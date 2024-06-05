Что умел ещё делать главный гаджет СССР

В 1984 году на прилавках советских магазинов появилась электронная игра «Электроника ИМ-02», она же «Ну, погоди!» или «Волк ловит яйца». К началу 90-х о такой мечтали все дети страны. Многие считают, что это устройство разработали в СССР, но это не так. А вот другие модификации «Электроники» — заслуга отечественных умельцев, пусть ничего сложного в этом и не было.

Японская компания Nintendo, один из лидеров мирового рынка электронных игр, еще в 70-х выпустила серию гаджетов Game & Watch. В 1981 году серия пополнилась игрушкой Egg («Яйцо»). В ней яйца ловил волк, но не из «Ну, погоди!», а обычный волк. Еще в серии были Octopus («Осьминог»), Mickey Mouse («Микки Маус»), Master Chief («Мастер Шеф»). Геймплей, впрочем, везде был одинаковым . Требовалось вовремя поворачивать героя в нужную сторону, нажимая соответствующую кнопку.Точно такой же гаджет появился в СССР в 1984 году под кодовым названием «Электроника ИМ-02». С тем лишь отличием, что по жидкокристаллическому экрану двигался волк знакомой наружности.Игра мгновенно стала хитом продаж. В одном только 1985 году заводы в Зеленограде, Орле и Арзамасе произвели более 400 тысяч экземпляров. Не заставили себя долго ждать и другие игры на базе «Электроники». Клепать такие было несложно, нужно было только нарисовать новые модельки и придумать интерфейс.С распадом Союза популярность серии сошла на нет. Что неудивительно: в страну потекли западные игры, которые к тому времени убежали далеко вперед.Сейчас «Электронику» можно легко купить на сайтах объявлений или барахолках за бесценок. Альтернативный вариант — приложения в Google Play и App Store, приближенные к оригиналу , но в относительно современном оформлении.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)