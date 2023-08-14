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Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит в СССР — явление плановой экономики, которое было характерно практически для всей истории существования Советского Союза. Покупатели, несмотря на наличие денег, испытывали недостаток отдельных товаров и услуг, порой даже первой необходимости.

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

Товарный дефицит 80-90-х: как это было

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