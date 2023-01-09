Как выглядит самая дорогая водка в мире

Водка это, безусловно, одна из королев среди алкогольных напитков. Без водки не приходит ни одна серьезная вечеринка, и именно она является основой многих коктейлей. Однако этот крепкий напиток без цвета и запаха не для слабаков.







Однако есть ценители водки готовые потратить не одну тысячу долларов на любимый крепкий алкогольный напиток. Встречайте десять самых дорогих сортов водки в мире.



10. Absolut Crystal (1.000$)

9. Alizé Rose Edition (2.000$)

8. elit by Stolichnaya (3,000$)

7. Iordanov Vodka Decadence Version (4.117$)

6. Oval Vodka with Swarovski crystals (6.922$)

5. Belvedere Vodka Belver Bears (7.240$)

4. Imperial Collection Vodka Fabergé-Eggs (9.502$)

3. Diva Vodka (1.000.000$)

2. Russo-Baltique Vodka (1.350.000$)

1. Billionaire Vodka (3.750.000$)