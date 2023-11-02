Почему дамский угодник Ди Каприо бросает своих подружек, как только им исполняется 25

Романтический герой-любовник Голливуда - Леонардо Ди Каприо — известный сердцеед, за которым давно закрепился статус бабника-ловеласа и закоренелого холостяка. Недавно ему исполнилось 48, но он по-прежнему пребывает в свободном плавании. И хотя личную жизнь Лео напоказ не выставляет - шило в мешке не утаишь: он успел прославиться немалым количеством бурных романов и собрать целый букет из первых красавиц планеты. В основном в его коллекции - длинноногие блондинки модельной внешности.
И поскольку поклонники не успевали запомнить имя очередной пассии, как появлялась другая, напомним самые яркие романы голливудской звезды. А их у Ди Каприо наберется уже на целый многотомник. И это невзирая на то, что уже сколько лет ходят упорные слухи о том, что на самом-то деле девушки его не слишком интересуют, они нужны ему лишь для «прикрытия». А еще бытует мнение, что обладатель "Оскара" и звезда "Титаника" не встречается с особами прекрасного пола старше 25 лет...
Леонардо Ди Каприо со соей 79-летней мамой Ирмелин Инденбиркен.
И самое примечательное: на светских мероприятиях Лео предпочитает появляться один или в компании своей матери. Интересно, это она влияет на выбор сына, который к своим годам так и не определился с избранницей, или все-таки у Ди Каприо настолько сложный характер, что его не могут долго выдерживать девушки? А с другой стороны, многие из подруг Леонардо после расставания с ним довольно быстро и вполне счастливо выходили замуж. И это дает повод полагать, что в каком-то смысле он приносит женщинам удачу, сам же при этом так и оставаясь самым завидным холостяком Голливуда.
Бриджет Холл – (1977г.р.)
Первой девушкой, которую 19-летний Ди Каприо «официально» представил общественности, была 16-летняя Бриджет Холл, открывшая череду прекрасных блондинок, украшавших в юности и продолжающих украшать в зрелом возрасте жизнь Леонардо. В то время, несмотря на юный возраст, модель из Техаса уже была довольно успешна, её фото не сходило с обложек глянцевых журналов.
Модель Бриджет Холл и Леонардо ди Каприо.
Пара познакомилась на вечеринке вначале 1994 года. После этого у них стремительно закрутился роман. Бриджет с Леонардо вместе появились и на красной дорожке на церемонии вручения премии Оскар. Восходящая звезда в то время был номинирован в категории «Лучший актер второго плана». После этого пресса была готова чуть ли не поженить юных влюбленных. Однако их роман быстро закончился, и пара рассталась. Спустя год Холл сделала головокружительную модельную карьеру, войдя в топ-10 самых высокооплачиваемых моделей мира. В 2000-х годах карьера пошла на убыль. Спутника жизни Бриджет пока не нашла.
Клэр Дэйнс - (1979 г.р)
А вот эти отношения развивались по совершенно иному сценарию. Юные и талантливые актеры Ди Каприо и Дэйнс познакомились на съемках фильма «Ромео+Джульетта» в 1995 году. В самом начале они не понравились друг другу. Но, будучи партнерами по фильму, были вынуждены много времени проводить вместе. Красивый и пылкий дуэт Леонардо и Клэр в ролях Ромэо и Джульетты мало кого оставил равнодушным.
Клэр Дэйнс и Леонардо ди Каприо.
Актеров постоянно видели в компании друг друга, и вскоре страсть со съёмочной площадки перешла и в реальную жизнь. Леонардо буквально светился от счастья, казалось, что артист по-настоящему влюбился. Только вот Клэр не всегда нравилось поведение избранника: Ди Каприо был еще совсем юным, часто вел себя высокомерно и заносчиво, а иногда и легкомысленно и беспечно. В результате после окончания съемок проекта звезды сразу же расстались. Поговаривали, что когда началась работа над «Титаником», Клэр Дэйнс наотрез отказалась от роли Розы, не желая больше становиться экранной девушкой Ди Каприо. Ее дальнейшая карьера сложилась весьма успешно, а в настоящее время Клэр счастлива в браке с актером Хью Дэнси, от которого у нее двое сыновей.
Кристен Дзан – (1974 г.р.)
