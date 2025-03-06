Как раскрыли секрет фальшивого портрета знаменитой Изабеллы Медичи: Фотошоп XIX века

На картине другой человек







Изабелла в возрасте 10-12 лет. Один из истинных портретов работы Бронзино.

Так выглядел супруг герцогини, Паоло Джордано, в возрасте 19 лет. Автор портрета неизвестен.

Зачем её отфотошопили?

Рентгеновский снимок (слева). Уменьшенная рука и исчезнувшая после «фотошопа» деталь (справа).

У настоящей герцогини глаза были навыкате, а кожа более белой. Да и уши не маленькие.