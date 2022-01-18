Яркий и красочный материал для напольного покрытия из отходов улитки

Кто бы мог подумать, что улитка ахатинов способна изготовить новый красочный и гибкий материал с помощью своих отходов жизнедеятельности. Одному голландскому дизайнеру пришла в голову идея кормить улиток цветной бумагой . Побочный продукт представлял из себя цветной уникальный и податливый материал, который может быть использован в качестве декоративных украшений и во многих других областях.



Голландский дизайнер Лиске Шрайдер (Lieske Schreuder) обнаружила, что, если кормить улиток ахатинов цветной бумагой, то получается интересный цветной материал, из которого она изготавливает нити, напольное покрытие и просто использует для декоративного украшения. Странно, но это так!







Материал для творчества. Изэтого материала Лиске Шрайдер изготавливает нити и напольное покрытие.







Можно плести







Напольное покрытие выглядит вот так







Работа кипит







Улитки ахатины очень любят есть бумагу







Станок для изготовления нитей и напольного покрытия







Труженики тылом











