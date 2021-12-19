10 полезных советов, которые позволят справиться с повседневными неловкими ситуациями

Неловкие ситуации – наши пожизненные спутники.

Никто не застрахован от того, что внезапно застрянет молния на джинсах или отпечатается губная помада на блузе. Такие события только кажутся трагедией.

На самом деле, проблему можно решить за считанные минуты. А мы расскажем, как именно это сделать.

1. Застряла молния

Застрявшую молнию можно смазать бальзамом для губ.

Если вы не можете выбраться из юбки, платья, брюк или джинсов, карандаш с грифельным стержнем вам в помощь. Все, что нужно сделать – протереть им молнию. Не помогает? Тогда призовите тяжелую артиллерию в виде мыла или бальзама для губ. Также можно использовать моющее средство – оно снизит трение. Если вы выбрали последний способ, то нанесите средство на ватную палочку, смажьте молнию и потяните застежку вниз. Повторяйте процедуру до тех пор, пока она не расстегнётся.

2. Испачкались помадой

Следы от помады поможет устранить спирт.

Помада выглядит очень красиво на губах, но не одежде. А еще она плохо отстирывается, поэтому не торопитесь отправлять испачканную вещь в стиральную машинку. Для начала смочите ватную палочку, ватный диск или тампон в спирте, а потом пройдитесь им по пятну. Еще один, не менее действенный вариант, – побрызгать на следы от губной помады лаком для волос и промокнуть пятно бумажной салфеткой.

3. Не успели помыть голову

Улучшить вид грязной шевелюры сможет сухой шампунь.

Если утро началось не с кофе, а с крика: «Я проспала!», то на мятье головы явно не останется времени. И все бы ничего, но только шевелюра выглядит весьма непрезентабельно, а на работе хочется появится во всеоружии. Не стоит заранее паниковать и опускать руки. Именно для таких ситуаций существует крутой лайфхак: вымойте с шампунем челку и пару верхний прядей. Вся процедура займет несколько минут, зато результат будет отличный – появится иллюзия чистых волос. Еще один вариант – воспользоваться сухим шампунем. Взболтайте флакон, сбрызните средством волосы у корней и вуаля – ваши локоны приобретут совершенно другой вид.

Совет: Заменить сухой шампунь можно мукой, крахмалом или косметической глиной в комплекте с детской присыпкой. На приготовление домашнего средства у вас уйдет несколько минуты, зато на выходе вы получите бюджетный сухой шампунь, который по своим функциям сравнится с брендовыми экземплярами.

4. Несвежее дыхание

Несвежее дыхание помогут устранить кофейные зерна.

Если вы вчера были на вечеринке, ели блюда с большим количеством чеснока или просто с утра забыли почистить зубы, то самое время начать переживать о свежести вашего дыхания. Конечно, в этой ситуации можно воспользоваться обычной жвачкой, но нет никакой гарантии, что она поможет избавиться от неприятного запаха. А вот кофейные зерна и кардамон точно помогут. Насыпьте небольшое количество в коробочку и положите в сумку. Зерна нужно будет периодически жевать, чтобы устранить амбре.

5. Неприятный запах из обуви

Неприятный запах из обуви нейтрализуется путем заморозки.

Существует множество способов, как устранить неприятный запах из обуви. Предлагаем самые популярные из них. Первое, что вы можете сделать – протереть изнутри туфли или кроссовки перекисью водорода и засыпать на ночь небольшое количество соды. Если данный вариант не подошел или вы не хотите тратить на это время, то просто поместите обувь в пакет, герметично упакуйте его и положите в морозилку. Замораживание помогает устранить неприятный запах.

6. Жвачка на одежде

Одежду со жвачкой следует положить в морозилку.

Заморозку применяют не только для устранения неприятного запаха, но и в тех ситуациях, когда к одежде пристала жвачка. Если вы попали в такую неловкую ситуацию, то положите одежду в морозилку и подождите, пока она замерзнет. По истечению времени достаньте вещь из морозильной камеры и за считанные минуты устраните жвачку с ткани – после заморозки она с легкостью отстанет.

7. Кольцо не снимается

Кольцо с пальца поможет снять вазелин.

Если у вас отекли пальцы и не получается снять кольцо, ни в коем случае не пытайтесь сорвать его силой. Такие действия не приведут к положительному результату. Они лишь станут причиной того, что появятся болевые ощущения и усилится отек. Лучше прибегните к народным методам: смажьте палец растительным маслом, мылом или вазелином. Средства усилят скользящий эффект и помогут вам снять кольцо с пальца. Чтобы избежать дискомфорта при осуществлении процедуры, оберните украшение тряпкой и медленно крутите перстень по направлению к ногтю, пока он, наконец, не соскользнет.

8. Сломался ноготь

Починить ноготь можно при помои чайного пакетика.

Часто случаются ситуации, когда неделями отращиваешь красивые, здоровые ногти, а потом один из них наполовину отламывается. В таких случаях не обязательно обрезать поврежденный ноготок и все остальные, можно провести его реставрацию. Процедура осуществляется при помощи чайного пакетика. Для начала вам нужно будет обезжирить сломанный ноготь, нанести на него клей, приложить кусочек, предварительно вырезанный из чайного пакетика, промазать сверху клеем. Дождитесь пока он высохнет, а затем можете отполировать, подпилить и нанести несколько слоев лака.

9. Села одежда

Вернуть истинный размер одежде можно, если растянуть мокрую вещь и высушить ее на горизонтальной поверхности.

К сожалению, в большинстве случаев мы не знакомимся с правилами стирки, которые указаны на бирках. Результат такого халатного отношения практически всегда плачевный. Например, кладешь в стиральную машинку футболку 42 размера, а достаешь вещь, которая должна быть в гардеробе у первоклассника. Ситуация, прямо скажем, неприятная, но отнюдь не смертельная. Прежде чем выкидывать футболку в мусорное ведро, попробуйте воспользоваться следующим лайфхаком: замочите изделие в тазике с холодной водой на 5-10 минут. По истечению времени достаньте его оттуда и, не выкручивая, разложите на столе либо любой другой горизонтальной поверхности. Дождитесь пока вода стечет, а потом растяните одежду руками до нужных вам размеров. Когда вещь высохнет, она должна принять первоначальный внешний вид.

10. Потерялся телефон

Телефон можно найти при помощи девайса Xiaomi Mi Band.

Вы опаздываете на работу или встречу с друзьями, а телефон как назло потерялся? Не торопитесь выходить из квартиры без него. Лучше воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов поиска гаджета. Если у вас Андроид, то введите на ноутбуке в строке браузера следующую комбинацию: www.google.com/android/find. Система моментально вас наберет. Кстати, при помощи данного сервиса, у вас получится дистанционно заблокировать смартфон либо удалить из него файлы.

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