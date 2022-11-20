Скульптурные формы шале среди альпийского заснеженного леса и горных склонов

Известная дубайская архитектурная студия, не каждый день берущаяся за строительство частных резиденций, спроектировала горное шале, которое вскоре появится неподалеку горнолыжного курорта Вербье (Швейцария). Скульптурные формы небольшого домика органично вписываются в заснеженный пейзаж, а ультрасовременные внедрения позволят любоваться красотой природы круглый год и в любую погоду.
На территории горнолыжного курорта Вербье планируется строительство эффектной резиденции в стиле горного шале (визуализация Verbier Chalet).
Дубайская архитектурная фирма L. S. Design разработала интересный проект, представляющий собой горное шале, больше похожее на арт-объект нежели на жилище. Строительство этого уникального объекта, получившего название Verbier Chalet, идет на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря на территории одного из самых обширных горнолыжных курортов Швейцарии – Вербье. Скульптурных форм шале, которое хоть и построят из современных материалов, органично впишется в горный ландшафт, благодаря умелому сочетанию материалов. А рациональное использование небольшого пространства позволит организовать самодостаточное жилище, комфорт которого не уступает фешенебельным резиденциям лучших курортов мира.
План-чертеж загородной резиденции Verbier Chalet, разработанный дубайской архитектурной L. S. Design. | Фото: design-milk.com.
Модульная конструкция шале позволит создавать его в заводских условиях (этапы сборки Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.
Примечательно: Учитывая, что строительство Verbier Chalet было запланировано у подножия горного склона и подтопления во время таяния снега вполне привычное явление, шале установят на высокой морозостойкой бетонной плите, которая и выступает в роли надежного фундамента. Зная направление самых мощных и суровых ветров, авторы проекты расположили здание так, чтобы глухая бетонная стена предохраняла от мощных потоков воздуха, не давая проникать им внутрь помещения.
Масштабное остекление позволит солнечному свету проникать внутрь шале, а отдыхающим – беспрепятственно любоваться пейзажем (визуализация Verbier Chalet).
Благодаря грамотному расположению объекта и созданию ветрозащитной стены удалось часть дома превратить в «теплицу», установив масштабное остекление как фасадной части, так и крыши. При этом переживать о теплопотерях хозяину не придется, мало того, что панели изготовлены из низкоэмиссионного стекла, так еще в него внедрены нагревающие элементы, которые не дадут замерзать окнам или покрываться конденсатом.
Открытая планировка первого этажа сделает нижний уровень больше и ярче (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.
Великолепное шале, с которого можно бесконечно любоваться красотами альпийского горного ландшафта и живописной долины, не только эффектно выглядит, оно сможет похвастаться самодостаточностью и экологичностью. При строительстве дома применяются только экологически чистые материалы, которые абсолютно безопасны как для людей, так и для окружающей среды. Помимо этого, жилище будет оснащено современными системами, позволяющими использовать геотермальное источники энергии для отопления помещений и для выработки электричества, необходимого для обеспечения комфортных условий жизни современному человеку.
В фундамент-подиум спрячут все инженерные коммуникации, резервуар для воды и даже обустроят зону отдыха у бассейна (визуализация Verbier Chalet). | Фото: lightspacedesign.ae.
Этому поспособствует и внедрение системы сбора, очистки и рекуперации воды. Резервуары и все необходимое оборудование спрячут в тот самый фундамент-подиум, в котором предусмотрен еще и небольшой бассейн с функцией гидромассажной ванны. А возле него планируют обустроить зону отдыха под открытым небом.
По сведениям авторов Novate.ru, в горном шале планируется внедрение системы «умный» дом, которая позволит поддерживать внутри помещения стабильную температуру в пределах 24 градусов, в независимости от того, живут в нем люди или нет. Поддержание постоянного микроклимата позволит избежать промерзания стен и образования сырости в жилом пространстве.
Интерьер гостиной порадует простором, светом и роскошной мебелью (визуализация Verbier Chalet). | Фото: marieclaire.hu.
Если говорить о структуре и распределения зон в загородной резиденции, то она состоит из двух этажей. При этом первый этаж имеет открытую планировку, где предусмотрены общие жилые зоны, главной из которых является просторная гостиная с дровяным камином. Она находится прямо у огромного окна, которое впускает много солнечного света и позволяет наслаждаться прекрасными видами.
Кухонный остров огромных размеров заменит и рабочую поверхность, и обеденный стол (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.
Зона столовой в альпийском шале (визуализация Verbier Chalet). | Фото: lightspacedesign.ae.
Рядом с ней отведено место под обустройство кухни-столовой с впечатляющим своими размерами кухонным островом, выступающим в роли рабочей поверхности и барной стойки. Для праздничных застолий предусмотрен еще и большой обеденный стол. Интерьер общей жилой зоны элегантен и минималистичен, чтобы ничего не отвлекало от наслаждения и полного расслабления, которое возможно лишь вдали от цивилизации и в единении с природой.
Плавающие или «парящие» ступени приведут на второй этаж (визуализация Verbier Chalet).
На второй этаж можно будет попасть по одной из двух плавающим ступеням, расходящихся в противоположные стороны. Такая структура лестницы сама по себе станет украшением интерьера и акцентной стеной.
Чтобы наслаждаться красотой альпийского пейзажа, с кровати можно не вставать (визуализация Verbier Chalet).
Интерьер одной из ванных комнат (визуализация Verbier Chalet).| Фото: lightspacedesign.ae.
Несмотря на то, что спальни находятся на втором уровне и под самой А-образной крышей без перекрытия, они не останутся без солнечного света и возможности созерцать изменчивую красоту природы. В каждой из спальных комнат имеется как стандартное окно, так и мансардное, которые позволят увидеть долину, горную гряду, бескрайнюю глубину неба и даже мерцание звезд. Такие же окна предусмотрены и в ванных комнатах, так что возможность нежиться в приятной теплой водичке под звездным небом также имеется. Интерьер спальных и ванных комнат порадует изысканной эстетикой и современной роскошью, заключающейся не в помпезном дворцовом убранстве с балдахинами и позолоченным декором, а в использовании природных материалов, качественной мебели и дорогого текстиля.
В зимнюю пору вертикальный лес наполнит дом свежестью и ароматами зеленого луга (визуализация Verbier Chalet). | Фото: design-milk.com.
Главной изюминкой проекта стал экзотический вертикальный сад, с живыми растениями. Обитателей флоры для шале подбирали с особой тщательностью, ведь буйная растительность должна не только выжить в таких условиях, но и радовать зеленью круглый год.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии