Понятие красоты у русских барышень, или Какая диета была приемлема в допетровскую эпоху

Выбор невесты. С. П. Голубечкова, 2006 г.| Фото: портал1.рф.

Купчиха за чаем. Б. Кустодиев, 1918 г. | Фото: dailyculture.ru.

И. С. Куликов, 1911 г. | Фото: artsait.ru. С праздником (Зарделась).И. С. Куликов, 1911 г. | Фото: artsait.ru.

Мария Хлопова. Рисунок Н. Неврева. | Фото: upload.wikimedia.org.

За чаем. К. Маковский, 1914 год. | Фото: aif.ru.