На премьеру фильма «Ромео и Джульетта» Лео пришел с очаровательной белокурой моделью — Кристен Дзан. Тогда и поклонники и пресса решили, что актер пытается позлить бывшую возлюбленную Клэр Дейнс. Но, как выяснилось позже, у актера действительно были сильные чувства к модели. Девушка в идеале подходила под его любимый типаж: светловолосая, голубогглазая с точеной фигурой. А ещё Кристен делала небольшие шаги в актерской профессии, хотя и безуспешно.
Леонардо и Кристен Дзан.
В интервью Ди Каприо признавался, что влюблен и счастлив. В 1997 году Леонардо и Кристен даже начали жить под одной крышей, поскольку к белокурой модели у голливудского ловеласа были самые чистые и искренние намерения. Однако, когда на широкие экраны вышел «Титаник», Ди Каприо буквально захлестнула лавина славы. Вот тут-то Кристен поняла, что не готова терпеть угрозы поклонниц и постоянные преследования папарацци. Девушка объявила о разрыве отношений и собрала свои вещи. Но Лео еще некоторое время пытался вернуть Кристен и, чтобы доказать серьезность своих намерений, сделал ей предложение. До 2000-го года пара ещё то расходилась, то сходилась снова. Но все было зря…
Жизель Бюндхен – (1980г.р.)
Именно в длинноногой блондинке Жизель Бюндхен Лео нашел утешение после нелегкого разрыва с Кристен Дзан. Эти отношения были одни из самых продолжительных: целых пять лет продлился любовный роман Лео и бразильянки Жизель, за которым следил весь мир. Тогда многие подумали, что актер наконец-то нашел ту единственную и остепенился. Но в их отношениях были сплошные "качели". Пара то расставалась, то сходилась. По слухам Лео сильно ревновал возлюбленную, хотя та не давала для этого никаких поводов. Именно поэтому девушка не хотела терпеть скандалы, упреки и недоверительное к ней отношение. Сам же Лео был не против гульнуть на стороне и регулярно пользовался своим правом «альфа самца».
Жизель Бюндхен - бразильская супермодель.
Супермодель была готова создать семью, но Лео не собирался жениться. Мало того, он не поддержал Жизель и тогда, когда она боролась с депрессией, прибегая к алкоголю и легким наркотикам. После расставания в 2005 году Жизель вскоре быстро вышла замуж за футболиста Тома Брэди. Сегодня она – счастливая мама двоих детей и одна из самых богатых супермоделей планеты. По данным Forbes ежегодный доход Бюндхен составляет около 50 миллионов долларов
Бар Рафаэли – (1985 г.р.)
С израильской моделью и актрисой Бар Рафаэли наш герой познакомился в декабре 2005 года на концерте группы «U2» в Лас-Вегасе. Двадцатилетняя супермодель и самая сексуальная женщина по версии журнала Maxim не смогла устоять перед настойчивыми ухаживаниями актёра. Они идеально смотрелись вместе, когда появлялись на светских и спортивных мероприятиях. Поклонники ждали с нетерпением, когда же Ди Каприо сделает Бар предложение и отведет эту белокурую красотку под венец.
Бар Рафаэли - израильская модель.
Голубоглазая блондинка казалась идеальной невестой для актёра: тихая, скромная и чрезвычайно красивая. Более того, Рафаэли удалось то, что не удавалось ни одной из прежних девушек актера: она подружилась с его мамой Ирмелин, которая питала надежду на то, что возлюбленная сына подарит ей долгожданных внуков. Только вот сам Лео абсолютно не торопился вести Бар к алтарю. Вольготная холостяцкая жизнь, судя по всему, вполне устраивала нашего героя. Начались те же самые "качели" - Бар и Лео то расходились, то снова сходились. В итоге в 2011 году пара приняла решение расстаться - без скандалов, тихо и мирно.
Блейк Лайвли – (1987 г.р.)
В 2010 году, ещё будучи в отношениях с Бар Рафаэли, Лео познакомился с актрисой Блейк Лайвли, проходившей прослушивание на роль Дейзи в экранизации «Великий Гэтсби». Очаровательная 23-летняя блондинка к тому времени уже успела засветиться в телесериале «Сплетница».
Актриса Блейк Лайвли.
