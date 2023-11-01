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С нами не соскучишься!

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Что произойдёт, если положить под простыни брусок мыла, и Почему не помешает попробовать сделать так


Мыло в постели: зачем?

Мыло в постели: зачем?

 

Рубрика «невероятно, но факт» определенно существует не только в телепередачах, но и в реальной жизни. Нет, ну правда: даже в век продвинутой науки мы всё ещё не можем объяснить многие вещи. Которые, тем не менее, происходят здесь, сейчас и повсеместно. Мыло под одеялом – как раз такой случай. Никто не знает, как, но оно действительно спасает от одной распространённой проблемы!

Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.

Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.

 

Мало что в жизни способно радовать на все 100%, когда ты не выспался. И вообще, после бессонной ночи погода кажется особой мерзкой, а люди – до жути раздражающими. Бессоннице только дай повод – атакует сразу. К примеру, одной из самых распространённых причин недосыпания и плохого сна является синдром беспокойных ног. СБН – это неврологическое состояние, при котором часто беспокоят неприятные ощущения в конечностях: спазмы, чувство тяжести, навязчивое желание подвигать ногами. По данным статистики, синдромом беспокойных ног страдает около 10% всего взрослого населения. И проявляется он, преимущественно, ночью.
Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.

Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.

 

При чём же тут мыло? А при том, что несколько лет назад в одну из крупнейших газет США написала пожилая женщина с любопытной историей и вопросом. Однажды она не заметила, как оставила только что купленное мыло на кровати, и легла спать. Ароматный брусок женщина обнаружила только утром. Так же, как и ещё одну важную деталь: в ту ночь её впервые за много лет не беспокоил дискомфорт в ногах.


Без мыла под простынёй спазмы повторялись.

Без мыла под простынёй спазмы повторялись.

 

Дама решила проверить необычную теорию и продолжала оставлять мыло в постели на протяжении недели. Спазмы не повторялись. Но стоило ей убрать брусок, как уже через пару дней всё печально вернулось на круги своя. Так что пенсионерка решила поделиться своей находкой с авторитетным изданием и попросить журналистов объяснить произошедшее.
Люди стали оставлять мыло в постели.

Люди стали оставлять мыло в постели.

 

Тема заинтересовала журналистов, и они взяли комментарии у нескольких неврологов. Каждый из врачей скептически отнёсся к эффективности «мыльного эксперимента» и назвал его антинаучным. Что не помешало газетчикам после выхода статьи получить несколько сотен сообщений от людей, которые попробовали оставлять мыло под простыней и тоже почувствовали, что синдром беспокойных ног отступил. Невероятно, но факт.
Судя по отзывам, лавандовое мыло – предпочтительней.

Судя по отзывам, лавандовое мыло – предпочтительней.

 

Так началась «мыльная эпопея», которая продолжается уже не первый год. Блогеры и ведущие ток-шоу вовсю рекомендуют оставить брусок мыла (особенно, лавандового) где-то на кровати, чтобы избавиться от дискомфорта в ногах и выспаться. А учёные продолжают искать объяснение этом странному феномену.
Магний или молекулы приятного аромата?

Магний или молекулы приятного аромата?

 

Пока самыми популярными теориями являются «магниевая» и «ароматическая». Согласно первой, мыло помогает снять мышечный спазм за счёт активного испарения магния. Магний, к слову, часто рекомендуют в качестве пищевой добавки при СБН. Сторонники второй теории убеждены, что терапевтический эффект оказывают ароматические молекулы в составе отдушек. Предположительно, лимонен (компонент многих эфирных масел) или же другое, пока неизвестное науке соединение.
Не попробуешь – не узнаешь.

Не попробуешь – не узнаешь.

 

Но самой популярной версией является эффект плацебо: мыло помогает, потому что люди верят в этот способ. Как бы там ни было, почему бы не опробовать загадочный метод на собственном опыте? Ведь из побочных эффектов – ну разве что непонимающий взгляд второй половинки.

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