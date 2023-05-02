С нами не соскучишься!

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    " Хаим, почем ты продаешь вареные яйца? – По десять рублей. – А покупаешь? – По десять. – Так зачем тебе все это надо...Почему выливать в...
  • Александр Самбур
    что за хуйню я сейчас прочитал ?Легенды викингов ...
  • Сергей
    а истина в 11 теории... или 12.  гы10 интригующих те...

Натуральная бомба для цветения и роста всех растений

Каждый цветовод мечтает о том, чтобы в его доме росли здоровые растения с сочными упругими листьями и большим количеством прекрасных цветов.
На самом деле, добиться этого совсем не сложно. Улучшить процессы роста и развития любых комнатных растений можно с помощью копеечного средства, приготовленного из обычной свеклы.
Эффективность этого копеечного удобрения обусловлена тем, что в свекле содержится азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, железо и другие полезные вещества, которые необходимы всем растениям без исключения.

Натуральная бомба для цветения и роста всех растений

Приготовить эффективное органическое удобрение очень просто. Нарежьте небольшую свеклу на кусочки и измельчите в блендере с добавлением 1 литра воды.

Натуральная бомба для цветения и роста всех растений

Процедите полученное средство через мелкое сито. Используйте свекольное удобрение для полива растений под корень дважды в месяц, и результат не заставит себя ждать.

Натуральная бомба для цветения и роста всех растений
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Растениясредство

Картина дня

наверх