И уже на Каннском фестивале 2011 года пока «бывшая» Леонардо в одиночестве красовалась на красной ковровой дорожке, актер вовсю «зажигал» с новой пассией – Блейк Лайвли. Папарацци засекли парочку вместе на борту яхты, где те ворковали и обнимались. Казалось, что оба актёра невероятно счастливы друг с другом, проводя время вместе, посещая рестораны, клубы и бары, и путешествуя по Италии. Но красивый роман Блейк и Лео продлился недолго — всего пять месяцев. По всей видимости, чрезвычайно плотный рабочий график обоих артистов не оставил им никаких шансов на развитие более продолжительных отношений. Сейчас Лайвли счастлива замужем за актером Райаном Рейнольдсом и стала мамой в четвёртый раз.
Эрин Хизертон - (1989 г.р.)
Эрин Хизертон - одна из моделей Victoria’s Secret, с которой встречался Ди Каприо 10 месяцев. Разница в возрасте у них составляла 15 лет, но это никого не смущало. Быстротечный роман начался в 2011 году, а закончился в октябре 2012-го.
Эрин Хизертон.
Пара проводила много времени вместе, и многим поклонникам думалось, что, наконец-то, вот она та - единственная, которую актер точно не отпустит. У Эрин были серьёзные виды на Лео, она даже летала к нему в Австралию, когда тот снимался в «Великом Гэтсби». Но ничего существенного из этих отношений не вышло, поскольку наш герой по-прежнему не собирался бросать якорь у тихой семейной пристани. Вскоре Эрин Хизертон и Ди Каприо расстались, обещая друг другу остаться друзьями. Даже вездесущие папарацци не сразу поняли, что в паре произошел раскол.
Тони Гаррн (1992 г.р.)
Познакомившись на Каннском кинофестивале в мае 2013 года с немецкой моделью Тони Гаррн, Лео не стал терять времени даром и пригласил девушку в круиз по Средиземному морю на собственной яхте. Судя по всему, 40-летнего Леонардо и 21-летнюю Тони абсолютно не смущала разница в возрасте.
Тони Гаррн - немецкая модель и лицо Calvin Klein
После путешествия пара вместе стала посещать вечеринки и светские мероприятия. Поклонники звезды вовсю гадали, удастся ли голубоглазой красотке "охомутать" строптивого актера. Ведь Тони идеально вписывалась в стандарты женской красоты, которые предпочитает Ди Каприо: высокая, худая, блондинка-модель. Однако, как и практически со всеми другими девушками, Леонардо периодически расставался с Тони и сходился снова. Эта канитель продолжалась целых полтора года, и в 2014 году пара мирно рассталась.
Келли Рорбах - (1990 г.р.)
Американская модель Келли Рорбах и Лео были впервые замечены вместе в июне 2015 года на вечеринке модельного шоу-бизнеса. С тех самых пор парочка была неразлучна. Поговаривают, Лео даже делал Келли предложение, поскольку в какой-то момент был даже готов остепениться.
Келли Рорбах - американская модель.
Но опять что-то пошло не по плану. Спустя год Рорбах и Ди Каприо расстались. Решение было непростым, но взаимным.
Нина Агдал - (1990 г.р.)
Датская модель - Ниной Агдал
В июле 2016 года Лео познакомился с датской моделью Ниной Агдал. В течении года влюблённую парочку постоянно выдели вместе и на мероприятиях, и на отдыхе. Но все закончилось ничем, впрочем, как и все предыдущие романы Ди Каприо. Хотя поклонники все же рассчитывали на свадьбу...
P.S.
Если вы думаете, что Ди Каприо пылает страстью только к блондинкам, вы глубоко ошибаетесь. В арсенале голливудского ловеласа было немало и жгучих брюнеток, и шатенок. И доказательством этого служат его отношения с актрисой и моделью из Аргентины - Камилой Морроне, длившиеся с конца 2017-го по август 2022 года. После того как возлюбленной перевалило за 25, Лео разорвал их четырехлетние отношения.
Камила Морроне, Виктория Ламас, Иден Полани.
На сегодняшний день любовный список, который уже тянет на отдельный каталог Victoria's Secret, продолжает стремительно пополнятся. Так, к примеру, актер, не только успел съездить в отпуск на Новый год с актрисой и моделью Викторией Ламас, но и расстаться с ней. В конце января предыдущую 23-летнюю фаворитку сменила уже 19-летняя израильская модель Иден Полани...
Любопытно - кто следующий? А ещё хотелось бы понимать, какими качествами должна обладать возлюбленная Леонардо, чтобы умудриться отвести искушенного холостяка под венец.
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