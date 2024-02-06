6 оригинальных идей для обустройства офиса в шкафу или гардеробной

С нами не соскучишься!





В последнее время большинство людей работают дома, и независимо от того, будет ли это на постоянной основе или же через год-два вновь потянет в офис, важно, чтобы было правильно организованное рабочее пространство. К сожалению, не у всех есть лишняя комната, которую можно выделить под рабочие нужды. Поэтому если у вас есть ниша, запасной шкаф или гардеробная



В последнее время большинство людей работают дома, и независимо от того, будет ли это на постоянной основе или же через год-два вновь потянет в офис, важно, чтобы было правильно организованное рабочее пространство. К сожалению, не у всех есть лишняя комната, которую можно выделить под рабочие нужды. Поэтому если у вас есть ниша, запасной шкаф или гардеробная , в которой вы можете пожертвовать местом для хранения одежды ради письменного стола — все эти укромные уголки можно превратить в домашний офис. К тому же, идеи для офиса в «шкафу», или в гардеробной пользуется огромной популярностью как у дизайнеров, так и пользователей Pinterest, так что воплотить задуманное в реальность не составит труда.

1. Перегородки, двери, ширмы и другое

Обратите внимание на двери при создании мини-офиса.

Небольшое рабочее место в гардеробной. \ Фото: legalleeblonde.com.

2. Игры с цветом

Не бойтесь экспериментировать с цветом.

3. Откидной стол-доска

Откидной стол-доска - ижеальный вариант для мини-офиса в узком пространстве.

4. Организация хранения

Не забудьте организовать места хранения.

5. Освещение

Обязательно рассмотри все варианты с освещением и выберите для себя самый оптимальный.

6. Коврик

Лишним не будет и коврик под ноги. \ Фото: