С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Еще одно обьяснение непопулярности свинины в том, что ее труднее сохранить. Вялить свинину, как говядину, или баранин...Что не так со сви...
  • Константин Самарин
    Автор еще не отошел от новогодних возлияний? Что за бред но несет? По поводу двух видов патронов? "Пистолетные"и "вин...Почему пистолетны...
  • Сергей Владимирович
    Нужно самим снимать кино про ЭТО☝️😎Иллюстрации про Э...

Экскурсия по традиционному японскому дому

Рассказывает блогер под ником Nefer, именующая себя маньяком-путешественником: «Пожить в старом японском доме — незабываемый опыт. Все согласно традициям: гэнкан, васицу, фусума, сёдзи, татами, дзабутон, футон, осиирэ. Имеется даже камидана. С сименавой и сиде, как положено. Сфотографировала все-все-все, сняла небольшое видео.

Приглашаю на экскурсию».

Экскурсия по традиционному японскому дому

Экскурсия по традиционному японскому дому

Гэнкан — японская прихожая. В этой зоне необходимо снять обувь. По правилам положено развернуть ботинки в сторону двери. Наступать на возвышение нужно уже босиком.

Экскурсия по традиционному японскому дому
Традиционная мужская обувь, возможно, это вариант гэта.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Комната в традиционном японском стиле называется washitsu. Пространство делится с помощью внутренних раздвижных стен fusuma. Рамы и решетки делаются из дерева, наружная сторона оклеивается непрозрачной рисовой бумагой. Перегородки, отделяющие жилые помещения от веранды, называются shoji. Для них используется рисовая бумага, пропускающая свет.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Камидана — ниша для ками. Небольшое синтоистское святилище, наподобие домашнего алтаря в русских избах. Shimenawa, дословно «ограждающая веревка», обозначает священное пространство. Белые зигзагообразные полоски называются shide. Ками — японские божества, духи.
Экскурсия по традиционному японскому дому

Экскурсия по традиционному японскому дому
Центрального отопления нет. Можно включить кондиционер, если он имеется в доме, или напольный обогреватель. Судя по запаху, обогреватель газовый каталитический, так что лучше им не пользоваться.

Отапливать дом кондиционером дорого, поэтому решают проблему местно. Приходит понимание всей прелести японской ванны ofuro. Она небольшая по площади, ноги не вытянешь, зато вода долго не остывает, и глубокая, снаружи только голова.
Хозяин заботливо оставил грелки. Также широко распространены электропростыни. Еще есть специальные приспособления — котацу.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Футон — толстый мягкий матрац, расстилаемый на ночь для сна. Утром убирается в шкаф. Шкаф называется oshiire.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Коридор по периметру дома в теплое время года объединяется с садом. Стены просто сдвигаются, заодно становится прохладнее. В данном случае традиционные сёдзи заменены на современное остекление.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Двери обычно украшают росписью. Обратите внимание, изображение смещено к низу, потому что рассчитано на сидящего челoвeкa. В японском доме вообще не принято стоять, переместился с места на место и снова сел на колени. Поза называется seiza, дословно «правильное сидение».
Экскурсия по традиционному японскому дому

Экскурсия по традиционному японскому дому
В гостиной соседствует европейский диван и японский стол на низких ножках. Плоская подушка называется zabuton. Их используют для сидения на полу или на стульях. Хотя японские стулья — это фактически сидушка со спинкой.
Экскурсия по традиционному японскому дому

Экскурсия по традиционному японскому дому
Кухня расположена вне дома, это больше терраса. Имеется рисоварка, микроволновая печь, что-то вроде гриля, плита и холодильник. Очень много посуды.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Стиральная машина просто огромная.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Так как основное пространство дома расположено на возвышении, можно устроить кладовочку. Подпол прямо как у нас.
Экскурсия по традиционному японскому дому

Экскурсия по традиционному японскому дому
Из окна открывается вид на сад.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Это Voneten Guest House на острове Izu-Oshima, находится в местечке Хабуминато — в общем, деревня. Дом бронировала на «Букинге». Хозяин общительный и гостеприимный. Встретил на остановке, отвез в супермаркет, запустил свой дрон, снял видео на память. Было очень здорово. Порт Хабу — тихое местечко, самые наилучшие впечатления.
Экскурсия по традиционному японскому дому
Японская кошка Анко. Воспитанная, в дом не лезет. Даже если дверь открыта, сидит снаружи.



В завершение видео — экскурсия по дому.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх