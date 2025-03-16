Тайные символы в иллюстрированных рукописях и манускриптах

Средневековое искусство изобилует животными как реальными, так и вымышленными: львы, птицы и обезьяны, появляются рядом с фантастическими драконами, грифонами, кентаврами и единорогами. Они встречаются повсюду - от впечатляющих скульптур на готическом соборе до крошечных узоров на роскошном текстиле.изображены ли они на основных иллюстрациях или скрываются на полях. И совсем неудивительно, что учёные по сей день пытаются разгадать их тайну. Ведь в средневековом христианском мире каждое из этих животных несло не только религиозную символику и нравственные послания, а и нечто большее.
Животные в средневековых рукописях
Слева наперво: Табличка с Агнусом Деи (Агнец Божий) на кресте между эмблемами четырёх евангелистов. \ Мемориальная доска с изображением Бога, создающего животных.
В средневековых рукописях изображения животных чаще всего появляются в качестве декоративных деталей, не имеющих особого отношения к смыслу текста. Они встречаются на полях или внутри украшенных заглавных букв, рамок, границ и многого другого. Помимо всего этого, в рукописях также встречаются люди и гибриды человека и животных, называемые «гротесками» или «химерами». В островных рукописях, сделанных в раннесредневековых монастырях Британских островов, в характерном переплетающемся декоре встречаются многочисленные формы животных и людей, вплетённые в буквы или же полностью покрывающие страницы.
Единорог защищается (из серии Охота на единорога), 1495–1505 годы. \ Фото: hu.m.wikipedia.org.
Во многих случаях само переплетение становится длинными и стилизованными телами птиц, змей и наземных животных с их головами и когтями, растущими с концов. Этот стиль восходит к дохристианским кельтским и англосаксонским традициям металлообработки, например, к тем, которые можно увидеть в сокровищах корабельного захоронения Саттон-Ху. В христианском контексте эти животные формы могут быть истолкованы с точки зрения их религиозных коннотаций или как апотропейные устройства (символы, которые, как полагают, обеспечивают защиту, где бы они ни появлялись).
Мир средневековых моргиналий
Слева направо: Клыкач и рыба-меч. \ Обезьяна игнорирует советы ворона и лисы.
В более поздней традиции освещения западноевропейских рукописей в XIII-XIV веках животные появляются в многочисленных иллюстрациях на боковых и нижних полях. Эти изображения обычно называют «иллюстрациями на полях» или «маргиналиями». В некоторых случаях они изображают животных в естественной среде, или людей, работающих, молящихся и т. д. Однако маргинальные изображения редко бывают такими прямолинейными.
Слева направо: Табличка на обложке книги с изображением Христа в Величии ок. 1185-1210 гг. \ Средневековая иллюстрированная рукопись, ок. 1175-95 гг.
Чаще всего они смешны, грубы или даже непристойны. В животном мире множество существ участвуют в человеческой деятельности, такой как выпечка хлеба, музицирование или подражание врачам и представителям духовенства. Многие наверняка хотя бы раз в своей жизни видели такие изображения, в которых кролики меняются ролями с охотниками, улитки сражаются с рыцарями, обезьяны носят человеческую одежду, а лисы охотятся на других животных совершенно по-человечески. Такие сцены довольно забавны и нелепы, хотя часто и несколько мрачны. Человеческие и гротескные фигуры, которые сегодня не являются современной темой, редко бывают вежливыми или дружелюбными по отношению к семье. Однако такие маргинальные образы обычно появляются в религиозных рукописях наряду с глубоко благочестивыми предметами. Этот таинственный парадокс по сей день продолжает интриговать учёных, которые изо всех сил пытаются отыскать истинный смысл и разгадать тайну.
Средневековый животный символизм
Слева направо: Старик предупреждает молодежь о грифонах в Золотых горах. \ Злобная птица ранит крокодила.
Средневековая мысль придавала христианское значение практически всему, что есть под солнцем, и животные не были исключением. Фактически, целый жанр популярных книг под названием «бестиарии» излагает моральные и религиозные коннотации животных как реальных, так и вымышленных. Некоторые животные имели положительные моральные и религиозные коннотации, в то время как другие ассоциировались с такими грехами, как обжорство, лень или похоть.
Слева направо: Слон, около 1250-1260 годов. \ Обезьяна с лисой и слон без бивней.
Средневековые бестиарии уходят своими корнями в древнегреческий текст под названием «Физиолог», но с добавлением тяжёлых христианских аллегорий. Феникс — существо, которое, как когда-то считалось, возрождается из пепла, приобрёл довольно очевидную связь со смертью и воскресением Христа.
Феникс из бестиария. \ Фото: foliamagazine.it.
Исключением не стали и обычные животные. Например, считалось, что слоны олицетворяют доброту и искупление и достаточно сильны, чтобы нести целые замки на своих спинах или головах. Художники, ответственные за иллюстрации большинства бестиариев, никогда не видели слона (или феникса) лично, поэтому их изображения были образными, но достаточно интересными.
