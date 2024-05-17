8 знаменитых голливудских актеров, предки которых родом из бывшего СССР

Голливудские актеры Вайнона Райдер и Леонардо Ди Каприо.
Принято думать, что признанные звезды Голливуда – американцы до кончиков ногтей. Однако если внимательно изучить их биографию, выясняется, что многие из них имеют российские корни. Чьи предки родом из России и бывшего СССР – далее в обзоре.
Леонардо Ди Каприо
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio).
Леонардо Ди Каприо часто любит повторять, что у него российские корни. Когда в 2010 году он встречался с президентом Владимиром Путиным, актер акцентировал внимание на том, что его бабушку звали Елена Степановна Смирнова.
Мила Кунис
Актриса Мила Кунис (Mila Kunis). | Фото: 1.bp.blogspot.com.
Мила (настоящее имя Милена) Кунис родилась в 1983 году в Черновцы (Украинская ССР). Когда девочке было 7 лет, ее родители иммигрировали в Соединенные Штаты Америки. Как вспоминает сама актриса, поначалу она перенесла огромный стресс, пребывая в школе без знания языка. О своих детских переживаниях Мила написала в сочинении при поступлении в колледж. Его заголовок звучал так: «Представьте себя глухой и слепой в семь лет». Сегодня Мила Кунис одна из самых востребованных актрис в Голливуде.
Харрисон Форд
Харрисон Форд (Harrison Ford) - один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда конца ХХ века. | Фото: filmoholicy.pl.
Бабушка Харрисона Форда иммигрировала в Нью-Йорк из Минска в 1907 году. Когда-то актер обращался различные общественные организации, чтобы побольше узнать о своих предках, расселившихся по территории бывшего Советского Союза.
Натали Портман
Успешная голливудская актриса Натали Портман (Natalie Portman). | Фото: networthq.com.
Предки Натали Портман по материнской линии – выходцы из Российской империи. Первоначально они эмигрировали в Израиль, а затем в США.
Майкл Дуглас
Американский киноактёр и продюсер Майкл Дуглас (Michael Douglas). | Фото: kinointeres.ru.
Майкл Дуглас тоже имеет российские корни. Его знаменитый отец, представитель «золотого века» Голливуда Кирк Дуглас изначально носил фамилию Даниелович-Демский. Но когда его карьера пошла в гору, актер сменил трудно выговариваемую для американцев фамилию на краткую и звучную Дуглас.
Сильвестр Сталлонe
Американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone). | Фото: jenixe.com.
Прабабка Сильвестра Сталлоне Роза Лейбофиш жила в Российской империи в Одессе. Мать актера Жаклин предпринимала несколько попыток, чтобы найти их корни. Помощь в этом ей оказывал Михаил Горбачев.
Вайнона Райдер
Голливудская актриса Вайнона Райдер (Winona Ryder). | Фото: weekend.rambler.ru.
Вайнона Райдер – обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы». Райдер – это сценический псевдоним актрисы, ее настоящее имя Вайнона Лаура Хоровитц. Однако если копнуть еще глубже, то на самом деле фамилия актрисы должна звучать Томчина. Когда семья ее отца переезжала в США, это в миграционной службе перепутали документы и записали всех на фамилию Хоровиц.
Хелeн Мирpeн
Хелен Миррен (Helen Mirren) - актриса с русскими корнями. | Фото: kino24.su.
При рождении имя признанной актрисы Хелен Миррен звучало как Елена Васильeвна Мирoнова. Ее дед эмигрировал из России во время революции, но даже за границей не переставал гордиться, что он – русский. Только после его смерти сын Василий, приспосабливаясь к новым реалиям, изменил свои документы на имя Бэзила Миррена, а дочь стала не Леной, а Хелен.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии