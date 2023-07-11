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Копеечная подкормка для растений

Натуральные подкормки, которые стоят копейки, нередко оказываются более эффективными, чем дорогие химические препараты. Такие самодельные удобрения способны защитить растения от вредителей и болезней, в частности от опасной вершинной гнили.
Их применение будет способствовать активному завязыванию плодов и снабдит кустики всеми необходимыми для активного роста питательными веществами. Использование этих препаратов поможет увеличить урожайность в 2-3 раза.

Копеечная подкормка для растений

Опытные садоводы рекомендуют в июле использовать для подкормки огурцов, томатов, перца и других овощных культур две подкормки, которые содержат небольшое количество азота.
Для приготовления первой подкормки налейте 1 л молока в ведро объемом 10 л. Добавьте к молоку 2 ч л корицы. Эффективность использования корицы обусловлена тем, что она содержит много кальция, железа, марганца, меди, витамин А, В1, В2, холин, В5, В9, С, Е, калий, магний, фосфор, 18 аминокислот. Более того, специфический запах корицы отпугивает вредителей от посадок.

Копеечная подкормка для растений

Доведите раствор до объема 10 л. Сделать подкормку еще более эффективной поможет добавление половины чайной ложки йода. Используйте раствор для полива растений под корень. Для полива одного кустика будет достаточно 1-2 стакана препарата. Использовать подкормку на основе молока и корицы рекомендуется 1 раз в 2 недели.

Копеечная подкормка для растений

Еще одна эффективная подкормка, которую необходимо вносить в июле, готовится на основе листьев березы. Листья березы содержат большое количество калия, кальция, фосфора, водород, углерод, азот, магний, железо, а также большое количество витаминов и фитонциды, которые защищают растения от вирусов, бактерий и грибка. Чтобы приготовить подкормку, емкость объемом 1 литр наполните березовыми листьями и залейте теплой водой на 4-5 часов.

Копеечная подкормка для растений

Процедите раствор и доведите до объема 10 л. Подкормку на основе березовых листьев можно вносить как под корень, так и опрыскивать посадки по листу. Используйте подкормку 1 раз в неделю.

Копеечная подкормка для растений

Регулярное применение этих копеечных средств даст отличные результаты, урожай будет на зависть соседям.

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