Товарный дефицит в СССР — явление плановой экономики, которое было характерно практически для всей истории существования Советского Союза. Покупатели, несмотря на наличие денег, испытывали недостаток отдельных товаров и услуг, порой даже первой необходимости.
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Товарный дефицит 80-90-х: как это было
Товарный дефицит в СССР — явление плановой экономики, которое было характерно практически для всей истории существования Советского Союза. Покупатели, несмотря на наличие денег, испытывали недостаток отдельных товаров и услуг, порой даже первой необходимости.
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