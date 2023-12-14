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Эффективный способ черенкования туи

Укоренить хвойные не так просто, как кажется. Черенки могут внезапно погибнуть через месяц или два, а причина неясна.
Чтобы этого не произошло, выбирайте проверенные временем методы укоренения! Расскажем один рабочий, доказавший свою эффективность на практике способ, как укоренить тую.


Черенкование туи и мини-тепличка



Классически тую обрывают так, чтобы на ней образовалась пяточка. Стволик зачищают от коры, чтобы стимулировать корнеобразование.



Опудривают укоренителем типа «Корневин» и ставят в увлажнённый грунт. Сверху накрывают стаканом с небольшим отверстием для циркуляции воздуха.



Получается мини-тепличка с комфортным климатом. Все эти шаги в укоренении хвойных важны, но не настолько, как один нюанс, о котором пойдёт речь ниже.


Важный нюанс укоренения



Практически на 100 % укореняются те черенки, зелёная масса которых была заглублена в грунт. Если же веточка осталась немного оголённой, торчащей над землёй, то такой черенок, скорее всего, не укоренится.



Интересный факт: корни туи начинают расти именно сверху, из зелёной хвои. И только потом, в течение месяца-двух, корешки начинают образовываться на самой веточке и пяточке.



То же самое происходит, если вы поставите черенок туи в воду, погрузив его максимально глубоко. Корни начнут расти именно из верхней, «живой», зелёной части черенка.



А потом, постепенно, они перейдут ниже и обсыпят всю веточку. Заглубляя черенок туи в землю вместе с частью хвоинок, вы значительно увеличиваете шанс его укоренения. Попробуйте этот простой, но рабочий метод!
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черенкованиеТуя

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