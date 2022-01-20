6 шагов, которые придётся сделать человеку, который решил изменить свои привычки

Никогда не поздно начать новую жизни.

Шаг 1: Предварительная подготовка

Главное - найти мотивацию.

Шаг 2: Созерцание

Подумай, а стоит ли?

Шаг 3: Подготовка

А есть ли у вас план?

Шаг 4: Действие

Активные действия - залог успеха.

Шаг 5: Закрепление результата

Закрепляем результат.

Шаг 6: Подведение итогов

Итак, вы счастливы?

Прямо в цель!