строительство ещё не началось, стоит тщательно подойти к выбору прочного каркаса будущего строения. Лучше всего на этом этапе не экономить. Также стоит соблюсти расстояние между арками — не более двух метров, а лучше вообще один, если есть такая возможность. В противном случае ни поликарбонат, ни плёнка не смогут выдержать нагрузку снега. Чем чаще будут расположены опоры, тем более прочной будет теплица. Размер профиля лучше взять наиболее большой, толщина металла дополнительная прочность.Сам материал для строительства теплицы тоже может быть разный. Но, как правило обычно выбирается пленка или поликарбонат. У них есть как преимущества, так и существенные недостатки. Объединяет их то, что они оба не самые надёжные.Укрепление теплицы для зимыПоликарбонат — это полимер, термопластичный, может быть разных цветов, конечно, он имеет относительно высокую прочность, а также очень хорошую светопроницаемость. Достаточно устойчиво к перепадам температур. Самая хорошая толщина для него это от шести до восьми миллиметров. Более тонкие листы уже могут оказаться не готовы к экстремальным перепадам температур за городом.Из-за своей прочности, он достаточно неплохо может справляться с нагрузками от снега, а сотовый поликарбонат, это тот который имеет между своими слоями промежуток наполненный воздухом, к тому же ещё и хорошо удерживает тепло. Кончено, он стоит гораздо дороже пленки.Можно сделать более надёжную конструкциюНо, если только он имеет на себе малейшие повреждения, его целостность начинает разрушаться. Через образовавшиеся трещины в него может также попадать вода, внутри начнёт произрастать плесень, привести водоросли и мох. Снаружи на нём это будет выглядеть как зелёные пята на материале, эстетический вид тут же будет испорчен. А во время жары поликарбонат очень сильно повышает температур у внутри теплицы. Если она выполнена из него полностью, то стоит сделать хорошую систему вентиляции.Плёнка это современно иной материал.Как только поликарбонат появился на рынке, остальные материалы перестали пользоваться таким большим спросом. Плёнка стоит значительно меньше, чем поликарбонат, и всё же, несмотря на то, что она несомненно менее практична, у неё тоже есть свои преимущества. И не обязательно что плёнка порвётся от тяжести снега, потому что обычно её снимают на зиму. Конечно она не может соревноваться с поликарбонатом, зато так точно можно сохранить её на долгие годы, к тому же она намного дешевле.Если теплицу не планируется использовать в зимнее время, то этот вариант может быть более целесообразным.И тогда теплица прослужит долгие годы