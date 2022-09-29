8 таинственных городов-призраков, вызывающих интерес у тех, кто любит пощекотать себе нервы

1. Древний город Крако в провинции Матера в Базиликате (Италия)

Древний город Крако превратился в призрачное место (Италия). | Фото: account.travel.

В период расцвета на территории города Крако проживало более 2 тыс. человек (Италия).

Заброшенный город Крако привлекает своими колоритными улочками любителей острых ощущений и режиссеров (Италия).

2. Кеннекотт Майнс в Вальдес-Кордова на Аляске (США)

Появлению шахтерского городка Кенникотт на просторах Аляски поспособствовали медные рудники (США).

Истощение запасов медной руды заставило шахтеров покинуть город (Кенникотт, США).

3. Колманскоп среди песков пустыни Намиб (Намибия)

Колманскоп 100 лет назад являлся мировым центром по добыче алмазов (Намибия).

Теперь вместо парков, аллей и роскошных особняков лишь руины и песок (Колманскоп, Намибия).

Сейчас попасть в город-призрак Колманскоп можно лишь тем, у кого есть специальное разрешение (Намибия).

4. Город-призрак Дханушкоди на острове Памбан (Индия)

Дханушкоди – город-призрак, разрушенный мощным ураганом (Индия).

Руины железнодорожного вокзала и полуразрушенного моста, с которого был смыт волной переполненный пассажирский состав (Дханушкоди, Индия).

5. Город золотоискателей Гoлдфилд в Apизoне (США)

Город-призрак Гoлдфилд давно превратился в туристическую достопримечательность (Apизoна, США).

Прогуливаясь по пустынным улицам Голдфилда, можно прикоснуться к истории Дикого Запада в реальном времени (Apизoна, США).

6. Необитаемый остров Грейт-Бласкет (Ирландия)

Суровая красота необитаемого острова привлекает интровертов и тех, кому хочется отдохнуть от благ цивилизации (Грейт-Бласкет, Ирландия).

На острове восстановили несколько коттеджей, где летом можно провести отпуск, правда, без электричества, интернета и мобильной связи (Грейт-Бласкет, Ирландия).

7. Брошенный город Каякей (Турция)

Каякей – греческий город-призрак (Турция).

Сегодня Каякей – это город-музей под открытым небом, в котором никто не живет, зато нет отбоя от туристов (Турция).

8. Город-призрак Бельчите в провинции Сарагоса (Испания)

Город-призрак Бельчите – символ бесстрашия героев Гражданской войны (Испания).

Развалины Бельчите стали впечатляющим памятником 3 тысячам погибшим жителям города (Испания).