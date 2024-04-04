Как избавиться от налета на стиральной машине

Рассказываем, что купить в супермаркете, если хотите убрать известковый налет и смягчить воду.







Жесткая водопроводная вода — это источник многих проблем с бытовой техникой. Но если промыть чайник не так-то трудно, то чистка стиральной машины кажется невозможной без помощи мастера и разбора техники.

На самом деле, это не так. Эксперты по уборке поделились простым лайфхаком по быстрой и недорогой очистке машинки с помощью подручных средств.



Вам понадобятся:



Белый уксус

Пищевая сода

Лимонная кислота

Если выдавливаете сок из лимона, то процедите его от косточек и мякоти. Или возьмите готовый лимонный сок.

Смешайте ингредиенты поровну в кружке.

Налейте в пустой барабан стиральной машины.

Запустите длительную стирку на температуре выше 60 градусов.

Повторяйте процедуру каждые 3-6 месяцев — в зависимости от того, как часто вы стираете. Главное — предварительно уберите из барабана всю одежду, чтобы не испортить ткани.







Польза этого средства для машинки неоценима: уксус и лимонная кислота уничтожают известковый налет, а сода смягчает водопроводную воду.

К слову, вы можете использовать соду при каждой стирке — она не только делает воду мягче, но и помогает избавиться от запаха на вещах и пятен на белой одежде. Только не добавляйте слишком много — сода довольно агрессивна. Насыпьте 50-100 грамм в отсек для порошка — этого будет достаточно.



Чтобы стиральная машина дольше не ломалась, на помощь придут эти секреты:





Один раз в пять стирок включайте режим на высокой температуре. Известковый налет и гель для стирки оседают именно при стирке в холодной воде.

Раз в месяц протирайте тряпкой резиновый ободок стиральной машины.

После стирки оставляйте дверцу открытой, чтобы в машинке не образовались плесень и грибок.

Не наливайте слишком много средства для стирке — следуйте указаниям производителя. Большое количество средства засыхает в отсеке, а потом оседает на одежде, что делает ее грязной на вид

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