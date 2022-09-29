8 таинственных городов-призраков, вызывающих интерес у тех, кто любит пощекотать себе нервы

Покинутые города и поселки, в какой бы точке земного шара не находились, всегда вызывают повышенный интерес. И не важно, какие причины вынудили людей оставить все и отправиться на поиски другого места для жизни, города-призраки притягивают любителей всего таинственного, а порой даже жуткого. Для тех, кто любит пощекотать себе нервы, но не желает рисковать или банально тратить время и деньги на экстремальные путешествия, мы подобрали 8 самых загадочных мест на планете, где господствует лишь ветер, песок или буйная растительность.
1. Древний город Крако в провинции Матера в Базиликате (Италия)
Древний город Крако превратился в призрачное место (Италия). | Фото: account.travel.
История древнейшего скального города Крако, расположенного между Ионическим морем и Луканскими Апеннинами, началась в 540 г. до н. э. Греческие переселенцы стали обживать неприступную скалу на высоте 390 метров над уровнем моря довольно активно и плодотворно. Несмотря на сложности ведения сельского хозяйства горожанам удавалось оставаться на плаву, ведь Крако занимал стратегически важные территории, что привело к строительству мощной крепости. В Средние века город уже не только разросся, он переживал пик своего развития, в этот период возводились дворцы-особняки (палаццо Маронна, палаццо Гросси, палаццо Карбоне), действовал университет, процветала торговля.
В период расцвета на территории города Крако проживало более 2 тыс. человек (Италия).
Эпидемия чумы стала отправной точкой к опустению города, в тот период (1656 г.) погибла большая часть жителей. Уже к концу XIХ в. и до первой четверти ХХ в. улицы города практически опустели, ведь молодежь начала массово покидать родные дома, отправляясь в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни. Мощный оползень, случившийся в 1963 г. привел к тому, что оставшихся горожан пришлось эвакуировать и уже никто из них никогда не вернулся домой. Город практически в один миг стал призраком, единственное, что подогревает к нему интерес – это любопытные туристы и кинематограф.
Заброшенный город Крако привлекает своими колоритными улочками любителей острых ощущений и режиссеров (Италия).
Примечательно: Колоритные сооружения, оставшиеся на вершине горы, притягивают режиссеров, ведь Крако может обеспечить незабываемыми кадрами без внесения изменений и декораций. Здесь снималось множество известных фильмов, причем некоторые из них отражают еще тот период, когда городок хоть и угасал, но не был заброшен: «Волчица» (1953 г.), «Христос остановился в Эболи» (1979 г.), «Царь Давид» (1985 г.), «Солнце светит даже ночью» (1990 г.), «Выжженная земля» (1999 г.), «Страсти Христовы» (2004 г.), «Квант милосердия» (22-й фильм бондианы, 2008 г.), «Базиликата: от побережья к побережью» (2010 г.), «Убийство во мраке» (2013 г.) и другие.
2. Кеннекотт Майнс в Вальдес-Кордова на Аляске (США)
Появлению шахтерского городка Кенникотт на просторах Аляски поспособствовали медные рудники (США).
Изобретение электричества, массовое производство автомобилей, бытовой техники и промышленного оборудование повлекло за собой дефицит меди, которая требовалась в огромных количествах для реализации всех амбиционных планов промышленников и предпринимателей. Поиск месторождений полезных ископаемых привел в зону Вальдес-Кордова, на Аляску, где были обнаружены богатые запасы медной руды с высокой концентрацией чистого халькоцита (около 70%). Благодаря этому в суровом климате Аляски и появился шахтерский город Кеннекотт Майнс, он же Кенникотт (начало 1900-х г.). Городок очень быстро стал центральным пунктом шахтерского края, объединившим сразу несколько медных рудников.
Истощение запасов медной руды заставило шахтеров покинуть город (Кенникотт, США).
За 20 лет Кенникотт превратился в полноценный населенный пункт со своей железной дорогой и довольно развитой инфраструктурой. Но такое благоденствие длилось совсем недолго, интенсивная добыча руды привела к быстрому истощению запасов и уже к 1938 г. все шахты были закрыты. Шахтеры, работающие по 7 дней в неделю, чтобы заработать как можно больше денег, снялись с мест и отправились в новые края. А город стал никому не нужным балластом, его попросту бросили на «растерзание» окружающей природе, которая метр за метром его захватывает уже не одно десятилетие. Единственное, что радует, так это то, что в 1986 г. местные власти признали Кеннекотт Майнс историческим памятником, взяв под государственную охрану. С тех пор все желающие пощекотать себе нервы могут без ограничений прогуливаться по впечатляющей «заброшке».
