5 сооружений нетривиального вида, которые выделяются на фоне стандартной архитектуры

Улицы современных городов, сколько бы исторической или типовой застройки не имели, всё равно в большинстве своём выглядят несколько однообразно или хотя бы однородно. Однако, во многих уголках планеты всё-таки находятся такие архитектурные изюминки, которые настолько резко выделяются среди серых однотипных зданий, что быстро становятся местными достопримечательностями, а порой приобретают и мировую известность. Вашему вниманию «пятёрка» сооружений нетривиального вида, которые резко выделяются на фоне серых улиц.
1. Измайловский кремль (Москва, Россия)
Самый молодой российский Кремль. /Фото: countryscanner.ru
В отличие от большинства других подобных архитектурных комплексов на территории России, Измайловский кремль историческим зданием не является. Он был изначально построен в качестве культурно-развлекательного комплекса, причём случилось это сравнительно недавно - в период с 1998 по 2007 годы.
Внутренний двор Измайловского кремля. /Фото: kudago.com
Комплекс был построен в традициях русского зодчества, хотя порой в его стилистике отмечают элементы китча. Более того, архитекторы взяли за основу проекта чертежи частично сохранившейся усадьбы династии Романовых, которая располагалась недалеко от места возведения. Сегодня на территории Измайловского кремля открыты музей водки, русского костюма и русской игрушки. Кроме того, комплекс стал отличной площадкой для проведения ремесленных мастер-классов, а также свадебных церемоний - там также расположен действующий ЗАГС.
2. Дом между скалами (Плугрескан, Бретань, Франция)
Обычный дом в необычном месте. /Фото: rozavitriv.com
Трудно представить, что, на первый взгляд, обычный частный дом может стать настоящей туристической достопримечательностью, особенно, если там не произошло ничего выдающегося, или в нём не проживала известная личность. Однако возможно все, особенно, если разместить этот дом в нетривиальном месте - прямо между двух больших валунов.
Локация здания сделала его популярным среди туристов. /Фото: esosedi.org
Необычный дом был построен в 1861 году на территории коммуны Плугрескан. Странное расположение сооружения - между скалами - неслучайно: порода защищает его от ветра и штормов. Здание стало настолько популярным, что его владельцы добились от местных властей ограничение на фотографирование и приближение к нему, ведь они попросту устали от нескончаемого потока туристов.
3. Музей Гуггенхайма (Бильбао, Испания)
Музей, здание которого - тоже искусство. /Фото: spainnordtur.com
Архитектор Фрэнка Гери знаменит своими броскими зданиями в стиле деконструктивизма. В частности, именно он является автором знаменитого пражского «танцующего дома». Однако наиболее впечатляющим его детищем по праву считается музей Гуггенхайма в испанском Бильбао. К слову, первый музей этого американского мецената, построенный ещё в 1937 году в Нью-Йорке, тоже выглядел весьма необычно по тем временам.
Здание поражает воображение с любого ракурса. /Фото: planetofhotels.com
Первоначально Гери должен был просто реконструировать пришедший в негодность дом культуры и приспособить его под музей, однако архитектору этого показалось мало, и он решил реализовать совершенно новую идею. Необычными выступили даже материалы для строительства: песчаник, титан и стекло. Здание было открыто в 1997 году и практически сразу было названо архитектором Филиппом Джонсоном «величайшим зданием нашего времени».
4. «Хабитат 67» (Монреаль, Канада)
Панорама необычного комплекса. /Фото: architime.ru
Этот комплекс не напрасно сравнивают с детскими лего-наборами, ведь он действительно выглядит так, как будто ребёнок-великан играл в кубики и оставил башенку. Расположен этот необычный комплекс в стиле брутализма в канадском Монреале, а автором его стал архитектор Моше Сафди.
Квартиры, будто собранные из детского конструктора. /Фото: theguardian.com
Здания были построены в качестве павильона для Всемирной выставки 1967 года, тематикой которой были выбраны дома и жилое строительство. Хабитат 67 был презентован как образец доступного, но комфортного жилья в условиях высоких темпов урбанизации на планете и как бы доказывал, что все удобства можно разместить необычно, но компактно. Всего комплекс состоит из 354 модулей-кубиков, расположенных в различных комбинациях, из которых складываются 146 квартир с террасами на крыше соседей снизу. А владельцем одной из квартир по-прежнему является автор проекта.
5. Кривой домик (Сопот, Польша)
Польский пример деконструктивизма. /Фото: vikna.if.ua
Во всём мире можно найти немало сооружений, которые относятся к архитектурному стилю деконструктивизма, и выглядят необычно. Одними из самых зрелищных можно назвать кривые дома, фасады которых практически или совсем не имеют прямых линий. Ярким примером такого сооружения является здание, ставшее туристической изюминкой польского городка Сопот.
Внутри домик выглядит куда тривиальнее. /Фото: mirkrasiv.ru
Фасад кривого домика выглядит несколько «поплывшим», как будто он плавится на солнце и вовсе был смят как ненужная бумажка. Этот поразительный визуальный эффект достигается за счёт того, что сооружение на самом деле не имеет ни одного ровного угла или прямой поверхности. Кривой домик, построенный в 2004 году, имел своей целью удивить тех, кто его увидит и привлечь внимание к тем, кто расположил свои магазины или офисы внутри. Стоит отметить, что эту задачу архитекторы с блеском выполнили.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии