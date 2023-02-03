Безумные клоуны в прямом смысле и в переносном, или какие настоящие культы вдохновили создателей сед

Седьмой сезон популярного сериала «Американская история ужасов», который недавно вышел на экраны, уже успел заработать массу новых поклонников и заставил старых закаленных фанатов «AHS» выдохнуть с облегчением от мысли о том, что создатели сериала все-таки смогли достойно реабилитироваться после откровенно провального «Роанока». Гремучая смесь политической сатиры, отсылок к Darknet, безумных клоунов-убийц и старых добрых кровавеньких сцен насилия сделала свое дело, но знали ли вы, что, как и в любом другом сезоне этого сериала, далеко не все ужасы «Американской истории» были взяты сценаристами с потолка?
Раньше мы уже успели поведать нашим читателям о нескольких ярких и запоминающихся персонажах «Американской истории ужасов», которые стали отсылкой к реально существовавшим преступникам, а сейчас пришло время внимательнее присмотреться к недавно вышедшему седьмому сезону под названием «Культ». Ну что, дорогие друзья, давайте разберемся, какие настоящие не менее жуткие и пугающие культы и секты вдохновили создателей «AHS» на идею с безумными клоунами Кая Андерсона.
«Семья» Чарли Мэнсона
Хиппи-убийцы Чарльза Мэнсона, это, пожалуй, самое первое, что приходит на ум, когда смотришь на сцену с ребятами в клоунских масках, которые режут на мелкие кусочки образцовое американское семейство в его же собственном доме и рисуют улыбающиеся рожицы кровью на стенах. Совпадений слишком много, чтобы они оказались случайными.
Один совершенно безумный, но крайне харизматичный лидер, который собирает вокруг себя отчаявшихся людей, выброшенных обществом на обочину, культ личности, да даже та одежда, которую из серии в серию носит сестра Кая по имени Уинтер. Посмотрите на картинку выше, не замечаете сходства, нет?
Фишки из саентологии
Одна из главных фишек культа из «AHS», где Кай берет за руку одного из своих приверженцев и задает ему откровенно провокационные вопросы, до боли напоминает один из так называемых «процессов» Церкви саентологии, которую создал один писатель-фантаст, решивший, что своя религия – это явно более прибыльное дело, чем кропание книжечек о пришельцах. Помните, как в самом начале сериала Кай спрашивал у своей сестры, спала ли она с девушкой, и понравилось ли ей заниматься анальным сексом?
Так вот, саентологи задвинуты на «постельных вопросах» не меньше, а то и больше, чем синеволосый психопат из «AHS». «С кем вы занимались сексом в последний раз?», «Что было на ней надето?», «Что было на вас надето?», «Что она делала вам?», «А что делали ей вы?» – это лишь немногое из того, о чем «священники» церкви имени Рона Хаббарда расспрашивают своих подопечных на своеобразном подобии «исповеди».
И да, дело тут вовсе не в отпускании грехов или каком-то там духовном росте. Как неоднократно показывала практика, самые забавные и увлекательные отрывки таких-вот диалогов запросто могли всплывать на публике или в суде, если какой-нибудь незадачливый прихожанин отказывался выполнять свой священный денежный долг перед духовными последователями писателя-фантаста.
Самоубийство в Джонстауне
Самоубийство Мэдоу из «Американской истории ужасов» это далеко не первый случай, когда лидеры культа приказывали своим последователям направить дуло пистолета себе в лицо. Наверняка, многие из вас помнят громкую трагедию в Джонстауне, когда в 1978 году девятьсот четырнадцать человек дружно совершили «революционное самоубийство» по приказу своего «пастора» и «спасителя» Джима Джонса.
Правда, в отличие от следующего «героя» нашей статьи Джонс все-таки пожалел для прихожан своего «Храма народов» патронов, и на встречу с Господом практически тысячу человек отправились при помощи банального цианида, но звучит все-таки знакомо, не так ли?
Дэвид Кореш и много-много патронов
«Ветвь Давыдова», основанная вот этим вот улыбчивым парнем по имени Дэвид Кореш, это еще один печально известный культ, члены которого не брезговали в случае надобности обращаться к насилию. И да, как и главный герой седьмого сезона «AHS», Кореш тоже очень ловко умел играть в политические игры с правительством. Правда, закончились все эти игры очень и очень печально.
Когда правительство, наконец, устало бездействовать и решило хоть как-то отреагировать на многочисленные заявления о том, что в застенках «Ветви Давыдовой» насилуют детей, продают нелегальное оружие и делают наркотики, разразился настоящий гром. Спецназовцев, прибывших арестовать Кореша, встретил град пуль, которыми полицейских поливали из окон до зубов вооруженные последователи самопровозглашенного «Мессии».
Осада длилась практически два месяца, властям пришлось задействовать танки и вертолеты, и, в конечном итоге, к тому моменту, как сектантов все-таки удалось разоружить, было убито практически 80 человек с обеих сторон, включая самого Дэвида Кореша.
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