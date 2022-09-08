Как освежить застиранные вещи

Даже качественное постельное белье при обычной машинной стирке со временем утрачивает белизну и выглядит застиранным. Что же тогда говорить о кухонных полотенцах и детских вещах, на которых без проблемных пятен просто не обходится.

Способ освежить застиранные вещи и вернуть им прежний внешний вид существует. Воспользовавшись им, легко убрать не только желтизну, но и трудновыводимые пятна, при том без особых усилий.







Все, что понадобится сделать, это предварительно замочить белье определенным образом, а затем уже отправить стиральную машину. Все компоненты доступны, а результат просто восхитительный.

Все компоненты используются в равных количествах из расчета 100 мл на 5 л воды.

Наливаем в таз горячую воду, затем добавляем 100 мл любого порошка или натертого мыла с отбеливающим эффектом. Перемешиваем воду, чтобы мыло быстрее растворилось.

После того как мыло растворилось, выливаем в таз перекись водорода, а затем добавляем пищевую соду. Последний компонент — нашатырный спирт. Его можно добавить чуть меньше. Хорошо перемешиваем содержимое тазика и погружаем в него белье.







Сверху затягиваем таз пищевой пленкой и оставляем на 6 часов.







Застарелые пятна и желтизна отошли, а вода стала грязной.

После стирки в машинке эффект будет еще более заметным.Белье выстирано. Результат очевиден.Больше подробностей в видео: