Натуральная бомба для цветения и роста всех растений

Каждый цветовод мечтает о том, чтобы в его доме росли здоровые растения с сочными упругими листьями и большим количеством прекрасных цветов.

На самом деле, добиться этого совсем не сложно. Улучшить процессы роста и развития любых комнатных растений можно с помощью копеечного средства, приготовленного из обычной свеклы.

Эффективность этого копеечного удобрения обусловлена тем, что в свекле содержится азот, фосфор, калий, магний, бор, марганец, железо и другие полезные вещества, которые необходимы всем растениям без исключения.







Приготовить эффективное органическое удобрение очень просто. Нарежьте небольшую свеклу на кусочки и измельчите в блендере с добавлением 1 литра воды.







Процедите полученное средство через мелкое сито. Используйте свекольное удобрение для полива растений под корень дважды в месяц, и результат не заставит себя ждать.





Читать далее →