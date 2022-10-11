Как подогнать напольное покрытие так, чтобы было красиво и незаметно

Вам нужно положить напольное покрытие так, чтобы оно аккуратно и красиво смотрелось в нестандартных местах (например, неровные углы, выступы мебели, перекладины и т. д.)? Тогда посмотрите, как подрезать покрытие так, чтобы оно идеально встало в нужном месте!







Например, вам нужно положить линолеум, а мешает труба. Не беда — это легко исправить!







Положите линолеум слева от трубы, впритык к стене. Справа от трубы установите линейку, замерьте расстояние от стены до трубы. Перенесите на линолеум. То же самое сделайте с другой стороны. Получился квадрат. Теперь расчертите его крест-накрест ровными линиями через центр квадрата. Внутри квадрата прорисуйте ровный круг, не заходящий за линии квадрата (удобно делать это циркулем). Именно этот круг и нужно вырезать. Остальные нарисованные линии сотрите. Теперь установите линолеум — он будет идеально входить в угол, и при этом не будет пустот вокруг трубы.







Похожую манипуляцию можно провести и с ковром. Возьмём более сложный случай — труба установлена далеко от стены, и не получается красиво положить ковёр. Повторяем начальные действия: кладём ковёр сбоку (слева или справа — не имеет значения) от трубы. Прислоняем линейку с другой стороны (1 фото) и отмечаем на линейке границы трубы.

Теперь линейку кладём на ковёр и мылом переносим метку с линейки на ковёр (2 фото). Затем перекладываем ковёр на другую сторону (направо, 3 фото), а линейку устанавливаем перпендикулярно стене и снова отмеряем расстояние до трубы + отмечаем на линейке границы трубы на новом расстоянии. Переносим метки на ковёр мылом. Соединяем две метки в квадрат, а внутри него рисуем круг. Дело осталось за малым: пододвигаем ковёр ровно к стенке возле трубы, от трубы до квадрата проводим мелом ровную линию, по ней разрезаем ковёр канцелярским ножом + вырезаем намеченный круг в квадрате.Теперь ковёр идеально встал в нестандартном месте!Ещё один любопытный случай: неудобно положить ламинат (паркетную доску) в угол. Примером «препятствия» в данном случае служат два кирпича (для наглядности). Итак, кладём первую доску слева от препятствия, а линейкой вновь замеряем расстояние от внутреннего угла до края препятствия. Переносим метку на ламинат (1 фото). Далее, передвигаем доску ко внутреннему углу препятствия, а линейку устанавливаем сбоку, чтобы замерить ширину препятствия. Переносим метку на ламинат (2 фото). Подобную манипуляцию, но с другой стороны, повторяем со второй доской. Подрезаем по намеченным линиям (3 фото). Теперь остаётся только подогнать доски друг к другу, там, где они лежат внахлёст. Для этого, пока доски ещё лежат внахлёст, отмечаем, где они пересекаются (прямо на доске). Проводим ровную линию от внутреннего угла препятствия до метки, подрезаем. То же самое проделываем и со второй доской.Устанавливаем ламинат на пол. Идеальный стык!Последний, но тоже непростой пример — ПВХ плитка. Этот пример подходит тогда, когда препятствие находится посередине стены, и сбоку (слева и справа) стены нет (они находятся очень далеко). В таком случае рассчитывать будем немного по-другому.Берём простой лист бумаги. Кладём возле объекта, которое мешает выстелить пол. Отмечаем длину. Подрезаем бумагу и примеряем. Если недостаточно подрезали, то подрезаем ещё немного — корректируем по ходу работы. Когда идеальный шаблон получился, переносим его на напольное покрытие. Вырезаем и устанавливаем — всё готово!