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20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

Иногда самые незначительные вещи занимают больше всего места в твоем сердце.

Источник фотографий: Bibliodyssey
Источник фотографий: Bibliodyssey


Ты гораздо смелее и умнее, чем ты думаешь, и намного сильнее, чем тебе может казаться.

Есть те вещи, которые отличают меня от других, и те, которые делают меня таким, какой я есть.
20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

Как только я тебя увидел, то сразу понял, что меня ждут приключения.

Пятачок: «Как пишется любовь?»
Пух: «Любовь не надо писать… Ее надо чувствовать».
20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

Если тебе показалось, что твой собеседник тебя не слушает, будь терпелив. Может быть, ему просто что-то попало в ухо.

День, проведенный без друга, словно горшок без единой капли меда в нем.
20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

Я думаю, нам снятся сны для того, чтобы мы никогда не разлучались. Если мы видим друг друга во сне, мы все время вместе.

Если ты проживешь сто лет, я бы хотел прожить сто лет минус один день, чтобы мне не пришлось ни дня прожить без тебя.
20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

Если нам когда-нибудь придется расстаться, сохрани меня в своем сердце, и я останусь с тобой навсегда.

Сорняки — тоже цветы, когда-нибудь ты с ними познакомишься.
6

Реки знают о том, что не нужно спешить. Когда-нибудь мы будем там.

Пообещай, что ты никогда не забудешь меня, потому что если я буду думать, что ты меня забудешь, я никогда не уйду.
7

Некоторые люди чересчур заботливы. Я думаю, это и называется любовью.

Ты не можешь все время сидеть в одном углу леса и ждать, пока тебя кто-нибудь навестит, — тебе стоит самому пойти к кому-нибудь в гости.
8

Как я счастлив, что у меня есть то, что заставляет меня с трудом произносить слова прощания.

Мой самый любимый день — это день, проведенный с тобой, поэтому сегодня еще один мой любимый день.
10

Любовь делает несколько шагов назад… чтобы уступить место счастью того, кого ты любишь.

Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!
11

Совсем немного внимания и заботы о других существенно все меняет.

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20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забывать

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20 простых и важных истин от Винни-Пуха, которых нельзя забыватьПодписаться на мой Instagram

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