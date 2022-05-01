Фрисби по-древнегречески: мужская игра под винными парами

Коттаб - древнегреческая игра. Метание вина из винной чаши.
Виноделие в Древней Греции было неотделимой частью культуры. Без хмельного напитка не обходилось ни одно пиршество. Чтобы позабавить себя на праздниках, мужчины выдумали немало развлечений. С целью увеселения участники собраний разгадывали загадки и играли в оригинальную игру - коттаб. Ее принцип был прост: игроки выплескивали остатки вина из бокалов, целясь в определенную мишень. Во время таких состязаний на меткость вино лилось рекой в буквальном смысле слова!
Ученые предполагают, что идея игры коттаб зародилась в Сицилии и оттуда распространилась по всей Древней Греции. Вино метали в Фессалии и Родосе, в Афинах и на всем Апеннинском полуострове. В классическом варианте игры мужчины располагались по кругу и метали недопитое вино из чаш в центр комнаты. В основном играли полулежа, не вставая со своих мест во время трапезы. Пол в таких случаях был залит вином, но греков это не тревожило, рабы добросовестно все убирали. Игры преимущественно устраивались во время встреч, именовавшихся симпосиями, так что среди игроков были исключительно мужчины.
Игра в коттаб на симпосии. Фреска из «Гробницы ныряльщика» в итальянском Пестуме (около 470 г. до н. э)
Существовало два основных варианта игры. В первом случае игрок должен был попасть вином в чашу, ореховую скорлупку или вовсе шляпку желудя, которые плавали в чаше с разведенным вином или в бассейне. Во втором случае целились в чашечку или человеческую фигурку, установленную на металлическом или деревянном шесте. Такая задача была намного сложнее, выигрывал тот, кому удавалось сбить фигурку.
Древнегреческая игра коттаб. Девушка играет на симпосии. Около 420 г. до н.э.
Игра в коттаб была широко распространенным развлечением, поэтому литераторы того времени часто упоминали ее, но редко описывали ее особенности. О коттабе можно прочесть в сохранившихся до наших дней в трагедиях и комедиях Эсхила, Софокла, Аристофана, Эврипида и других.
Коттаб, в котором мишенью служит бронзовая птицеподобная фигурка. Рисунок на чаше, около 490 года до н.э.
Интересно, что игра в коттаб иногда затевалась с целью гадания о любви. Игрок выплескивал вино и в этот момент произносил имя возлюбленной, меткий бросок сулил ему удачу и расположение названной особы.
Игрок в коттаб. Рисунок на килихе, чаше для вина (около 510 г. до н. э)
Занимательно и другое. Слово "коттаб" со временем стало полисемантичным, помимо основного значения (название игры), у него появилось дополнительное: коттабом стали именовать рвотный рефлекс, о причинах такого метафорического толкования догадаться не трудно.
Игра в коттаб с шестом. Рисунок на ойнохойе, 440 год до н. э.
Чем-то старинная игра напоминала современную - фрисби. Для метания вина требовались отличные навыки, иначе и сам игрок, и пол вокруг него оказывались испачканными виноградным напитком. Память о коттабе дошла до наших дней благодаря многочисленным изображениям игроков на древнегреческих амфорах и кувшинах.
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