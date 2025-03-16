Тайные символы в иллюстрированных рукописях и манускриптах

Животные в средневековых рукописях

Слева наперво: Табличка с Агнусом Деи (Агнец Божий) на кресте между эмблемами четырёх евангелистов. \ Мемориальная доска с изображением Бога, создающего животных.

Единорог защищается (из серии Охота на единорога), 1495–1505 годы. \ Фото: hu.m.wikipedia.org.

Мир средневековых моргиналий

Слева направо: Клыкач и рыба-меч. \ Обезьяна игнорирует советы ворона и лисы.

Слева направо: Табличка на обложке книги с изображением Христа в Величии ок. 1185-1210 гг. \ Средневековая иллюстрированная рукопись, ок. 1175-95 гг.

Средневековый животный символизм

Слева направо: Старик предупреждает молодежь о грифонах в Золотых горах. \ Злобная птица ранит крокодила.

Слева направо: Слон, около 1250-1260 годов. \ Обезьяна с лисой и слон без бивней.

Феникс из бестиария. \ Фото: foliamagazine.it.

Две страницы из Physiologus Bernensis, ок. 830 года.

Слева направо: Часослов Жанны дЭврё, королевы Франции, 1324-28 гг. \ Деталь записи из Лансдауна, первая четверть XV века.

Пояснения на полях и другое

Лев из Bestiaire dAmour, Ришар де Фурниваль, ок. 1245 года. \ Фото: google.com.

Крылатый дракон (деталь) в бестиарии, неизвестный просветитель, 1278-1300 годы. \ Фото: pinterest.com.

Дейдис Армори. \ Фото: blogs.bl.uk.

Слева направо: Тигр на гербе (Англия, IV четверть XVI века - I четверть XVII века). \ Страус как геральдический герб (Англия, XVII век).

Слева направо: Слон на гербе (Англия, около 1632 года). \ Пеликан на гербе (Англия, XVI век).

Заключение

Рыцарь, пронзающий копьем грифона, Псалтирь Альфонсо (Англия, конец XIII века - начало XIV века).