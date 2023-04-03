Эти 20 советов помогут вашим гаджетам проработать намного дольше

С нами не соскучишься!

Замечали, что новые телефоны иногда перестают работать спустя всего полгода? Оказывается, в большинстве случаев виноваты вовсе не производители, а сами владельцы!









Зарядка аккумулятора



Современные литий-ионные и литий-полимерные батареи не обладают эффектом памяти, поэтому их необходимо заряжать каждый раз, когда их запас энергии опускается до нуля. Поэтому большинство производителей измеряют срок службы батареи не в месяцах, а в полных циклах зарядки, обычно это около 400–600 циклов.



Чтобы увеличить время автономной работы смартфона, его необходимо чаще заряжать. Самый оптимальный вариант — ставить телефон на зарядку, когда индикатор заряда батареи показывает 10–20%. Это поможет вам продлить срок службы аккумулятора.



Современные аккумуляторы не портятся, если их оставить на зарядке на длительное время. Но это вовсе не означает, что нужно постоянно держать телефон на подзарядке. Его батарея будет работать намного дольше, если вы будете поддерживать уровень заряда в пределах 40–80 процентов.



Никогда не заряжайте свой телефон при помощи неоригинальных зарядных устройств и кабелей. Дешёвые зарядные устройства, как правило, не имеют встроенных контроллеров, следовательно, они представляют угрозу для батареи смартфона.



Избегайте «сверхбыстрых» зарядных устройств, которые гарантируют полную зарядку аккумулятора меньше чем за час. Они дают большой ток, что наносит вред батарее смартфона.



Перед зарядкой снимайте с телефона громоздкие внешние чехлы. Из-за них батарея быстрее перегревается и приходит в негодность.



Каждые три месяца разряжайте аккумулятор до нуля, а потом сразу же заряжайте его до ста процентов. Это позволит вам использовать полную ёмкость аккумулятора.



Температурный контроль



Не кладите ноутбук на кровать или на колени во время использования, это приводит к перегреву и, следовательно, выходу из строя аккумулятора.



Все литий-ионные батареи не выдерживают перегрева. Поэтому не используйте ноутбук или смартфон в очень жарком помещении или вблизи нагревательных приборов.



Заходя в тёплую комнату из холода, не спешите пользоваться любым гаджетом, лучше дайте ему время нагреться и адаптироваться к окружающей температуре.



Не пользуйтесь смартфоном при слишком низких температурах, а на улице носите его в кармане куртки или в специальном защитном чехле. Соблюдение этого правила гарантирует, что батарея вашего любимого телефона ещё долго не будет барахлить.



Воздействие света



Старайтесь не подвергать экран планшета или ноутбука воздействию прямых солнечных лучей. Их длительное воздействие приводит к выцветанию дисплея.



Старайтесь не слишком сильно нажимать пальцем на дисплей планшета или смартфона. Мало того, что от этого остаются неприятные пятна, так ещё и возрастает нагрузка на хрупкое стекло.



Протирайте экран специальными салфетками и никогда не используйте для этого средства для мойки окон. Содержащиеся в них вещества, убирающие грязь с обычного стекла, вредят покрытию мониторов.



Перед тем, как закрыть ноутбук, обязательно обратите внимание на то, чтобы на клавиатуре не было посторонних предметов. Маленькие объемные вещи могут с легкостью повредить монитор.



Перепады напряжения в электросети



Во время грозы обязательно отключайте от сети все электрические приборы, в том числе компьютер и оставленный на зарядке ноутбук или смартфон. Сетевые фильтры, конечно же, защищают от небольших перепадов напряжения, но не смогут устоять перед воздействием молнии.



Если в вашем доме часто бывают перепады напряжение, то обязательно приобретите источник бесперебойного питания. Тогда все ваши гаджеты, работающие от сети, будут в порядке во время скачков электричества.



Чистка и удаление пыли



Хотя бы раз в месяц чистите порты смартфона при помощи зубочистки с намотанным на неё кусочком безворсовой салфетки. Даже если вы носите его в чехле, вы не застрахованы от попадания пыли и грязи внутрь разъемов телефона.



Выделите специальное место в сумке или рюкзаке, где вы будете постоянно носить смартфон. Важно, чтобы там не было посторонних предметов, способных поцарапать экран или корпус.



Старайтесь раз в полгода или год разбираться ноутбук или компьютер и очищать их от пыли. А если вы заметили, что ваш компьютер начал шуметь или слишком нагреваться, то это означает, что пришло время внеплановой уборки внутри системного блока.



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