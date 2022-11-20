Скульптурные формы шале среди альпийского заснеженного леса и горных склонов

На территории горнолыжного курорта Вербье планируется строительство эффектной резиденции в стиле горного шале (визуализация Verbier Chalet).

План-чертеж загородной резиденции Verbier Chalet, разработанный дубайской архитектурной L. S. Design. | Фото: design-milk.com.

Модульная конструкция шале позволит создавать его в заводских условиях (этапы сборки Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.

Масштабное остекление позволит солнечному свету проникать внутрь шале, а отдыхающим – беспрепятственно любоваться пейзажем (визуализация Verbier Chalet).

Открытая планировка первого этажа сделает нижний уровень больше и ярче (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.

В фундамент-подиум спрячут все инженерные коммуникации, резервуар для воды и даже обустроят зону отдыха у бассейна (визуализация Verbier Chalet). | Фото: lightspacedesign.ae.

Интерьер гостиной порадует простором, светом и роскошной мебелью (визуализация Verbier Chalet). | Фото: marieclaire.hu.

Кухонный остров огромных размеров заменит и рабочую поверхность, и обеденный стол (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.

Зона столовой в альпийском шале (визуализация Verbier Chalet). | Фото: lightspacedesign.ae.

Плавающие или «парящие» ступени приведут на второй этаж (визуализация Verbier Chalet).

Чтобы наслаждаться красотой альпийского пейзажа, с кровати можно не вставать (визуализация Verbier Chalet).

Интерьер одной из ванных комнат (визуализация Verbier Chalet).| Фото: lightspacedesign.ae.

В зимнюю пору вертикальный лес наполнит дом свежестью и ароматами зеленого луга (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.