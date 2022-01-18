Кто бы мог подумать, что улитка ахатинов способна изготовить новый красочный и гибкий материал с помощью своих отходов жизнедеятельности. Одному голландскому дизайнеру пришла в голову идея кормить улиток цветной бумагой . Побочный продукт представлял из себя цветной уникальный и податливый материал, который может быть использован в качестве декоративных украшений и во многих других областях.
Голландский дизайнер Лиске Шрайдер (Lieske Schreuder) обнаружила, что, если кормить улиток ахатинов цветной бумагой, то получается интересный цветной материал, из которого она изготавливает нити, напольное покрытие и просто использует для декоративного украшения. Странно, но это так!
Материал для творчества. Изэтого материала Лиске Шрайдер изготавливает нити и напольное покрытие.
Можно плести
Напольное покрытие выглядит вот так
Работа кипит
Улитки ахатины очень любят есть бумагу
Станок для изготовления нитей и напольного покрытия
Труженики тылом
Яркий и красочный материал для напольного покрытия из отходов улитки
Кто бы мог подумать, что улитка ахатинов способна изготовить новый красочный и гибкий материал с помощью своих отходов жизнедеятельности. Одному голландскому дизайнеру пришла в голову идея кормить улиток цветной бумагой . Побочный продукт представлял из себя цветной уникальный и податливый материал, который может быть использован в качестве декоративных украшений и во многих других областях.
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