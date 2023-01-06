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Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

1. Настоящее имя Халка Хогана — Терри Джин Боллеа.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

2. Рост рестлера составляет 192 см, вес — 138 кг. Он был самым крупным младенцем в больнице, самым высоким учеником в школе и самым большим студентом в колледже.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

3. Халк Хоган за свою карьеру выиграл все мыслимые в профессиональном рестлинге титулы. С 1984 по 1991 годы он удерживал титул чемпиона мира.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

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4. «Визитная карточка» Хогана — длинные волосы, бандана и светлые усы.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

5. В 1994 году Хогана обвинили в употреблении стероидов, и ему пришлось уйти из рестлинга. Впрочем, спустя пять лет, в 1999 он вернулся в спорт.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

6. Халк Хоган — именно тот человек, благодаря которому рестлинг стал невероятно популярен не только в США, но и по всему миру. Он спортсмен, актёр и шоумен в одном лице.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

7. Врачи подсчитали, что смещение копчика случается у рестлера около 400 раз в год. В целом, его здоровье сильно подорвано постоянными выступлениями. Сам он утверждает, что у него «сломано буквально всё, и не по разу».

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

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8. Халк оказался первым и единственным рестлером в истории, попавшим на обложку журнала «Sports Illustrated».

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

9. Халк Хоган самостоятельно обесцвечивает волосы до ослепительно-белого цвета.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

10. Халк является большим поклонником фильма Аронофски «Рестлер» и считает, что Микки Рурк проделал отменную работу.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

11. В свои лучшие годы рестлер зарабатывал по 20 миллионов долларов за сезон, а общая сумма, за которую он заплатил здоровьем, потом и кровью приближается к миллиарду.

Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

12. 24 июля 2015 года стало известно, что 61-летнего Халка Хогана выгнали из рестлинга: организаторы боев разорвали контракт с легендарным спортсменом и удалили все упоминания о нем с сайта. Хотя официально причина такого решения не называется, поговаривают, что поводом стали расистские высказывания Халка о другом рестлере.

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Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлинга

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Падение Легенды: 12 фактов о Халке Хогане, навсегда исключённом из рестлингаПодписаться на мой Instagram
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