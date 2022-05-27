10 бюджетных предметов кухонной утвари, которые пригодятся каждой хозяйке

Кухонная утварь - это важно.
Сегодня большинство людей готовит еду на собственной кухне. Чтобы процесс приготовления пищи сделать более простым и приятным существует огромное количество кухонных гаджетов. Впрочем, не стоит торопиться отдавать баснословные деньги за дорогие новинки. Классическая, но порой незаслуженно забытая, утварь может сослужить хозяйке хорошую службу.
1. Железная сковорода
Кухонная утварь: железная сковорода.
Итак, если приступить к оборудованию кухни с самого начала, то понадобится литая железная сковорода. Стоит немного привыкнуть к готовке на ней, и потом любой человек будет удивляться, как он когда-то мог готовить на другой сковороде. Иногда можно найти подобную старую сковороду на рынке или в антикварном магазине. Или же можно приобрести совершенно новую примерно за тридцать долларов.
2. Точилка для ножей
Кухонная утварь: точилка для ножей.
Ножи нужно точить регулярно. Ведь тупыми ножами не только просто неудобно резать продукты, но они также более опасны, поскольку требуют от человека прикладывать больше усилий. А это чревато тем, что, если нож соскользнет, то он нанесет более сильную травму. Поэтому на кухне всегда должна быть точилка для ножей за 2-10 долларов.
3. Мельница для перца
Кухонная утварь: мельница для перца.
Те, кто использует предварительно молотый перец в приготовлении пищи, знает, что его лучше хранить в горошке и молоть непосредственно перед готовкой. У любых специй вкус и аромат намного лучше и сильнее, когда они свежемолотые. Поэтому примерно за $ 15 стоит обзавестись мельницей для перца.
4. Чесночный пресс
Кухонная утварь: чесночный пресс.
Очень немногим людям на самом деле нравится рубить чеснок. Это утомительно, поскольку нужно делать маленькие крошечные разрезы, а также это приводит к сильному запаху рук и к тому, что начинают выделяться слезы. Но свежий чеснок настолько лучше, что приходится терпеть. Решение проблемы довольно простое – чесночный пресс примерно за $ 6.
5. Миски
Кухонная утварь: миски.
Это может показаться очень очевидным для некоторых, но это будет откровением для других – обязательно нужен набор мисок. Предпочтительно они должны быть разного размера, и приготовление пищи станет намного проще и быстрее.
6. Разделочная доска
Кухонная утварь: разделочная доска.
Разделочная доска является необходимостью для любой кухни, но есть настоящие чудо-доски, такие как Chef'n PrepStation за $ 16. Она имеет лоток на одном конце, чтобы сразу ссыпать в него нарезанные продукты, а на другом конце доски есть дуршлаг, который можно размещать над раковиной и сразу ополаскивать продукты.
7. Нож для пиццы
Кухонная утварь: нож для пиццы.
На самом деле, пиццу или пирог обычным ножом резать не стоит, ведь он будет больше мять продукт, чем резать. Для этого существуют специальные ножи с дисковым лезвием. Обойдется такое приспособление в $ 10 - $ 15.
8. Ручной блендер Proctor-Silex 59738A
Кухонная утварь: ручной блендер Proctor-Silex 59738A.
Ручной блендер - это замечательная вещь, особенно, если кухня в квартире маленькая. Хотя такой девайс не может делать все, что его «старший брат», он маленький и дешевый (меньше $ 20). С помощью ручного блендера можно сделать удивительные коктейли, протертые супы, майонез и множество прочих блюд.
9. Таймер для варки яиц
Кухонный гаджет: таймер для варки яиц.
Обычно яйца варят «на глазок». Однако, за 7 долларов можно купить специальный таймер, который помещается в кастрюлю вместе с яйцами и покажет, когда их пора вынимать (при этом таймер меняет цвет). Он умеет определять достаточное время для того, чтобы яйца получились в мешочек или круто сваренные.
10. Поварской нож Victorinox Swiss Classic 8"
Кухонная утварь: поварской нож Victorinox Swiss Classic 8.
Тем, кто собирается часто готовить, нужен хороший нож. «Хороший» - вовсе не обязательно означает дорогой, ведь самые дорогие ножи в специализированном магазине стоят примерно столько же, как новый телевизор. На самом деле стоит один раз раскошелиться на $ 35 и приобрести Victorinox Swiss Classic 8", который за последние два десятилетия стал любимым ножом многих шеф-поваров.
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