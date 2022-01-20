6 шагов, которые придётся сделать человеку, который решил изменить свои привычки

Никогда не поздно начать новую жизни.
Нет никаких сомнений в том, что любые изменения делать трудно. От старых привычек сложно избавляться, и принятие нового образа жизни может показаться просто невозможным. В этой статье речь пойдет о простой, но действенной модели, которая показывает, как принимаются осознанные решения. Сразу стоит оговориться - это крайне непросто. Тем не менее, модель успешно применялась при лечении курения, алкоголизма и наркотической зависимости, и психологи уверены, что именно эти 6 шагов помогают людям измениться.
Шаг 1: Предварительная подготовка
Главное - найти мотивацию.
На этом этапе индивидуум не планирует вносить какие-либо позитивные изменения в течение следующих шести месяцев. Это может быть связано с тем, что люди отрицают свою проблему, чувствуют себя слишком перегруженными, чтобы справиться с ней, или слишком обескураженными после нескольких неудачных попыток изменения. Например, кто-то хочет начать заниматься физическими упражнениями, но не может найти мотивацию для этого. Только когда человек начнет осознавать преимущества внесения изменений, он перейдет к следующему этапу.
Шаг 2: Созерцание
Подумай, а стоит ли?
На этом этапе индивид начинает рассматривать преимущества изменения. Человек начинает признавать, что изменение его привычек, вероятно, принесет ему пользу, но он тратит много времени на размышления о недостатках изменений. Этот этап может длиться долго - возможно, год или больше. Можно думать об этом как о промедлении. Например, человек начинает серьезно рассматривать преимущества регулярных упражнений, но «сдается», когда думает о времени и усилиях, необходимых для этого. Когда человек начинает составлять конкретный план изменений, он переходит к следующему этапу. Ключом к переходу с этого этапа на следующий является трансформация абстрактной идеи в веру (например, из «упражнения - это хорошо для здоровья» в «мне лично нравятся упражнения и должен их делать»).
Шаг 3: Подготовка
А есть ли у вас план?
На этом этапе человек начинает воплощать свой план. Этот этап короткий и длится несколько недель. Например, желающие могут заказать сеанс с персональным тренером и записаться на курсы. Кто-то, кто слишком много пьет, он может назначить встречу с консультантом по наркотикам и алкоголю, а тот, кто постоянно устает, может начать планировать способы разработки более реалистичного графика.
Шаг 4: Действие
Активные действия - залог успеха.
Когда человек принимает решение о плане, он должен затем воплотить его в реальность. Этот этап обычно длится несколько месяцев. В данном примере тот, кто хотел начать заниматься упражнениями, начнет регулярно посещать тренажерный зал и пересматривать свою диету. На четвертом этапе стремление человека к изменениям становится заметным для семьи и друзей. Однако, по правде говоря, процесс изменений начался давным-давно. Если кто-то знакомый внезапно изменил свои привычки, это, вероятно, на самом деле случилось не так уж и внезапно. Сначала потребовались этапы 1-3, но о них просто не знал никто посторонний.
Шаг 5: Закрепление результата
Закрепляем результат.
Через несколько месяцев на этапе действия человек начнет думать о том, как он может поддерживать свои изменения, и соответственно корректировать образ жизни. Например, кто-то, кто привык к регулярным тренировкам и лучшей диете, будет проявлять бдительность в отношении старых «триггеров» (таких, как употребление нездоровой пищи в напряженное время на работе) и принимать осознанное решение защитить свои новые привычки. Если кто-то не будет активно участвовать в 5-й стадии, его новые привычки могут исчезнуть.
Те же, кто придерживался своих новых привычек в течение многих месяцев (возможно, года или дольше) может войти на 6 этап. Поддержание может быть сложным, поскольку оно предполагает появление нового набора привычек для блокировки изменений. Например, тот, кто постоянно ходит в тренажерный зал, возможно, должен будет начать улучшать свои навыки составления бюджета, чтобы постоянно оплачивать абонементы.
Шаг 6: Подведение итогов
Итак, вы счастливы?
Немногие люди достигают этой стадии, которая характеризуется полной приверженностью новой привычке и уверенностью в том, что никогда не вернутся старые привычки. Например, кому-то может показаться, что некоторым на самом деле трудно представить, как можно отказаться от занятий в тренажерном зале или же чувствовать себя плохо при мысли о том, что придется регулярно есть нездоровую пищу.
Для большинства людей это вполне нормально - оставаться на этапе поддержания в течение неопределенного срока. Это связано с тем, что для новой привычки требуется много времени, чтобы она стала настолько автоматической и естественной, что для ее применения не нужны будут какие-либо усилия. Например, бывшему курильщику часто трудно противостоять искушению выкурить «одну» сигарету даже через год после того, как он бросил курить. Ему могут потребоваться годы, чтобы действительно ни в какой ситуации не хотелось курить.
Сколько времени занимает каждый этап?
Прямо в цель!
Нужно знать, что некоторые люди остаются на одном и том же этапе в течение нескольких месяцев или даже лет. Понимание этой модели поможет быть более терпеливым к себе при внесении изменений в свою жизнь. Если кто-то попытается заставить себя перейти от «созерцания» к «поддерживанию», то он просто разочаруется.
Поэтому, если нужно быстро внести изменения в свою жизнь, и трудно перейти на следующий этап, возможно, пора получить какую-то профессиональную помощь или применить новый подход к формированию привычек.
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