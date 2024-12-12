Нераскрытые преступления. Самые зловещие случаи в истории криминалистики

В криминалистическом мире нередко встречаются так называемые «висяки». Большинство из таких дел покрываются пылью и забываются. Знают о «висяках» немногие, в основном те, кто приставлен заниматься тем или иным делом. Но есть и другие истории.







Истории, которые повергли в шок многих сотрудников правоохранительных органов, а также общественность, которая следила за ходом их расследования.

Пятнадцать минут славы

«Хозяйственный» убийца

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