3. Колманскоп среди песков пустыни Намиб (Намибия)
Колманскоп 100 лет назад являлся мировым центром по добыче алмазов (Намибия).
Волею случая, небольшой населенный пункт под названием Колманскоп на краю пустыни Намиб, недалеко от Людерица и побережья Атлантического океана, превратился в богатейший город на Африканском континенте. И произошло это чуть больше сотни лет назад, когда один железнодорожник нашел несколько блестящих камешков и показал их большому любителю геологии и минералогии – немцу Августу Штауху, который сразу смекнул, что это алмазы. С него и началась невероятная история фантастического взлета экономики в некогда пустынном месте.
Теперь вместо парков, аллей и роскошных особняков лишь руины и песок (Колманскоп, Намибия).
Как только немцы проведали о том, что среди песков Намиб «растут» алмазы, как грибы в лесу, ринулись в эти места. Даже несмотря на то, что правительство Германии (в 1908 г.) признало территорию вокруг города Людериц «Запретной зоной» (Sperrgebiet), это не остановило старателей, которые действительно очень быстро разбогатели. Одновременно с добычей алмазов разрастался и городок Колманскоп. Роскошные виллы, казино, танцевальные и спортивные залы, кегельбан, театр, концертные залы, модные бутики и продуктовые лавки, огромный бассейн, фабрика мороженного и лимонада, первая на африканском континенте трамвайная линия, экзотические сады, парки с зелеными газонами и благоухающими розариями – все это было к услугам жителей процветающего города, ставшего мировым центром по добыче алмазов.
Сейчас попасть в город-призрак Колманскоп можно лишь тем, у кого есть специальное разрешение (Намибия).
Этот рай на земле процветал до тех пор, пока находили алмазы, ну а потом, живописный оазис запредельной роскоши развеялся как дым. К 30-м годам прошлого века большая часть старателей покинула город, как и все толстосумы. Самые стойкие продержались до 1956 г. после чего прекраснейший и богатейший город Африки стал призраком, в котором господствует лишь ветер и песок, поглотивший большую часть строений, не говоря о трагической судьбе буйной растительности среди засушливой пустыни.
4. Город-призрак Дханушкоди на острове Памбан (Индия)
Дханушкоди – город-призрак, разрушенный мощным ураганом (Индия).
Небольшой городок между Дханушкоди и Талайманнаром (Шри-Ланка), когда-то был рыбацкой деревней, но с появлением порта превратился в оживленный городок, куда прибывали туристические лайнеры и паромы с различным товаром. Это позволило развивать городскую инфраструктуру: порт, таможня, железная дорога, школы, почта, больница, отели, рестораны и множества торговых лавок.
Руины железнодорожного вокзала и полуразрушенного моста, с которого был смыт волной переполненный пассажирский состав (Дханушкоди, Индия).
В случае с Дханушкоди, не природные ресурсы иссякали, заставив людей покинуть насиженные места, роковыми стали природные катаклизмы – ураганный ветер, скорость которого превышал 280 км/ч, вызвавший шторм с высотой волн 7 м. Около 2 тыс. человек погибло в один миг, а тех, кто уцелел, эвакуировали в безопасное место. После циклона, произошедшего в конце декабря 1964 г., Дханушкоди оказался практически весь разрушен и власти штата объявили о том, что населенный пункт не пригоден для жизни. На данный момент на его территории проживает несколько рыбацких семей, а вот туристы наведываются толпами, чтобы увидеть все, что осталось после роковой ночи, изменившей ход истории для отдельно взятого городка.
5. Город золотоискателей Гoлдфилд в Apизoне (США)
Город-призрак Гoлдфилд давно превратился в туристическую достопримечательность (Apизoна, США).
Название следующего города-призрак Голдфилд говорит само за себя, ведь судьба его неразрывно связана с золотыми приисками. На рубеже XIX и XX веков лагерь старателей, расположенный недалеко от города Феникса, очень быстро превратился в шумный городок с переполненными салонами, пансионатом, магазинами, школой и пивоварней. Несмотря на то, что после забвения и запустения городок снова пережил расцвет (1910-1926 гг.) его не миновала участь подобных населенных пунктов, которые возникали в местах обнаружения полезных ископаемых, имеющих нехорошее свойство очень быстро заканчиваться.
Прогуливаясь по пустынным улицам Голдфилда, можно прикоснуться к истории Дикого Запада в реальном времени (Apизoна, США).
