Минусы долгого простаивания автомобиля в гараже

Каждый автомобилист хорошо знает о том, что периодически появляется необходимость оставить машину на некоторое время на хранение, например на зимний период. Лучше всего на первый взгляд делать такое в гараже. И хотя такой метод длительного хранения авто имеет множество плюсов, не стоит забывать еще и о том, что у него есть достаточно существенные минусы, которые также следует принимать во внимание.

«Передерживать» машину в гараже тоже не стоит. Гаражное хранение, как уже было подчеркнуто, имеет ряд серьезных плюсов. Будучи закрытой в помещении, машина находится под куда большей защитой, нежели стоящей где- нибудь на улице, даже на специальной парковке. В гараже проще и удобнее заниматься прогревом двигателя и там же при необходимости намного легче заниматься зарядкой аккумулятора. Наконец, гараж – это самый надежный «панцирь» автомобиля от нерадивых водителей-соседей, а также солнечного света, осадков и прочих природных причуд. Несмотря на все перечисленное, есть достаточно большое количество автомобилистов, которые скажут, что у гаражного хранения машины много минусов. Некоторые автомобилисты даже утверждают, что оставленный в гараже автомобиль «гниет» намного быстрее, чем если бы он хранился на улице. В подобных утверждениях есть истина. В гараже у машины появляется два потенциальных врага. Первый – это крысы. Если они заведутся в гаражном комплексе, то рано или поздно могут добраться до каждой машины, начать грызть проводку и резиновые шланги. Второй враг – это плохая вентиляция. Если помещение для хранение не проветривается должным образом кузов авто и его детали действительно начинают быстрее страдать от ржавчины. При всем при этом не стоит забывать, что любое длительное хранение автомобиля без соблюдения специальный процедуры консервирования уже менее, чем через год, запустит разрушительные процессы. Они найдут крайне драматическое отражение в состоянии кузова, а затем и многих других элементов. И неважно, где машина хранится – на улице или в гараже. Примечание: при этом важно помнить , что гараж с правильно работающей вентиляцией находится все-таки в выигрышном положении относительно парковки. Таким образом, если есть необходимость оставить любимый автомобиль без дела надолго, его хотя бы раз в месяц следует «выгуливать». Необходимо это для того, чтобы дать нагрузку на расходных жидкости и рабочие механизмы. Помните о том, что если машина стоит на месте, то с течением времени в ней в любом случае разряжается аккумулятор, сальники и резиновые прокладки теряют эластичность, тормозные диски и колодки начинают покрываться ржавчиной, окисляются открытые части проводов. Кроме того, происходит постепенная деформация шин из-за долгого простоя на одном месте. В масло и тормозную жидкость попадает влага, топливо начинает распадаться. Помните: при длительном хранении машины нужно постараться создать для ее механизмов наиболее комфортные условия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями!