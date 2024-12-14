Экскурсия по традиционному японскому дому

С нами не соскучишься!

Рассказывает блогер под ником Nefer, именующая себя маньяком-путешественником: «Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео.