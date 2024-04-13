Как правильно создать вертикальное озеленение

На протяжении многих лет вертикальное озеленение находит свое применение в различных сферах. Наверняка многие видели когда-нибудь здания или стены, покрытые густым зеленым покровом?







Вертикальное озеленение находит применение в украшении архитектурных сооружений, и это является одним из его главных достоинств. Оно не только добавляет красоты и изящности всей композиции, но и благоприятно воздействует на климат и общую экологическую ситуацию.



Где применяется

Какие растения лучше выбрать для этих целей

Какие виды креплений существуют

Плюсы и минусы такого озеленения

Вертикальное озеленение зданийВертикальное озеленение можно часто найти на стенах и зданиях, выполненных из камня. Огромные зеленые панели создают впечатление живых садов, что придает зданиям особую привлекательность. Впрочем, помимо эстетической функции, оно способно улучшить качество воздуха в окружающей среде.Не менее важной областью применения являются подпорные стены и откосы. Интенсивное вертикальное озеленение на таких сооружениях помогает предотвратить эрозию и сохранить их прочность. Оно также освежает воздух в близлежащих территориях.Подпорные откосыИспользование вертикального озеленения не ограничивается только зданиями и стенами. Данные проекты по озеленению также могут применены к беседкам и другим архитектурным постройками. Зеленые насаждения на этих постройках создают уникальный сказочный облик и предлагают комфортное пространство для отдыха.Наконец, вертикальное озеленение может быть использовано и для создания оград. Плотные зеленые живые изгороди служат не только для защиты и обозначения границ территорий, но и создают уютное пространство вокруг них, придавая теплоту и комфорт. Это могут быть как кустарники — живая изгородь, так и покрытый растениями забор.Ограда из вертикального озелененияЭтот тренд не только придает зеленый шарм любому саду или двору, но и является эффективным решением для экологических проблем городской среды.ЛианыСуществует несколько видов растений, каждый из которых требует особого подхода. Некоторые из них не нуждаются в опоре и легко разрастаются, например, хедеры и девичий виноград. Другие растения, такие как виноград и клематисы, требуют опоры для правильного развития. А лианы, такие как хмель и лимонник, нуждаются в прочных опорах и отлично подходят для оформления арочек, беседок и пергол. Каждое растение уникально и способно сделать ваш участок особенным и привлекательным.Одним из лучших растений для вертикального озеленения сада является плющ. Это вьющееся растение с плотной листвой, которое быстро распространяется и окутывает поверхность стены или забора. Плющ отлично смотрится круглый год, обладает способностью сохранять свою зелень даже в зимний период и не требует особого ухода. Он прекрасно справляется с очищением воздуха от вредных примесей и создает эффективный зеленый барьер.ПлющАмурский виноград - отличное решение для создания оригинальных элементов в саду. Его листья меняют свой цвет с нежно-зеленого на красновато-пурпурный, а затем созревают кисти с сине-черными ягодами.Девичий виноград - сорт, способный прекрасно прикрепляться к любой поверхности и разрастаться на большие площади. Его листья окрашиваются в малиново-ежевичный цвет к концу сезона.Актинидия коломикта, как и киви, может стать не только украшением сада, но и источником витаминов. Листья растения меняют цвет от бронзового к малиновому, а плоды напоминают по вкусу киви.Актинидия коломиктаХмель - душистое растение, известное с давних времен. Он может использоваться как для приготовления напитков, так и для украшения участков. Важно контролировать его рост, чтобы не мешать другим культурам.Эпипремнум. Это лиана с большими красивыми листьями разных форм и оттенков зелени. Эпипремнум требует больше внимания и ухода, но его эффект на внешний вид сада с лианами, спускающимися с высоты стены, просто великолепен.Для создания красивой и ароматной завесы идеальным растением будет душистый жасмин. Это цветущий вьющийся кустарник, обладающий благоухающими белыми или желтыми цветками. Вертикальные стены с жасмином создают неповторимую атмосферу и придают особый шарм вашему саду.Озеленение из жасминаВертикальное озеленение сада дает возможность вместить большее количество растений на ограниченной площади.Виды вертикального озеленения, осуществляемого при помощи ползущих и лазающих растений, горшочных цветов и фитостены, они представляют собой разнообразные способы создания зеленых насаждений на вертикальных поверхностях.Ползущие и лазающие растения являются идеальным выбором для вертикального озеленения. Они обладают способностью расти по вертикальной поверхности, прикрывая ее листвой и создавая эффект шикарного зеленого покрова самостоятельно. Такие растения, например, плющ, папоротник или вьюнок, способны преобразить обычную стену или забор в привлекательный и живописный уголок природы.Ползущеие растенияГоршочные цветы также предлагают удивительные возможности для вертикального озеленения. Благодаря своей маленькой габаритности и удобному креплению, горшочные цветы могут быть установлены на специальных держателях или подвесные горшки могут крепиться на крыше и свисать вниз, либо с балконных перил. Это позволяет создать прекрасный зеленый оазис даже в самых ограниченных пространствах.Цветы в горшкахФитостены — стеллажи с системой дренажа и ячейками для размещения растений, современные решения для создания вертикальных садов внутри помещений. Фитостены представляют собой специальные конструкции с вертикальными модулями, в которые можно разместить растения. Они позволяют создать зеленый уголок в офисных зданиях, торговых центрах или даже домах. Стеллажи с системой дренажа и ячейками также являются популярным решением. Они представляют собой конструкции с ячейками различного размера, где можно разместить горшки с растениями. Благодаря системе дренажа, вода не накапливается и растения получают необходимый объем влаги.ФитостенаЭто инновационный подход к украшению и функциональному использованию пространств. Однако, как и любая другая технология, оно имеет свои плюсы и минусы, которые стоит рассмотреть более подробно.Плюсы вертикального озеленения загородных построек и дач весьма значительны. Прежде всего, оно позволяет максимально эффективно использовать ограниченное пространство, что особенно актуально для городских домов и загородных участков.Нужно продумать систему поливовРастения улучшают звукоизоляцию, очищают воздух от вредных примесей, что благоприятно влияет на дыхание. Кроме того, растения служат дополнительной защитой от перегрева, яркого солнца, ветра и осадков. Они помогают разделить пространство на зоны и делают участок визуально просторнее, экономя при этом место, особенно на небольших участках.Еще одним преимуществом вертикального озеленения является его положительное влияние на окружающую среду. Зеленые покровы способствуют поглощению углекислого газа, фильтрации воздуха, снижению уровня шума и смягчению климата.Проведенные исследования показали, что пребывание в окружении зелени способствует снижению стресса, улучшает настроение и общую психологическую подготовку.Очищают воздухОднако, вертикальное озеленение также имеет определенные минусы. Этот вид озеленения требует определенного ухода и поддержки. Регулярный полив, удобрение и обрезка могут быть времязатратными. Кроме того, если вертикальное озеленение не поддерживается должным образом, это может привести к проблемам с влажностью стен и фасадов, а также к росту сорняков и вредителей.Также стоит отметить, что вертикальное озеленение может быть достаточно дорогостоящим. Системы полива, специальная подсветка и материалы для фиксации растений часто требуют значительных финансовых затрат. Это может стать главным препятствием при реализации такого проекта.Нужно обеспечить должный уход