Две страницы из Physiologus Bernensis, ок. 830 года.
Маргинальные сцены иногда связаны с известными средневековыми пословицами, легендами и баснями. Например, многие появления хитрых лис относятся к определённому персонажу по имени Рейнард Лис. Этот обманщик берёт своё начало в баснях Эзопа, но позже стал предметом средневековой сатирической литературы. Он умудрялся перехитрить множество других антропоморфных животных, доставляя массу неприятностей, прежде чем получил по заслугам.
Слева направо: Часослов Жанны дЭврё, королевы Франции, 1324-28 гг. \ Деталь записи из Лансдауна, первая четверть XV века.
Многочисленные изображения животных, выполняющих человеческую деятельность, особенно представителей высших и церковных сословий, очевидно, наводят на мысль о пародии. Однако, над кем или над чем смеются, зависит от интерпретации.
Пояснения на полях и другое
Лев из Bestiaire dAmour, Ришар де Фурниваль, ок. 1245 года. \ Фото: google.com.
Некая странность и специфичность иллюстраций на полях, наводит на мысль о некогда очевидных ссылках, которые ускользают от нас сегодня. Медиевист Майкл Камилл, который много писал на эту тему, предположил, что маргинальные изображения имеют множество нестабильных значений. Другими словами, то, что означает иллюстрация, может частично зависеть от того, кто выполняет перевод. Тот факт, что маргинальные фигуры, как правило, имитируют поведение высших классов, первоначально наводит на мысль, что элита была одним из объектов сатиры художников с более низким статусом, которые их рисовали. Тем не менее, подобная интерпретация нисколько не беспокоила тех, кто платил за эти изображения.
Крылатый дракон (деталь) в бестиарии, неизвестный просветитель, 1278-1300 годы. \ Фото: pinterest.com.
Некоторые современные зрители рассматривают изображения, подобные нападению кроликов на охотников, как комментарий к тому, что слабые сопротивляются более сильным угнетателям. В равной степени, однако, эти изображения могут на самом деле высмеивать слабых и подтверждать превосходство высокопоставленных людей, которым принадлежали книги.
Дейдис Армори. \ Фото: blogs.bl.uk.
Одна из предложенных интерпретаций сцен, подобных животным, создающим музыку, состоит в том, что они подшучивают над людьми, которые пытаются делать то, в чём они не очень хороши. Свинья, например, не может играть на лире, потому что у неё копыта вместо рук. Что касается смежной темы, то средневековое увлечение изменением естественного порядка вещей может объяснить обилие сцен, показывающих животных, ведущих себя как люди. Эта идея перевёрнутого мира также присутствовала на средневековых фестивалях, где детей или простолюдинов на один день называли священниками или королями.
Слева направо: Тигр на гербе (Англия, IV четверть XVI века - I четверть XVII века). \ Страус как геральдический герб (Англия, XVII век).
Некоторые искусствоведы считают маргинальные изображения поучительными, напоминающими зрителям о правильных и неправильных способах жить хорошей, нравственной, христианской жизнью. Это не является взаимоисключающим с идеями, упомянутыми выше. Пародия и перевёрнутые нормы - всё это может быть мощным инструментом для привития социально приемлемого поведения, демонстрируя его противоположность. Одним из возможных примеров поучительных маргинальных образов являются Часослов Жанны д'Эврё. Роскошный французский королевский молитвенник XIV века, в котором почти семьсот иллюстраций на полях.
Слева направо: Слон на гербе (Англия, около 1632 года). \ Пеликан на гербе (Англия, XVI век).
Рукопись принадлежала молодой французской королеве и, возможно, была подарена ей в качестве свадебного подарка. Учёная Мэдлин Х. Кавинесс в одной из своих статей утверждала, что многочисленные изображения на полях рукописи были созданы для того, чтобы научить молодую невесту быть верной женой. Однако одним из аргументов против подобных заявлений является крошечный размер часослова. Поскольку иллюстрации на полях занимают лишь малую часть этого небольшого пространства, трудно представить, что такие миниатюрные рисунки успешно выполняли важные моральные наставления.
Заключение
Рыцарь, пронзающий копьем грифона, Псалтирь Альфонсо (Англия, конец XIII века - начало XIV века).
Ещё одна школа мысли, предложенная Майклом Камиллом, соотносит границы средневекового искусства и архитектуры с границами общества в целом. Камилл подробно развил эту тему в своей книге «Изображение на краю». Его общая идея заключалась в том, что изображение людей и их поведение, выходящее за рамки респектабельных социальных норм, показывало две стороны одной монеты, где происходящее по своей сути зависит исключительно от человеческого восприятия. Но как бы там ни было, а маргинальные иллюстрации животных интригуют учёных и по сей день, заставляя докопаться каждого из них до (собственной) истины.
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