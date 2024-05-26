Хитрости, с которыми бытовые проблемы будут по барабану

Даже такое банальное занятие, как ведение быта, требует от хозяек проявление фантазии и смекалки, ведь далеко не все проблемы получается решить стандартными способами. Novate.ru предлагает обратить внимание не необычные, но эффективные хитрости, которые станут отличными помощниками в быту.







Хитрость 1: Уксус для чистки посудомойки

Хитрость 2: Хозяйственное мыло для удаления пятен

Хитрость 3: Лимонный сок и перекись водорода для отбеливания одежды

Хитрость 4: Сладкие мандарины в микроволновке

Хитрость 5: Майонез, чтобы убрать наклейки с холодильника

Хитрость 6: Эфирное масло для приятного аромата

Хитрость 7: Сода и уксус для чистки конфорок

Хитрость 8: Вилка и губка для уборки радиаторов

Хитрость 9: Лимон для удаления жира в духовке

Хитрость 10: Йод для проверки качества масла

Налейте уксус в небольшую миску.Чтобы посудомоечная машина на отлично справлялась со своими обязанностями, хорошо удаляла загрязнения, не оставляла разводов и налета, необходимо хотя бы раз в месяц чистить ее. Конечно, можно использовать специальную бытовую химию, но зачем, если с этой проблемой прекрасно справится обычный уксус?Возьмите миску, налейте в нее стакан уксуса, после чего поставьте емкость на среднюю полку посудомойки и включите режим с самой высокой температурой. Средство растворит налет и жир, которые накопились в процессе мытья посуды, а высокая температура уничтожит бактерии и обеспечит эффективное очищение устройства изнутри.Натрите хозяйственным мылом грязную одежду.Не зря наши мамы и бабушки так любят использовать хозяйственное мыло, даже при наличии в магазинах большого ассортимента бытовой химии. Дело в том, что оно является весьма эффективным в борьбе с самыми разными загрязнениями, даже самыми стойкими. Поэтому, если вы заметили, что на одежде появилось пятно, сначала натрите его хозяйственным мылом, а уже потом отправляйте в стиральную машину.Можно прибегнуть и к более радикальному методу: возьмите небольшой брусок мыла, натрите его на терке, после чего растворите стружку в тазу с теплой водой и замочите в нем грязные вещи. Оставьте одежду примерно на час, пока вода не остынет, после чего постирайте традиционным способом.Продукты лучше справляются с отбеливанием, чем бытовая химияБелые вещи выглядят свежо, стильно, красиво, статусно, однако уход за ними – тот еще квест. Если вы заметили, что одежда утратила былую белизну, стала серой и непривлекательной, попробуйте реанимировать ее с помощью обычного лимонного сока. Он обладает природными отбеливающими свойствами, которые помогают не только восстановить ткань, но также вывести некоторые пятна. А в качестве бонуса вы получите свежий, приятный аромат – и не нужно никакого кондиционера.Еще одно прекрасное средство для отбеливания вещей – перекись водорода. Антисептик эффективно борется с пятнами, желтизной, возвращает одежде свежесть и сияние. Смешайте перекись с водой в пропорции 1:1, замочите грязные вещи на ночь, а утром отправьте в стиральную машину, выбрав подходящий режим. Результат вас приятно удивит.Разогрейте мандарины в микроволновой печи.А вы когда-нибудь разогревали мандарины в микроволновке? Нет? Очень зря! Это отличный способ добавить им сладости. Если вы купили на рынке пару килограммов любимых цитрусовых, а они оказались кислыми, просто положите их в микроволновую печь и запустите таймер на 10 секунд. В результате таких манипуляций, фрукты станут сладкими и сочными, и вам не придется есть кислые мандарины только потому, что жаль потраченных денег. Советуем поделиться этой хитростью с родственниками и подружками – они точно скажут спасибо!Протрите наклейки ватным диском, смоченным в майонезеУ вас есть маленькие дети, которые обожают наклейки? Тогда они наверняка встречаются по всему дома: на тумбах, столах, шкафах и даже на холодильнике. И если с мебели еще можно как-то безболезненно убрать наклейки, то с бытовой техникой все немного сложнее. К счастью, есть эффективное средство, которое поможет сделать все быстро и качественно.Возьмите обычный майонез (можно специально для этих целей купить самый дешевый), нанесите его на наклейки, оставьте на 15-20 минут, чтобы впитался, после чего аккуратно снимите «украшения». В чем секрет? Майонез помогает размягчить клеевую основу, благодаря чему процесс удаления наклеек становится более легким и быстрым. Плюс вы не рискуете повредить поверхность холодильника.Смочите кусочек ваты эфирным маслом и положите в пылесос.Летом, когда окна практически круглосуточно стоят на проветривании, приходится пылесосить и протирать пыль каждый день, потому что она скапливается на полу и других поверхностях в огромных количествах. Предлагаем совместить уборку и ароматизацию квартиры, чтобы убить сразу двух зайцев.Все очень просто: перед тем, как начать пылесосить, положите в отсек для сбора пыли ватный диск, смоченный эфирным маслом. Благодаря этому лайфхаку, воздух в квартире наполнится приятным ароматом, который будет радовать и вас, и вашим гостей. Главное, не забывайте менять ватный диск при каждой последующей уборке.Замочите грязные конфорки в растворе соды и уксуса.Пожалуй, один из самых сложных и нелюбимых процессов на кухне у многих хозяек – это мойка плиты. Больше всего проблем обычно возникает с конфорками, которые очень сложно привести в порядок. Но если знать один эффективный лайфхак, то от процесса можно даже получить удовольствие.Смешайте в небольшой емкости три столовых ложки соды, три столовых ложки уксуса, три столовых ложек чистящего средства и небольшое количество воды, чтобы получилась жидкая смесь. Поместите в раствор грязные конфорки и оставьте их на 20 минут. По истечении времени прополощите их в теплой воде и протрите мягкой губкой или тряпкой.Губкой удобно чистить радиаторы внутри.Хотите полностью очистить квартиру от пыли и грязи? Тогда не забудьте привести в порядок радиаторы. Да-да, те самые, про которые вы обычно даже не вспоминаете. Чтобы полностью очистить их от загрязнений (и с внешней, и с внутренней стороны), возьмите вилку, наколите на нее губку и проведите между звеньями батареи. Она соберет на себя всю пыль, и вам больше не нужно будет переживать о чистоте радиаторов. Кстати, это еще и отличный способ поддерживать эффективную работу отопительной системы.Запеките лимоны в духовке.Идеально чистая духовка – мечта многих хозяек. Но добиться такого эффекта совсем непросто, особенно если вы привыкли мыть духовку через несколько дней после приготовления блюда, когда все пятна уже засохли.Если вы не хотите применять для борьбы с загрязнениями бытовую химию, воспользуйтесь натуральным средством. Возьмите три лимона, разрежьте их напополам и разложите на противне. Залейте емкость водой и отправьте ее в духовку на один час, установив температуру 180 градусов. После этого просто протрите стенки и дно духовки мягкой тряпкой – лимон размягчит загрязнения, поэтому вы сможете убрать их, применяя минимум усилий.Капните в растительное масло несколько капель йода.Купили в магазине растительное масло, но не уверены в его качестве? Есть простой и быстрый способ, который поможет определить, можно ли использовать продукт в готовке или лучше оставить его для решения бытовых проблем. Итак, налейте в стакан немного масла, добавьте несколько капель йода и посмотрите на результат: если качество плохое, антисептик распространится по поверхности неравномерно. Этот простой тест поможет определить, входят ли в состав масла продукты окисления, которые могут навредить вашему здоровью.