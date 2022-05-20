30 колоритных ретро-снимков греческих древностей

Греческие древности.

1. Древняя дорога к стадиону Панатинаикос

Дорога к единственному в мире стадиону, который был построен из белого мрамора.

2. Храм Гефеста

Один из наиболее хорошо сохранившихся античных храмов Греции.

3. Храм Зевса Олимпийского

Грандиозный разоренный храм в центре греческой столицы.

4. Фрагмент фрески «Процессия воинов»

Национальный археологический музей в Афинах.

5. Древнегреческая ваза

Лепнина: обучение прыжкам, борьба, метание копья.

6. Глиняные таблички с линейным письмом

7. Фигурка жреца вырезанная в камне

Камень яшма, XV в. до н.э.

8. Золотая посмертная маска

Посмертное изображение неизвестного воителя

9. Мозаика Благовестие

Церковь Успения Богородицы в Дафни.

10. Мозаика купола церкви

Образ Христа Пантократора.

11. Остров Делос

Культовые пещеры на горе Кинтос

12. Пещера Апокалипсиса

Достопримечательность острова Делос.

13. Руины театра

Вид на остров Делос.

14. Западная часть Агоры

Развалины Храма Всех Богов

15. Каменные львы

Остров Делос, VII в. до н.э.

16. Фрагмент статуи из святилища Аполлона

Храм Аполлона украшало множество статуй, которые только частично сохранились.

17. Восседающая Гера

Музей античности острова Делос.

18. Развалины храма

Сохранились только элементы колонн.

19. Святилище Диониса

Фаллические стелы святилища.

20. Храм Аполлона

Остров Делос считался местом рождения бога Аполлона.

21. Храм Зевса и Афины

Руины некогда величественного строения.

22. Микенские гробницы

Место захоронения местной знати и правителей.

23. Минойская ваза

Изделие критских мастеров-вазописцев.

24. Пифос, микенская амфора с широким горлом

Самая распространенная керамическая тара в Древней Греции.

25. Голова Зевса из терракота

Музей Олимпии, 480-470 до н.э.

26. Акротирион

Регион острова Санторини, поздний минойский период , около 1500 до н.э.

27. Алтарь Артемиды

Древняя Тира, остров Санторини.

28. Церковь Николая Чудотворца

Остров Санторини III в. н.э.

29. Восточный каземат

Цитадель - мощные укрепления из огромных каменных глыб.

30. Мегарский пограничный форт

Угловая башня.