По сведениям авторов Novate.ru, сегодня Голдфилд снова в центре внимания, правда уже в качестве колоритной туристической достопримечательности, куда устремляются те, кто хочет прикоснуться к истории Дикого Запада, который когда-то привлекал авантюристов и мечтателей со всего мира. Это место превратилось в музей под открытым небом, где есть гиды и те, кто научит добывать золото в руднике Мамонтов. Экскурсия в шахту, где у каждого желающего получится добыть золотые песчинки и забрать их домой, предлагает массу интересных моментов, особенно захватывающими считаются рассказы о привидениях, населяющих подземелья рудников.
6. Необитаемый остров Грейт-Бласкет (Ирландия)
Суровая красота необитаемого острова привлекает интровертов и тех, кому хочется отдохнуть от благ цивилизации (Грейт-Бласкет, Ирландия).
Один из крупнейших островов архипелага Бласкет, расположенный недалеко от полуострова Дингл, Грейт-Бласкет может похвастаться многовековой историей и тем, что на нем жили известные писатели, чьи произведения считаются классикой ирландской литературы. Несмотря на скромную площадь (чуть более 4 кв. км) в XIII в. его облюбовало семейство Ферритер, которое построило впечатляющий замок. Правда, от него не осталось даже руин, поскольку его разобрали потомки для строительства других объектов, включая протестантскую школу.
На острове восстановили несколько коттеджей, где летом можно провести отпуск, правда, без электричества, интернета и мобильной связи (Грейт-Бласкет, Ирландия).
Зеленые луга подталкивали жителей к земледелию и скотоводству, а морское окружение давало возможность выживать даже в неурожайные годы. Со временем народ на острове разбогател настолько, что смог приобрести лодки и рыболовецкие сети. Это позволило выходить в открытое море и вести промысел, что приносило весомую выгоду. С тех пор островитяне забросили земледелие и занимались выловом сардин, скумбрии, лобстеров и крабов. Так продолжалось до средины прошлого века, пока на острове остались лишь старожилы, что вызывало обеспокоенность властей, ведь добраться в столь отдаленное место было очень сложно, а если портилась погода, то и вовсе не возможно. С тех пор остров официально считается необитаемым, хотя некоторые предприимчивые ирландцы открыли туристический бизнес (только в летние месяцы). Сохранившиеся коттеджи были восстановлены и сдаются в аренду всем тем, кто желает провести выходные и отпуск вдали от цивилизации, расслабляясь на живописных склонах.
7. Брошенный город Каякей (Турция)
Каякей – греческий город-призрак (Турция).
Недалеко от города Фетхие, что на юго-западе Турции, в исторической провинции Ликия есть городок Каякей, точнее сказать его руины. До 1923 г. в нем проживало около 6,5 тыс. греков. В XVIII веке на вершине горы они основали свой город, в котором насчитывалось более3,5 тыс. домовладений, были построены церкви, школа, больница, а также имелась вся необходимая инфраструктура.
Сегодня Каякей – это город-музей под открытым небом, в котором никто не живет, зато нет отбоя от туристов (Турция).
Трагические события, связанные с кровавой греко-турецкой войной (1919-1922 гг.), стали причиной того, что процветающий городок опустел. Во время боевых действий часть греков и христиан турки вырезали, а все те, кто остался жив, вынуждены были покинуть город. Таковым было условие Лозаннского договора, поскольку Греция проиграла в войне и земли отошли Турции. С тех пор Каякей опустел и больше никто не пожелал в нем поселиться, что и стало причиной его разрушения.
8. Город-призрак Бельчите в провинции Сарагоса (Испания)
Город-призрак Бельчите – символ бесстрашия героев Гражданской войны (Испания).
Испанский город-призрак Бельчите давно уже стал местом притяжения для любителей истории и паранормальных явлений, ведь его история связана с жестокими войнами, сопровождающими на протяжении нескольких веков. Выгодное местоположение и трудолюбие местных жителей, сделавших город одним из самых процветающих в Сарагосе, стали причиной жесточайших нападений. В годы Пиренейской войны (1809 г.) городок практически полностью уничтожили, поскольку в нем был укрепленный лагерь испанцев. В 1838 году нападение карлистов также повлекло за собой человеческие жертвы и разрушения.
Развалины Бельчите стали впечатляющим памятником 3 тысячам погибшим жителям города (Испания).
Несмотря на невзгоды к началу XX века городок снова отстроили, он опять считался одним из самых процветающих населенных пунктов региона. Благоденствие длилось до августа 1937 г., в этот период вспыхнула Гражданская война, в ходе которой его практически полностью разбомбили. Уцелевшее население эвакуировали, а вот город решили уже не восстанавливать, оставив его как память о кровопролитных боях. Испанский Генералиссимус Франсиско Франко по этому поводу сказал: «Пусть Бельчите так и останется развалиной навсегда, лучшего музея, прославляющего подвиги моих героев, не найти».
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