Экскурсия по традиционному японскому дому

Рассказывает блогер под ником Nefer, именующая себя маньяком-путешественником: «Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео.
Гэнкан — японская прихожая. В этой зоне необходимо снять обувь. По правилам положено развернуть ботинки в сторону двери. Наступать на возвышение нужно уже босиком.
Традиционная мужская обувь, возможно, это вариант гэта.
Комната в традиционном японском стиле называется washitsu. Пространство делится с помощью внутренних раздвижных стен fusuma. Рамы и решетки делаются из дерева, наружная сторона оклеивается непрозрачной рисовой бумагой. Перегородки, отделяющие жилые помещения от веранды, называются shoji. Для них используется рисовая бумага, пропускающая свет.
Камидана — ниша для ками. Небольшое синтоистское святилище, наподобие домашнего алтаря в русских избах. Shimenawa, дословно «ограждающая веревка», обозначает священное пространство. Белые зигзагообразные полоски называются shide. Ками — японские божества, духи.
Центрального отопления нет. Можно включить кондиционер, если он имеется в доме, или напольный обогреватель. Судя по запаху, обогреватель газовый каталитический, так что лучше им не пользоваться.
Отапливать дом кондиционером дорого, поэтому решают проблему местно. Приходит понимание всей прелести японской ванны ofuro. Она небольшая по площади, ноги не вытянешь, зато вода долго не остывает, и глубокая, снаружи только голова.
Футон — толстый мягкий матрац, расстилаемый на ночь для сна. Утром убирается в шкаф. Шкаф называется oshiire.
Коридор по периметру дома в теплое время года объединяется с садом. Стены просто сдвигаются, заодно становится прохладнее. В данном случае традиционные сёдзи заменены на современное остекление.
Двери обычно украшают росписью. Обратите внимание, изображение смещено к низу, потому что рассчитано на сидящего челoвeкa. В японском доме вообще не принято стоять, переместился с места на место и снова сел на колени. Поза называется seiza, дословно «правильное сидение».
В гостиной соседствует европейский диван и японский стол на низких ножках. Плоская подушка называется zabuton. Их используют для сидения на полу или на стульях. Хотя японские стулья — это фактически сидушка со спинкой.
Кухня расположена вне дома, это больше терраса. Имеется рисоварка, микроволновая печь, что-то вроде гриля, плита и холодильник. Очень много посуды.
Стиральная машина просто огромная.
Так как основное пространство дома расположено на возвышении, можно устроить кладовочку. Подпол прямо как у нас.
Из окна открывается вид на сад.
Это Voneten Guest House на острове Izu-Oshima, находится в местечке Хабуминато — в общем, деревня. Дом бронировала на «Букинге». Хозяин общительный и гостеприимный. Встретил на остановке, отвез в супермаркет, запустил свой дрон, снял видео на память. Было очень здорово. Порт Хабу — тихое местечко, самые наилучшие впечатления.
Японская кошка Анко. Воспитанная, в дом не лезет. Даже если дверь открыта, сидит снаружи.
В завершение видео — экскурсия по дому.
