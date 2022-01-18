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Яркий и красочный материал для напольного покрытия из отходов улитки

Кто бы мог подумать, что улитка ахатинов способна изготовить новый красочный и гибкий материал с помощью своих отходов жизнедеятельности. Одному голландскому дизайнеру пришла в голову идея кормить улиток цветной бумагой . Побочный продукт представлял из себя цветной уникальный и податливый материал, который может быть использован в качестве декоративных украшений и во многих других областях.

Голландский дизайнер Лиске Шрайдер (Lieske Schreuder) обнаружила, что, если кормить улиток ахатинов цветной бумагой, то получается интересный цветной материал, из которого она изготавливает нити, напольное покрытие и просто использует для декоративного украшения. Странно, но это так!

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Материал для творчества. Изэтого материала Лиске Шрайдер изготавливает нити и напольное покрытие.

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Можно плести

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Напольное покрытие выглядит вот так

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Работа кипит

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Улитки ахатины очень любят есть бумагу

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Станок для изготовления нитей и напольного покрытия

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Труженики тылом

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